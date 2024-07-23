Алла Пугачева: биография, карьера и личная жизнь королевы российской эстрады Биография, карьера, личная жизнь, мужья и главные песни Аллы Пугачевой

Репертуар Аллы Пугачевой включает 500 песен, она выпустила 19 студийных альбомов, которые издавались не только в СССР и России, но и в других странах, а их суммарный тираж превысил 250 миллионов экземпляров. Ее называют королевой российской эстрады и Примадонной. О карьере певицы, ее личной жизни, пяти браках и отъезде из России — в материале «Газеты.Ru».

Биография Аллы Пугачевой: детство и образование

Родители Аллы Пугачевой — Зинаида Архиповна Одегова (1922—1986) и Борис Михайлович Пугачев (1918—1982) были фронтовиками, они поженились в 1946 году. Их первенец Геннадий прожил всего несколько месяцев и умер от дифтерии. Затем в семье родились еще двое детей — дочь Алла и сын Евгений (1950—2011).

Детство

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Будущая Примадонна через много лет рассказывала в интервью актеру Олегу Меньшикову, что мама выбрала ей имя в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой, а отец — в честь другой актрисы Аллы Ларионовой. Все свое детство Алла прожила в Москве на Крестьянской заставе в Зонточном переулке.

Когда девочке исполнилось пять лет, родители отдали ее в музыкальную школу №31 при музыкальном училище имени М.М. Ипполитова. В первый же год учебы Алла участвовала в большом сборном концерте в Колонном зале Дома союзов.

close 100% Global Look Press

Каждое лето маленькая Алла проводила на даче в поселке Новоалександрово на берегу Клязьминского водохранилища. Занятия музыкой не прекращались и там, мать следила за тем, чтобы дочь играла на пианино каждый день не менее трех часов.

В 1956 году девочка пошла в первый класс средней школы №496 в Лавровом переулке Таганского района Москвы. Училась неважно: в аттестате имелись и тройки. За независимый характер и умение постоять за себя она получила прозвища Фельдфебель (до 1917 года — воинское звание старшего унтер-офицера) и Алка-кричалка.

Образование и начало творческого пути

В 1964 году Пугачева закончила восемь классов средней школы и музыкальную школу по классу фортепиано. В этом же году она поступила на дирижерско-хоровое отделение музыкального училища имени М. М. Ипполитова. Вместе с ней на потоке учился другой будущий заслуженный артист — эстрадный певец и шансонье Михаил Шуфутинский.

Будучи студенткой второго курса, в 1965 году Пугачева отправилась в первый гастрольный тур в составе труппы Александра Левенбука и Александра Лившица. Гастроли прошли в Кировской, Пермской, Свердловской, Тюменской и Омской областях.

По возвращении она записала свою дебютную песню — композицию «Робот» на стихи Михаила Танича, представленную в эфире программы «С добрым утром» на Всесоюзном радио СССР.

Спустя год, в 1966-м, артистка начала работать с малоизвестным тогда композитором Владимиром Шаинским. Он написал для Аллы Пугачевой несколько песен — «Как бы мне влюбиться» и «Не спорь со мной» в ее исполнении победили в конкурсе «Песня месяца», который проводился на Всесоюзном радио.

Вскоре Шаинский написал музыку к популярной музыкальной аудиосказке «Дважды два — четыре», которую озвучили Алла Пугачева и певец, народный артист РСФСР Эдуард Хиль.

В конце 1966-го певица вступила в агитбригаду радиостанции «Юность» и следующие полтора года гастролировала по Заполярью и Крайнему Северу с репертуаром, состоящим из трех песен: «Единственный вальс» (собственного сочинения), «Просто очень люблю» и «Король, цветочница и шут».

Начало карьеры: ВИА «Новый электрон», «Веселые ребята» и песня «Арлекино»

Вернувшись после гастролей в 1968 году в училище, Алла поняла, что отстала по учебе — она не смогла сдать выпускные экзамены. После этого Пугачеву направили на практику в 621-ю московскую школу, где певица проработала пять месяцев учительницей музыки.

