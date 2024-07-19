35 лучших триллеров всех времен, которые до финала держат в напряжении Подборка захватывающих триллеров с хорошим рейтингом — от психологических до криминальных

Хороший триллер — это всегда погружение в мир неизвестности, интриги и страха, где каждый кадр и каждое слово имеют значение. За любым поворотом сюжета таится опасность — и так до финальных титров. «Газета.Ru» составила подборку триллеров, от которых невозможно оторваться. Многие из них отмечены престижными наградами и кинопремиями. Эти фильмы заставят вас не только волноваться в предвкушении развязки, но и задуматься о сложностях бытия и темных сторонах человеческой натуры.

Триллер: как появился жанр

Пощекотать себе нервы люди любили во все времена. В древнегреческих мифах и трагедиях вы легко обнаружите элементы интриги и мистики. В XVIII веке популярностью пользовались готические романы, которые заполняли мир призраками, вампирами и другими существами из темных глубин человеческой фантазии.

Отцом современного триллера считают Эдгара Алана По. Он ввел в литературу элементы психологического напряжения и мистического саспенса. Благодаря Чарльзу Диккенсу, Артуру Конан Дойлу и Агате Кристи жанр триллера обогатился детективными приемами.

В начале XX века триллер перебрался на большой экран. Признанный гений этого жанра в кино — Альфред Хичкок. Он заставил зрителей сомневаться, анализировать, искать тайный смысл в каждом кадре, в каждой сцене. Хичкок отточил жанр, придал ему интеллектуальности. Его фильмы, такие как «Психо», «Птицы», «Головокружение», снятые в 1950-1960-е годы, считаются эталоном.

Эволюция триллера шла по пути развития поджанров: психологический триллер, триллер с элементами ужасов, детективный, политический, техно-триллер и т.д. Фильмы стали более реалистичными, жестокими, с большим вниманием к психологии героев. Современные авторы ставят перед зрителями сложные вопросы морали, свободы, смысла жизни. Закрученные, оригинальные сюжеты и нестандартное видение реальности отличают новое поколение фильмов-триллеров.

Лучшие триллеры XXI века с захватывающим сюжетом

1. «Джокер»

Год выхода: 2019

Рейтинг: IMDb — 8,4, Кинопоиск — 8,0

Режиссер: Тодд Филлипс

В главных ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц

История Артура Флека, неудачливого комика, который живет в Готэме. Он страдает от нервного расстройства и одиночества. После серии несчастий, включая увольнение с работы и издевательства со стороны окружающих, Артур постепенно сходит с ума и превращается в Джокера — символ хаоса и безумия. Фильм переосмысливает классический образ злодея, заставляя задуматься о корнях зла в человеческой душе.

2. «Малхолланд Драйв»

Год выхода: 2001

Рейтинг: IMDb — 7,9, Кинопоиск — 7,7

Режиссер: Дэвид Линч

В главных ролях: Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру

Красавица-брюнетка попадает в криминальную историю и теряет память в результате автокатастрофы. Пребывая в шоке, она проникает в незнакомую квартиру и встречает там начинающую актрису Бэтти. Вместе они пытаются разобраться, что же произошло. Фильм, как и большинство режиссерских работ Дэвида Линча, переполнен необычными образами, сюрреалистическими сценами и многозначительными диалогами.

3. «Остров проклятых»

Год выхода: 2010

Рейтинг: IMDb — 8,2, Кинопоиск — 8,5

Режиссер: Мартин Скорсезе

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Бен Кингсли

Два сотрудника службы федеральных маршалов США Тедди Дэниелс и Чак Оул расследуют исчезновение пациентки из психиатрической лечебницы на отдаленном острове. По ходу следствия Тедди начинает сомневаться в реальности происходящего и в собственном здравомыслии.

