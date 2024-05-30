Не только «Моя прекрасная няня»: где еще снималась Анастасия Заворотнюк

«Машенька», 1991, реж. Тамара Павлюченко
Экранным дебютом Анастасии Заворотнюк стала драма Тамары Павлюченко «Машенька», снятая в 1991 году по мотивам одноименного дебютного романа Владимира Набокова о русской эмиграции в Берлине и первой любви писателя (позднее герои книги появляются в «Защите Лужина»). Экранным партнером Заворотнюк, сыгравшей заглавную роль, стал театральный режиссер Антон Яковлев, который в 2022 году занял пост худрука Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.
«Наследник», 2002, реж. Владимир Любомудров
«Наследник» стал еще одной крупной экранной ролью актрисы, но публика об этом узнала нескоро: лента снималась в 1993 году, когда Заворотнюк еще была начинающей театральной актрисой. Затем несмонтированный фильм восемь лет пролежал на полке из-за отсутствия денег. Работа над «Наследником» была завершена только в 2001 году.
Последняя картина в карьере режиссера Владимира Любомудрова рассказывает о бывшем секретаре обкома, который спонсирует реставрацию храма, некогда им же и снесенного (рецензия критика Сергея Синякова на фильм в журнале «Искусство кино» вышла под заголовком «Ностальгия по помойке»). Заворотнюк в «Наследнике» досталась роль дочери священника, на которую положил глаз сын главного героя (собственно, наследник).
Кадр из фильма «Наследник» (2002)Киностудия «Еврофильм — сервис»
«Моя прекрасная няня», 2004 – 2009, созд. Питер Марк Джейкобсон и Фрэн Дрешер
Ключевая работа в фильмографии актрисы — главная роль в ситкоме «Моя прекрасная няня» об уроженке Мариуполя Вике Прутковской, которая устраивается бэбиситтершей в дом московского музыкального продюсера Максима Шаталина, вдовца с тремя детьми. Адаптация американского сериала «Няня», в российском варианте еще и отсылающая к великому киномюзиклу «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн и Рексом Харрисоном, оказалась одним из ярчайших событий отечественного телевидения нулевых, а Заворотнюк навсегда стала нашей Мэри Поппинс из Бирюлева.
«Код апокалипсиса», 2007, реж. Вадим Шмелев
Приключенческий боевик с главной героиней — не самое частое явление в российской природе, но масштаб популярности Заворотнюк, кажется, ненадолго (и чуть-чуть) сломал и патриархат. Правда, в итоге «Код апокалипсиса» провалился в прокате, не окупив даже производственного бюджета.
В картине Вадима Шмелева звезда «Моей прекрасной няни» сыграла сотрудницу ФСБ, которая пытается помешать террористу (его изобразил Венсан Перес) взорвать ядерные боеголовки, похищенные с американской подлодки и спрятанные в четырех крупных городах по всему миру.
Анастасия Заворотнюк во время съемок фильма «Код Апокалипсиса», 2006 годТАСС
«Гоголь. Ближайший», 2009, реж. Наталья Бондарчук
В фильме Натальи Бондарчук «Гоголь. Ближайший» о последних днях писателя Николая Васильевича Гоголя и его стремлении жить по-христиански (как сообщается, источником вдохновения стала картина «Явление Христа народу») актриса предстала в образе фрейлины Александры Смирновой-Россет.
По словам постановщицы, эта роль была специально для Заворотнюк, которая описывала свою героиню так: «Люди, которые любили ее, которых любила она, — это такие величины в русской истории. Настолько у нее была развита интуиция, что она чувствовала гениев, выискивала их своими огромными глазами!»
«Служебный роман. Наше время», 2011, реж. Сарик Андреасян
Когда-то Сарик Андреасян снимал кино, которое сегодня не только не хочется, но и невозможно представить. В ремейке «Служебного романа» Эльдара Рязанова главную роль финансового аналитика Новосельцева исполнил будущий президент Украины Владимир Зеленский, а его возлюбленную, главу рейтингового агентства Калугину, сыграла Светлана Ходченкова. Заворотнюк же досталась роль Рыжовой, которая у Рязанова была лучшей подругой и коллегой Новосельцева, а у Андреасяна оказалась вероломной предательницей.
«Мамы», 2012, реж. Тихон Корнев, Ашот Кещян, Карен Оганесян, Эльдар Салаватов, Сарик Андреасян, Дмитрий Дюжев, Евгений Абызов, Алан Бадоев и Кирилл Козлов
Через год после ремейка «Служебного романа» на больших экранах оказалась еще одна комедия студии братьев Андреасян Enjoy Movies (впоследствии упраздненной) с участием Заворотнюк — альманах «Мамы», приуроченный к 8 Марта. Восемь новелл в ленте объединены следующим мотивом: мужчины поздравляют своих мам с Международным женским днем вопреки любым затруднениям. Заворотнюк сыграла главную роль в первой истории. По сюжету телеведущая утренней программы Надежда Пушкарева получает поздравление от своего сына в эфире шоу. Несколько лет спустя Заворотнюк вернулась к роли Пушкаревой в картине «Мамы 3».