В 1969 году артистка наконец сдала выпускные экзамены и получила диплом о среднем специальном образовании.

close 100% Алла Пугачева, 1976 год Александр Макаров/РИА Новости

В апреле 1969 года Пугачева устроилась солисткой и концертмейстером в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ). Молодые артисты путешествовали по селам, развлекая зрителей музыкальными и цирковыми номерами. Среди участников концертной бригады был молодой артист цирка Миколас Орбакас, за которого 20-летняя Алла вышла замуж в октябре 1969 года.

В октябре 1969 года Пугачева уволилась из ГУЦЭИ и перешла Липецкую филармонию, став солисткой ВИА «Новый электрон», в составе которого гастролировала по маленьким городам, поселкам и деревням Крайнего Севера в Архангельской области, а также Коми и Карелии.

В начале 70-х молодая певица успела побывать солисткой Росконцерта и джазового эстрадного оркестра Олега Лундстрема. После развода с первым мужем в конце 1973 года она перешла в Москонцерт и стала солисткой обновленного состава ВИА «Москвичи» под управлением композитора и пианиста Виталия Кретюка.

В октябре 1974 года с песнями «Посидим, поокаем» (композиция поэта-песенника и хорошего друга Пугачевой Ильи Резника) и «Ермолова с Чистых прудов» Пугачева приняла участие в V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Изначально жюри отказалось давать певице призовое место, однако по настоянию Иосифа Кобзона, Гелены Великановой и Константина Орбеляна ей в качестве утешения все-таки присудили третью премию.

Пугачева в ВИА «Веселые ребята»

После конкурса с «утешительной премией» руководитель ВИА «Веселые ребята», композитор, педагог и музыкальный продюсер Павел Слободкин пригласил 25-летнюю певицу в свою группу. Пугачева приняла предложение и стала солисткой коллектива.

В 1975 году она вместе с группой заняла первое место на XI международном песенном конкурсе «Золотой Орфей» с песней «Арлекино». Это русскоязычная версия одноименной песни болгарского певца Эмила Димитрова в новой аранжировке, среди добавленных «фишек» были звуки смеха на заднем плане. Когда через год после записи Пугачева побывала с гастролями в Болгарии, публика восхищенно хлопала и вызвала певицу на «бис».

Песня «Арлекино» вывела карьеру Аллы Пугачевой на новый уровень и стала ее визитной карточкой. В это время артистка выпустила мини-пластинку, в которую, помимо «Арлекино», вошли уже ставшие популярными песни «Ты снишься мне», «Посидим, поокаем» и другие.

14 млн экземпляров составил общий тираж мини-альбома «Арлекино»

В 1976 году композитор Микаэль Таривердиев пригласил ее для записи песни «Мне нравится, что вы больны не мной» к фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Летом того же года артистка записала короткую пластинку с «Веселыми ребятами», а затем решила покинуть коллектив. После своего ухода Пугачева стала петь в оркестре под управлением Константина Орбеляна.

В ноябре 1976 года состоялось знакомство Аллы Пугачевой с будущим мужем — кинорежиссером, писателем и сценаристом Александром Стефановичем. По его совету она решила начать сольную карьеру. В этом же году певица впервые стала лауреатом фестиваля «Песня года» с песней «Очень хорошо».

Сольная карьера Аллы Пугачевой: «Женщина, которая поет» и «Примадонна»

В 1976 году певица поступила в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) на факультет эстрадного искусства. Зимой того же года, выступая с концертом в Харькове, Пугачева познакомилась с участниками местного ансамбля «Ритм». По завершении гастрольного тура певица предложила им сотрудничество на постоянной основе, и те приняли предложение. Вплоть до 1980 года «Ритм» оставался аккомпанирующим коллективом Пугачевой.

В конце 1977 года худсовет Москонцерта дал певице разрешение на сольные гастроли по СССР и за рубежом. Первые выступления прошли в московских Лужниках и имели огромный успех. Вскоре он повторился в других городах Союза — Ленинграде, Ташкенте, Риге и т. д.

close 100% Алла Пугачева, 1982 год Юрий Королев/РИА Новости

В этот же период артистка начала получать приглашения сыграть в кино. В 28 лет Пугачева снялась в главной роли в картине Александра Орлова «Женщина, которая поет» (фильм вышел в прокат в 1979 году). История героини певицы в фильме, по догадкам зрителей, была автобиографической. Более того, в создании музыки к картине участвовала и сама Пугачева, но делала это под псевдонимом Борис Горбонос.