4. «Начало»

Год выхода: 2010

Рейтинг: IMDb — 8,8, Кинопоиск — 8,7

Режиссер: Кристофер Нолан

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Марион Котийяр

Доминик Кобб занимается промышленным шпионажем, он способен проникать в сознание человека во сне и красть секреты. Его нанимают, чтобы внедрить сыну магната идею, которая помогла бы разрушить могущественную бизнес-империю его отца. Но задача оказывается сложнее, чем казалось: Кобб путается в лабиринте собственных снов и памяти.

5. «Старикам тут не место»

Год выхода: 2007

Рейтинг: IMDb — 8,2, Кинопоиск — 7,8

Режиссеры: Итан и Джоэл Коэны

В главных ролях: Джош Бролин, Хавьер Бардем, Томми Ли Джонс

Льюэллин Мосс, ветеран войны во Вьетнаме, становится свидетелем разборки наркодельцов. На месте перестрелки он видит гору трупов, оружие и чемодан с двумя миллионами долларов. Мосс забирает деньги себе. Но позже решает вернуться на место бойни и застает там гангстеров. Герой пускается в отчаянные бега.

6. «Телефонная будка»

Год выхода: 2002

Рейтинг: IMDb — 7,1, Кинопоиск — 7,6

Режиссер: Джоэл Шумахер

В главных ролях: Колин Фаррелл, Кифер Сазерленд, Форест Уитакер

Стю Шеппард — публицист и рекламный агент — оказывается запертым в телефонной будке. Он получает звонки от снайпера, который грозится застрелить его, если Стю выйдет наружу. Чтобы выжить, герой должен выполнять условия преступника и стать пешкой в его злой игре.

7. «Девушка с татуировкой дракона»

Год выхода: 2011

Рейтинг: IMDb — 7,8, Кинопоиск — 7,8

Режиссер: Дэвид Финчер

В главных ролях: Дэниел Крэйг, Руни Мара, Кристофер Пламмер

Журналист Микаэль Блумквист расследует исчезновение молодой девушки, произошедшее 40 лет назад. Вместе с хакером Лисбет Саландер он пытается разобраться в том, что скрывается за этим делом. Фильм снят по одноименному бестселлеру писателя Стига Ларссона одним из главных мастеров жанра триллер в современном кино – Дэвидом Финчером.

8. «Соучастник»

Год выхода: 2004

Рейтинг: IMDb — 7,5, Кинопоиск — 7,5

Режиссер: Майкл Манн

В главных ролях: Том Круз, Джейми Фокс, Джада Пинкетт-Смит

Винсент, наемный убийца, заказывает такси, чтобы совершить преступление — убить пятерых человек. Водителю Максу сначала он кажется обычным пассажиром, но когда он видит первый труп – понимает, что имеет дело с киллером. Полиция считает Макса соучастником преступлений, но он изо всех сил пытается помешать убийце, который угрожает ему смертью.

9. «Престиж»

Год выхода: 2006

Рейтинг: IMDb — 8,5, Кинопоиск — 8,5

Режиссер: Кристофер Нолан

В главных ролях: Хью Джекман, Кристиан Бейл, Скарлетт Йоханссон

События происходят в Лондоне в XIX веке. Два молодых иллюзиониста — Альфред Борден и Роберт Энжиер — соперничают между собой. Их конкуренция перерастает в ожесточенную борьбу. Они стремятся выведать друг у друга секреты трюков, сорвать выступления. В этой вражде они готовы на все.

10. «Убить Билла», фильм 1

Год выхода: 2003

Рейтинг: IMDb — 8,2, Кинопоиск — 7,7

Режиссер: Квентин Тарантино

В главных ролях: Ума Турман, Дэвид Кэррадайн

В наемную убийцу по кличке Черная Мамба стреляют на ее собственной свадьбе. Девушка смертельно ранена, но выживает. Очнувшись после четырех лет комы, Черная Мамба планирует мстить всем членам банды, хотевшим ее убить. Главарь Билл — последний в этой очереди.

