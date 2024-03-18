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Ургант об эмиграции из России: «Я никуда не уезжал»

Телеведущий Иван Ургант заявил, что никуда не уезжал из России

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Иван Ургант/Telegram

Телеведущий Иван Ургант немногословно ответил на вопрос, надолго ли он вернулся в Россию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Я из России никуда не уезжал», — отметил актер.

При этом Ургант не стал рассказывать, планирует ли он вернуться на федеральные каналы: он молча улыбнулся в камеру и ушел. В это время Ургант находился вместе со своей супругой Натальей Кикнадзе.

У Урганта и Кикнадзе двое общих детей: старшую девочку супруги назвали в честь ее прабабушки народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшей дали имя Валерия, так звали мать телеведущего. Также у Натальи Кикнадзе есть 25-летний сын Нико и 22-летняя дочь Эрика от предыдущего брака. Шоумен неоднократно говорил, что воспитывал их, как родных.

13 марта сообщалось, что Ургант вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходит в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8» (2021).

Ранее стало известно, что Джигурда приехал в Донбасс после скандального видео с Волочковой.

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