Несмотря на то, что коллегия Госкино отказалась присвоить картине первую категорию, необходимую для широкого проката, ее посмотрели 55 млн советских зрителей. Фильм, построенный вокруг личности Пугачевой, получил разгромные рецензии от некоторых советских критиков, но это только привлекло к певице еще больше внимания. Исполнительница главной роли по результатам опроса журнала «Советский экран» была названа «Лучшей актрисой года». При этом сам фильм занял только 53-е место в голосовании за лучший фильм.

После премьеры фильма за певицей закрепилось прозвище «Женщина, которая поет», а платье-балахон, в котором Алла появилась в фильме, стало ее визитной карточкой.

В 1978 году Пугачева выпустила первый сольный альбом «Зеркало души». Над ним работали известные композиторы Александр Зацепин и Борис Рачков. Им помогала и сама певица, сочиняя музыку к песням под псевдонимом Борис Горбонос. Альбом был очень популярен и стал одним из самых продаваемых в Советском Союзе в конце 70-х — начале 80-х годов.

Для зарубежных поклонников певицы — а их было довольно много — были выпущены варианты обложки на иностранных языках, в том числе английском, французском и испанском. Общий тираж «Зеркала души» с учетом всех переизданий (альбом издавался, в том числе, в Болгарии и Чехословакии) составил 10 млн экземпляров.

Летом 1980 года Пугачева рассталась с ВИА «Ритм» и собрала музыкальный коллектив «Рецитал», который аккомпанировал ей до завершения гастрольной карьеры в 2010 году.

Летом 1981 года артистка окончила ГИТИС по специальности «Эстрадная режиссура»﻿. В качестве дипломной работы она подготовила концертную программу «Монологи певицы», которая сильно отличалась от репертуара прошлого десятилетия. С ней Пугачева объехала 15 крупных городов СССР, побывала за пределами Советского Союза и весь 1982 год гастролировала за рубежом.

В начале 1983 года в телевизионной передаче «Новогодний аттракцион» Алла Пугачева спела новую песню композитора Раймонда Паулса — «Миллион алых роз» на стихи Андрея Вознесенского﻿. Композиция стала одной из самых популярных песен десятилетия.

Пластинка-сингл «Миллион роз» разошлась тиражом в 6 млн экземпляров.

В новогоднюю ночь 1984 года Пугачева исполнила две новых песни — «Айсберг» и «Расскажите, птицы», которые быстро стали очень популярными. Музыку к обеим написал начинающий композитор Игорь Николаев.

В том же у Пугачевой появилась новая концертная программа «Пришла и говорю» — театрализованное представление с хореографическими номерами и декорациями, полностью срежиссированное самой певицей. Премьера состоялась в спортивном комплексе «Олимпийский». Через год, в 1985-м, Пугачева стала народной артисткой РСФСР и вышла замуж за своего концертного директора Евгения Болдина, с которым сотрудничала с 1978 года. В 1986-м на фирме «Мелодия» выпустили студийный альбом «Счастья в личной жизни!», все песни для которого написал Игорь Николаев.

В декабре 1991 года певице было присвоено звание Народной артистки СССР. Она стала одной из последних, кто получил его перед распадом Советского Союза.

В 1993 году певица развелась с Болдиным, а в марте 1994-го состоялась ее свадьба с молодым певцом Филиппом Киркоровым. Спустя год он спродюсировал 13-й сольный альбом Пугачевой «Не делайте мне больно, господа», в который вошли «Любовь, похожая на сон» Игоря Крутого, «Сильная женщина» Аркадия Укупника и десяток песен, созданных самой Пугачевой.

Рождение Примадонны

В 1997 году Алла Пугачева выступила на конкурсе «Евровидение» в Дублине с собственной песней «Примадонна», которую изначально должен был петь Валерий Меладзе. Однако перед выступлением он заболел, и артистка решила выступить сама.