11. «Помни» («Memento»)

Год выхода: 2000

Рейтинг: IMDb — 8,4, Кинопоиск — 7,9

Режиссер: Кристофер Нолан

В главных ролях: Гай Пирс, Керри-Энн Мосс, Джо Пантолиано

Леонард Шелби страдает редкой формой амнезии, при которой не может сохранять новые воспоминания. Он пытается разобраться в убийстве своей жены и найти преступника, используя татуировки и фотографии, которые помогают ему собирать воспоминания о прошлом.

12. «Ночной дозор»

Год выхода: 2004

Рейтинг: IMDb — 6,4, Кинопоиск — 6,2

Режиссер: Тимур Бекмамбетов

В главных ролях: Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Мария Порошина

Единственный российский фильм в подборке — не чистый образец жанра, а скорее фэнтези с элементами триллера. По сюжету за равновесием добра и зла в мире много веков следят Дозоры — Ночной и Дневной. Действие происходит в Москве в 1992 году. Герой фильма Антон Городецкий хочет вернуть ушедшую жену и обращается к колдунье. Это событие меняет его жизнь раз и навсегда: теперь он вынужден сделать выбор и присоединиться либо к темной, либо к светлой стороне.

13. «Идентификация Борна»

Год выхода: 2002

Рейтинг: IMDb — 7,8, Кинопоиск — 7,8

Режиссер: Даг Лайман

В главных ролях: Мэтт Деймон, Франка Потенте, Крис Купер

В водах Средиземного моря рыбаки находят раненого мужчину, потерявшего память. Под кожу у него вшита капсула с номером банковского счета в Цюрихе. Это помогает ему найти тайник с паспортами. Так он узнает свое имя — Джейсон Борн. Но настоящее ли оно? Борн пытается восстановить свою личность и прошлое, а главное — выяснить, кто и зачем пытается его убить.

14. «Прочь»

Год выхода: 2017

Рейтинг: IMDb — 7,8, Кинопоиск — 7,1

Режиссер: Джордан Пил

В главных ролях: Дэниел Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер

Фильм на стыке комедии, детектива и триллера. Крис Вашингтон, молодой чернокожий фотограф, собирается впервые познакомиться с родителями своей белой девушки Роуз. Но в их прекрасном загородном доме его ждут не просто улыбки и доброжелательность: семья Роуз хранит жуткие тайны, которые могут привести Криса к страшной правде.

15. «Пленницы»

Год выхода: 2013

Рейтинг: IMDb — 8,2, Кинопоиск — 7,8

Режиссер: Дени Вильнев

В главных ролях: Хью Джекман, Джейк Джилленхол, Пол Дано

У Келлера Довера пропала маленькая дочь вместе с подругой. Последний раз их видели игравшими во дворе. Детектив Локи подозревает в похищении детей водителя фургона, который был припаркован неподалеку, но его вскоре отпускают за отсутствием улик. Отчаявшийся отец берет расследование в свои руки.

16. «Заложник»

Год выхода: 2005

Рейтинг: IMDb — 6,6, Кинопоиск — 7,1

Режиссер: Флоран Эмилио Сири

В главных ролях: Брюс Уиллис, Кевин Поллак, Бен Фостер

Джеф Тэлли — полицейский-переговорщик из Лос-Анджелеса. Освобождая заложников, он вступает в контакт с психопатом, который угрожает застрелить своих жену и сына. В какой-то момент Тэлли принимает неверное решение — и преступник расстреливает семью и совершает самоубийство. В стремлении заглушить боль полицейский переезжает в провинциальный город и пытается начать новую жизнь. Но судьба вновь испытывает его. На этот раз герою приходится спасать не только невинных жертв преступления, но и собственных жену и дочь.