Ей удалось набрать только 33 балла и занять 15-ю строчку рейтинга. На родине выступление певицы много критиковали, оно и сегодня остается одним из наименее успешных для российских исполнителей на «Евровидении». Сама же певица называла выступление и песню удачным экспериментом. Именно после этого за ней закрепилось прозвище Примадонна.

close 100% Концерт Аллы Пугачевой на стадионе в Ставрополе, 1979 год Genrietta Peryan/Global Look Press

Певице с сильным голосом и не менее сильным характером оно подошло настолько, что вскоре стало восприниматься как ее второе имя. Хотя сама Пугачева утверждала, что в этой песне под Примадонной имела в виду совсем не себя.

«Я писала эту песню и четко представляла, что это будет именно мужская песня, но когда мне пришлось ее исполнять самой, нужно было представлять, для кого я бы могла ее исполнить. Мне сразу же в голову пришла только одна женщина, которую я могла бы назвать Примадонной, — это была Людмила Гурченко», — рассказывала Пугачева.

В этом же году ее в репертуаре появился еще один хит — «Позови меня с собой» композитора Татьяны Снежиной. Эта песня и «Примадонна» попали на следующую пластинку Пугачевой «Да!».

С 2001 по 2007 годы певица провела большой гастрольный тур по России и миру. У него не было официального названия, на афишах писали просто «Алла Пугачева» или «Поет Алла Пугачева».

В рамках тура в 2007 году Пугачева выпустила лирическую композицию со своей дочерью Кристиной Орбакайте «Опять метель». Песня вошла в последний студийный альбом Примадонны «Приглашение на закат» 2008 года.

Спустя год, в 2009-м, Пугачева отправилась в прощальный тур, получивший название «Сны о любви». По его окончании она планировала завершить музыкальную карьеру. Но и после этого она продолжала часто появляться на телевидении и концертных площадках: входила в жюри фестивалей «Крым Мюзик Фест» и «Новая волна», а также шоу молодых артистов «Фактор А».

Последний крупный концерт певицы с символичным названием «Алла Пугачева. P.S.», приуроченный к ее 70-летнему юбилею, состоялся весной 2019 года в Государственном Кремлевском дворце﻿.

Личная жизнь: пять браков Аллы Пугачевой

Первый брак с Миколасом Орбакасом и рождение дочери

Впервые Алла Пугачева вышла замуж в октябре 1969 года — за литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса. Они познакомились, когда артистка пришла устраиваться на работу в училище циркового и эстрадного искусства им. Румянцева, где в то время учился Миколас.

«Эффектный такой прибалт — блондин, длинные волосы, длинный нос, в джинсах, облик такой нерусский. Европа, одним словом <…> Просто увидела его, победила, влюбилась и вышла замуж», — рассказала Пугачева журналу «7Дней».

Когда молодые люди отправились в ЗАГС, жениху было 24, невесте — всего 20.

В мае 1971 года у них родилась дочь — Кристина Орбакайте. Отчество Эдмундовна она получила по второму имени отца, чье полное имя Миколас Эдмундас Орбакас.

close 100% orbakaite_k/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Однако счастье супругов длилось недолго — когда Кристине было два года, они разошлись.

«Со временем стала понимать, что дальнейшая жизнь с Мишей бесперспективна: меня она не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему», — призналась Алла в интервью.

Кристина Орбакайте сегодня Кристина Орбакайте пошла по стопам матери и тоже стала певицей. У нее трое детей: сыновья Никита и Дени и дочь Клавдия. Все трое — от разных отцов и носят их фамилии. В 2024 году старшему, Никите Преснякову, исполнилось 33 года, Дени Байсарову – 26 лет, а самой младшей, Клавдии Земцовой — только 12.



Второй брак с Александром Стефановичем

Второй муж появился в жизни Аллы Пугачевой через несколько лет после развода с Миколасом. Им стал 32-летний режиссер «Мосфильма» Александр Стефанович, с которым певица расписалась в 1977 году. Позднее в своих интервью она говорила, что ни о какой любви речи не шло — по словам Пугачевой, это был фиктивный брак, на который она решилась, чтобы помочь Стефановичу, так как он, будучи уроженцем Санкт-Петербурга, нуждался в московской прописке.

Это был практически фиктивный брак — просто ему нужна была прописка в Москве. Интересный, кстати, человек, неглупый. Сейчас утверждает, что сделал меня, что если бы не он, меня вовсе не было бы. Они, мои бывшие, все так утверждают, но только вопрос: почему же других-то им больше не удается сделать, если у них это так ловко получается? Алла Пугачева из интервью журналу «7Дней», 2009 год

Брак со Стефановичем продлился до конца 1980 года — трехлетний срок был необходим для того, чтобы супруг мог прописаться в столице.

Третий брак с Евгением Болдиным

Спустя пять лет, в 1985 году, 36-летняя певица стала женой своего концертного директора Евгения Болдина, которого знала уже много лет, — еще с 1978 года, когда он, будучи сотрудником Росконцерта, стал руководить музыкальным коллективом. Творческое сотрудничество Пугачевой и Болдина оказалось очень плодотворным, и у них возникло ощущение, что и семья вполне может получиться.

«Мы постоянно вместе ездили на гастроли, варились в одном соку, практически не расставались ни днем ни ночью, то есть жили, можно сказать, нормальным гражданским браком. Вот только роман у нас был скорее деловой, служебный. И официальное оформление отношений было просто формальностью», — признавалась Примадонна в интервью.

«Деловой и служебный» брак продолжался много лет, однако в какой-то момент отношения между супругами ухудшились. В 1993 году пара решила развестись.

Четвертый брак с Филиппом Киркоровым

Спустя год после развода с Евгением Болдиным Пугачева приняла ухаживания будущего короля эстрады Филиппа Киркорова. Он рассказывал, что задолго до этого боготворил певицу и надеялся на взаимность. Несмотря на разницу в возрасте (Пугачевой в 1994 году было 45 лет, а Киркорову — 27) артисты поженились. Сама певица признавалась, что начала отношения «с горя», а не по большой любви.

close 100% fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Это был очень экстравагантный поступок и… эффектная ошибка. Я сильно переживала разлад с Болдиным, по-настоящему горевала, анализировала все, что было, мучила себя мыслями всякими», — рассказывала Пугачева.

Супруги изображали счастливый брак больше 10 лет, хотя сама певица утверждала, что они с Киркоровом разъехались уже через год после женитьбы. В 2005 году «король и королева эстрады» расстались окончательно.

Пятый брак с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом)

В 2011 году Примадонна вновь вышла замуж. Она выбрала себе в мужья еще более молодого мужчину — пародиста Максима Галкина, рядом с которым, по ее собственным словам, обрела долгожданное женское счастье. Галкин рассказывал, что их с Аллой познакомил Филипп Киркоров. Это произошло в июле 2001 года на фестивале «Славянский базар» в Витебске, в том же году артисты записали вместе песню «Будь или не будь».

Тот факт, что пятый супруг моложе ее на 27 лет, Пугачеву нисколько не смущал. Ей на тот момент было 62 года, а Галкину — 35.

Спустя два года супружеской жизни, в 2013-м, с помощью суррогатного материнства 64-летняя певица и ее 37-летний муж стали родителями двойняшек — Елизаветы и Гарри. В 2017 году супруги решили обвенчаться.

В 2020 году Пугачева и Галкин повели своих детей в первый класс в элитную гимназию, которая находится в деревне Липки Одинцовского района Подмосковья, что в нескольких километрах от их замка в деревне Грязь. В 2022 году звездная пара решила переехать в Израиль вместе со своими детьми.

Отъезд в Израиль после СВО: что сейчас делают Пугачева и Галкин

После начала военной операции на Украине Пугачева уехала в Израиль вместе с мужем и младшими детьми. Решение о начале СВО звездное семейство не поддержало. По словам Галкина, выбор страны для переезда был осознанным.

«Мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Так же мы всегда чувствовали себя в России. Я еврей по маме, это часть меня. Поэтому мы выбрали Израиль и ни одной минуты об этом не жалели», — заявил артист.

При этом Пугачева отказывалась называть отъезд эмиграцией и все же приезжает в Россию, однако старается делать это тайно. Спустя несколько месяцев после своего отъезда в сентябре 2022 года Алла Борисовна приезжала на родину, чтобы выставить замок в деревне Грязь на продажу и забрать документы своих двойняшек из местной частной школы.