17. «Паразиты»

Год выхода: 2019

Рейтинг: IMDb — 8,5, Кинопоиск — 8,0

Режиссер: Пон Чжун Хо

В главных ролях: Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Еджон, Пак Со Дам

Еще один фильм на стыке жанров черной комедии и триллера. Бедная чета Ким еле сводит концы с концами. Они собирают картонные коробки для пиццы, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Но все меняется, когда их сын Ки У получает ставку репетитора в доме богатого семейства Пак. Он хитростью устраивает туда на работу сестру, отца и мать. Хозяева дома не подозревают, что новая прислуга – родственники. Постепенно семейство Ким берет под контроль жизнь Паков.

18. «Исчезнувшая»

Год выхода: 2014

Рейтинг: IMDb — 8,1, Кинопоиск — 8,0

Режиссер: Дэвид Финчер

В ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис

Ник Данн — писатель, чья жена Эми исчезает в годовщину их свадьбы. В доме остались следы крови и борьбы. Полиция начинает расследование, Ник становится главным подозреваемым. Он пытается восстановить события последних дней и разобраться, что же на самом деле произошло.

19. «Черный лебедь»

Год выхода: 2010

Рейтинг: IMDb — 8,0, Кинопоиск — 7,7

Режиссер: Даррен Аронофски

В главных ролях: Натали Портман, Венсан Кассель, Мила Кунис

Нина — балерина, которая мечтает исполнить обе главные партии в балете «Лебединое озеро». В борьбе за роль у нее появляется опасная конкурентка, а режиссер не верит, что Нина способна показать темную сторону своей натуры и станцевать не только белого лебедя, но и черного. Героиня начинает погружаться в мир безумия, и ее жизнь оказывается на грани между реальностью и иллюзией.

20. «Хорошее время»

Год выхода: 2017

Рейтинг: IMDb — 7,3, Кинопоиск —6,9

Режиссеры: Бен и Джошуа Сафди

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Бенни Сафди, Бадди Дюррес

Конни — бедный парень, который решает ограбить банк и берет на дело своего брата Ника, страдающего психическим расстройством. Ограбление проходит успешно, но по дороге в сумке с деньгами взрывается баллончик с краской, из-за чего все купюры оказываются мечеными. Ника арестовывают, он находится в отделении полиции. Конни решает во что бы то ни стало вытащить брата. Но где взять деньги, чтобы внести залог?

21. «Пила: игра на выживание»

Год выхода: 2004

Рейтинг: IMDb — 6,8, Кинопоиск — 7,1

Режиссер: Джеймс Ван

В главных ролях: Кэри Элвес, Дэнни Гловер, Моника Поттер

В завязке этого хоррора с элементами триллера двое мужчин просыпаются в запертой ванной комнате и обнаруживают, что они прикованы цепью к трубам. Оба не помнят, как оказались здесь. В ванной также лежит труп с магнитофоном, а у каждого заложника в кармане по кассете — послания от маньяка по кличке Конструктор. Он требует, чтобы один убил другого — тогда не пострадают его жена и дочь, захваченные маньяком. Становиться убийцей никому из героев не хочется, и они начинают искать способ выбраться из ловушки.

Триллеры 1990-х с высоким рейтингом

22. «Молчание ягнят»

Год выхода: 1991

Рейтинг: IMDb — 8,6, Кинопоиск — 8,3

Режиссер: Джонатан Демме

В главных ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Скотт Гленн

Молодая агент ФБР Кларисса Старлинг ищет серийного убийцу, который совершает дикие по своей жестокости преступления. Чтобы поймать его, она обращается за помощью к Ганнибалу Лектеру, опасному преступнику и бывшему психиатру, который может помочь составить психологический портрет злодея. В этой смертельной игре в кошки-мышки Кларисса должна погрузиться в темные глубины человеческой психики, чтобы спасти себя и других от ужасающей угрозы.

23. «Бойцовский клуб»

Год выхода: 1999

Рейтинг: IMDb — 8,8, Кинопоиск — 8,7

Режиссер: Дэвид Финчер

В главных ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер

Молодой офисный работник, уставший от однообразной жизни, знакомится с харизматичным и таинственным продавцом мыла Тайлером Дерденом. Их встреча становится началом путешествия в мир безумия, где они создают подпольный бойцовский клуб и дают волю своим инстинктам. Со временем их планы становятся все более грандиозными и зловещими.

24. «Подозрительные лица»

Год выхода: 1995

Рейтинг IMDb: 8,5, Кинопоиск: 7,8

Режиссер: Брайан Сингер

В главных ролях: Гэбриел Бирн, Стивен Болдуин, Кевин Спейси, Бенисио Дель Торо, Кевин Поллак

Пятеро преступников оказываются втянуты в запутанную игру, когда их нанимает некто Кайзер Созе. Его самого никто из них не видел в глаза. По мере того, как полиция и агенты ФБР расследуют преступление, зритель узнает правду, которую скрывают главные герои друг от друга. Развязка настолько неожиданная, что многие пересматривают этот фильм по несколько раз из-за сомнений в правдивости всего, что происходило на экране до финала.

25. «Игра»

Год выхода: 1997

Рейтинг: IMDb — 7,7, Кинопоиск — 8,3

Режиссер: Дэвид Финчер

В главных ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебора Кара Ангер

Николас Ван Ортон — успешный банкир, но его ничто не радует, он чувствует усталость от жизни. К тому же его одолевают тяжелые мысли об отце, покончившем с собой в 48 лет. Брат Николаса Конрад решает сделать ему необычный подарок — участие в тайной игре, которая может изменить его жизнь навсегда.

26. «Мизери»

Год выхода: 1990

Рейтинг: IMDb — 7,8, Кинопоиск — 7,8

Режиссер: Роб Райнер

В главных ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс, Ричард Фарнсуорт

Известный писатель Пол Шелдон попадает в автомобильную аварию, после которой оказывается в плену у своей самой преданной фанатки — Энни Уилкс. Она считает себя единственным человеком, который по-настоящему понимает Пола. Энни не желает расставаться с любимым автором и начинает заставлять его под угрозой смерти переделать последний роман.

27. «Семь»

Год выхода: 1995

Рейтинг: IMDb — 8,6, Кинопоиск — 8,3

Режиссер: Дэвид Финчер

В главных ролях: Морган Фриман, Брэд Питт, Гвинет Пэлтроу

Детектив Уильям Сомерсет – ветеран полиции, ему остается неделя до выхода на пенсию. Но неожиданно приходится расследовать серию убийств вместе с молодым напарником Дэвидом Миллсом. Опытный детектив понимает, что преступник наказывает каждую из своих жертв за один из семи смертных грехов. Миллс одержим идеей поймать убийцу, но он не догадывается, какие темные тайны скрываются за происходящим и куда эта головоломка приведет его самого.

28. «Побег из Шоушенка»

Год выхода: 1994

Рейтинг: IMDb — 9,3, Кинопоиск — 9,1

Режиссер: Фрэнк Дарабонт

В главных ролях: Тим Робинс, Морган Фриман, Боб Гантон

Энди Дюфрейн – успешный банкир, осужденный за убийство своей жены и ее любовника по ложному обвинению. Он попадает в тюрьму с самым строгим режимом и пытается выжить в этом жестоком мире. Со временем Энди заводит друзей и начинает консультировать работников Шоушенка по финансовым вопросам, что немного облегчает его существование. Но Энди не теряет надежды на свободу и разрабатывает план бегства из тюрьмы.