16 сентября 2022 года российский Минюст внес Максима Галкина, который неоднократно высказывался против боевых действий на Украине, в реестр физлиц-иноагентов. В ведомстве утверждали, что он получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

После этого решения Алла Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой включить и ее в реестр иноагентов. Певица заявила, что поддерживает супруга, «желающего Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», — написала артистка в своих социальных сетях.

Тем не менее в список иностранных агентов Пугачеву на момент публикации материала не включили.

«Свобода — это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живем дальше!», — написала артистка в одном из постов в личном блоге.

Супруг Примадонны, в свою очередь, неоднократно пытался снять с себя статус иноагента, обращаясь в суд, чтобы его исключили из реестра. В обосновании Галкин указал, что узнал о своем новом статусе из СМИ. Он отметил, что «является российским артистом, пародистом, юмористом, шоуменом» и никогда не осуществлял политическую деятельность. Но суд в удовлетворении жалобы отказал.

«Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу», — прокомментировал в соцсетях свое положение Галкин.

Пока же семья живет в Кесарии Палестинской — древнем городе на побережье Средиземного моря. СМИ утверждают, что окруженный тенистым садом дом (стоимость которого, по оценкам риелторов, составляет не менее $6 млн), не арендован, а принадлежит брату Максима Галкина — успешному бизнесмену.

Сегодня Пугачева и Галкин продолжают активно путешествовать. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра, что значительно упрощает перемещения по миру.

В 2018 году звездные супруги приобрели элитную недвижимость на Кипре. Они стали обладателями квартиры площадью около 200 квадратных метров. Покупка обошлась им в €2 млн, эта инвестиция и позволила им получить кипрские паспорта. Знаменитости отрицали, что у них есть гражданство ЕС, но эту информацию подтвердил их адвокат.

Награды и звания Аллы Пугачевой

Звания

• 1980 — Заслуженная артистка РСФСР;

• 1985 — Народная артистка РСФСР;

• 1991 — Народная артистка СССР ;

• 2006 — почетный гражданин Махачкалы.

Государственные награды

• 1995 — премия «За выдающийся вклад в развитие литературы и искусства»;

• 1999 — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени;

• 2002 — знак губернатора Московской области «За полезное»;

• 2006 — премия президента Белоруссии «Через искусство к миру и пониманию»;

• 2009 — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени;

• 2009 — орден «Дружба» (Азербайджан);

• 2009 — орден Святого Месропа Маштоца (Армения);

• 2014 — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени .

Музыкальные награды

Алла Пугачева — обладательница нескольких десятков наград. В их числе:

• 1975 — гран-при международного песенного конкурса «Золотой Орфей» за исполнение песен «Ты снишься мне» и «Арлекино»;

• 1981 — медаль Всемирного совета мира «За вклад в дело мира»;

• 1981 — приз «Золотой микрофон» немецкой фирмы Dynacord, получила как лучшая певица года в Европе по мнению компании;

• 1984 — «Золотой диск» фирмы Track Music за рекордные продажи сольной компиляции Soviet Superstar (Greatest Hits 1976–1984, Финляндия);

• 1987 — медаль Международной федерации фестивальных организаций (FIDOF) «за вклад в дело мира и гармонию средствами музыки» (США);

• 1989 — «Золотой диск» фирмы Ampex за рекордные продажи альбома «Watch Out» (США);

• 1991 — почетный диплом ГИТИСа «За вклад в режиссуру»;

• 1995 — премия «Звезда» («Лучшая певица» и «Лучший альбом года»);

• 2001 — «Лучшая певица 2001 года» фестиваля «Песня года»;

• 2006 — премия «Муз-ТВ» «За вклад в развитие популярной музыки»;

• 2008 — международная премия «Звезда Чернобыля» в области литературы и искусства;

• 2009 — «Платиновый диск» от фирмы «Мелодия» за многомиллионные тиражи проданных пластинок в России и странах Восточной Европы;

• 2009 — премия «Радиомания» за авторскую программу «Алла ищет таланты» на «Радио Алла».