29. «Горькая луна»

Год выхода: 1992

Рейтинг: IMDb — 7,2, Кинопоиск — 7,8

Режиссер: Роман Полански

В главных ролях: Питер Койот, Эмманюэль Сенье, Хью Грант, Кристин Скотт Томас

В автобусе встречаются танцовщица Мими и писатель-неудачник Оскар. Их любовь с первого взгляда носит характер помешательства и безудержного влечения. Они исследуют свою страсть, проникая в самые темные уголки своих фантазий, и доходят до полного саморазрушения. Они становятся опасны не только для себя, но и для окружающих.

Триллеры 1950-1980-х с высоким рейтингом

30. «Таксист»

Год выхода: 1976

Рейтинг: IMDb — 8,2, Кинопоиск — 7,8

Режиссер: Мартин Скорсезе

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Джоди Фостер, Харви Кейтель

Трэвис Бикл, бывший солдат с посттравматическим стрессовым расстройством, работает ночным таксистом в Нью-Йорке. Он одинокий и отчужденный от общества, постоянно видит темную сторону города — из-за этого его психическое состояние усугубляется. Трэвис пытается очистить город от преступности, но его действия становятся все более непредсказуемыми и опасными.

31. «Психо»

Год выхода: 1960

Рейтинг: IMDb — 8,5, Кинопоиск — 8,1

Режиссер: Альфред Хичкок

В главных ролях: Энтони Перкинс, Джанет Ли, Джон Гэвин

Норман Бейтс — владелец мотеля «Бейтс», тихий и застенчивый человек, который скрывает темную тайну. Однажды к нему приезжает молодая женщина Мэрион Крэйн, бегущая от полиции. Их встреча становится началом страшного поворота событий.

32. «Синий бархат»

Год выхода: 1986

Рейтинг: IMDb —7,7, Кинопоиск — 7,5

Режиссер: Дэвид Линч

В главных ролях: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини, Лора Дерн

Студент колледжа Джеффри Бомонт приезжает в родной городок, чтобы навестить заболевшего отца. Возвращаясь из больницы, он находит по дороге отрезанное ухо. Жуткую находку парень относит в полицию, но там Джеффри просят не задавать лишних вопросов. Студент решает вести собственное расследование.

33. «Заводной апельсин»

Год выхода: 1971

Рейтинг: IMDb — 8,3, Кинопоиск — 7,9

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Малкольм Макдауэлл, Патрик Мэги, Майкл Бейтс, Уоррен Кларк

Фантастический триллер по культовому роману Энтони Берджесса. Сюжет разворачивается в Лондоне будущего. Алекс – лидер подростковой банды, где процветает культ насилия и беспредела. Он и его сообщники совершают жестокие преступления, но после ареста Алекс проходит экспериментальную терапию, которая должна изменить его личность.

34. «Человек, который слишком много знал»

Год выхода: 1956

Рейтинг: IMDb — 7,4, Кинопоиск — 7,4

Режиссер: Альфред Хичкок

В главных ролях: Джеймс Стюарт, Дорис Дэй, Бренда Де Бэнзи

Американский врач Бен Маккенн проводит отпуск в Марокко вместе с женой и сыном. Там они знакомятся с французом Луи Бернаром, который вскоре оказывается убит. Умирая, он сообщает доктору о готовящемся покушении на высокопоставленного государственного деятеля в Лондоне. Маккенн оказывается в положении человека, который слишком много знает. Чтобы он молчал, его сына берут в заложники. Доктор и его жена пытаются самостоятельно спасти своего ребенка и предотвратить убийство политика.

35. «Окно во двор»

Год выхода: 1954

Рейтинг: IMDb — 8,5, Кинопоиск — 8,0

Режиссер: Альфред Хичкок

В главных ролях: Джеймс Стюарт, Грейс Келли, Уэнделл Кори, Тельма Риттер

Фотограф, прикованный к инвалидному креслу, одержим наблюдением за жизнью соседей. Он замечает странности в их поведении и начинает подозревать, что один из них совершил убийство. Чем больше он собирает улик, тем большей опасности подвергает себя. Подруга Лиза соглашается помочь ему в расследовании.