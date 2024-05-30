Не только «Моя прекрасная няня»: где еще снималась Анастасия Заворотнюк Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года после продолжительной болезни

В ночь на 30 мая в Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Важнейшей работой в ее карьере стал ситком «Моя прекрасная няня» — в нем она сыграла уроженку Мариуполя Вику Прутковскую, которая присматривает за тремя детьми продюсера Максима Шаталина. Однако фильмография Заворотнюк, охватывающая почти три десятилетия, включала и другие роли. «Газета.Ru» вспоминает ее главные экранные образы.

Экранным дебютом Анастасии Заворотнюк стала драма Тамары Павлюченко «Машенька», снятая в 1991 году по мотивам одноименного дебютного романа Владимира Набокова о русской эмиграции в Берлине и первой любви писателя (позднее герои книги появляются в «Защите Лужина»). Экранным партнером Заворотнюк, сыгравшей заглавную роль, стал театральный режиссер Антон Яковлев, который в 2022 году занял пост худрука Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.

«Наследник» стал еще одной крупной экранной ролью актрисы, но публика об этом узнала нескоро: лента снималась в 1993 году, когда Заворотнюк еще была начинающей театральной актрисой. Затем несмонтированный фильм восемь лет пролежал на полке из-за отсутствия денег. Работа над «Наследником» была завершена только в 2001 году.

Последняя картина в карьере режиссера Владимира Любомудрова рассказывает о бывшем секретаре обкома, который спонсирует реставрацию храма, некогда им же и снесенного (рецензия критика Сергея Синякова на фильм в журнале «Искусство кино» вышла под заголовком «Ностальгия по помойке»). Заворотнюк в «Наследнике» досталась роль дочери священника, на которую положил глаз сын главного героя (собственно, наследник).

close 100% Кадр из фильма «Наследник» (2002) Киностудия «Еврофильм — сервис»

«Моя прекрасная няня», 2004 – 2009, созд. Питер Марк Джейкобсон и Фрэн Дрешер

Ключевая работа в фильмографии актрисы — главная роль в ситкоме «Моя прекрасная няня» об уроженке Мариуполя Вике Прутковской, которая устраивается бэбиситтершей в дом московского музыкального продюсера Максима Шаталина, вдовца с тремя детьми. Адаптация американского сериала «Няня», в российском варианте еще и отсылающая к великому киномюзиклу «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн и Рексом Харрисоном, оказалась одним из ярчайших событий отечественного телевидения нулевых, а Заворотнюк навсегда стала нашей Мэри Поппинс из Бирюлева.

Приключенческий боевик с главной героиней — не самое частое явление в российской природе, но масштаб популярности Заворотнюк, кажется, ненадолго (и чуть-чуть) сломал и патриархат. Правда, в итоге «Код апокалипсиса» провалился в прокате, не окупив даже производственного бюджета.

В картине Вадима Шмелева звезда «Моей прекрасной няни» сыграла сотрудницу ФСБ, которая пытается помешать террористу (его изобразил Венсан Перес) взорвать ядерные боеголовки, похищенные с американской подлодки и спрятанные в четырех крупных городах по всему миру.

close 100% Анастасия Заворотнюк во время съемок фильма «Код Апокалипсиса», 2006 год ТАСС

В фильме Натальи Бондарчук «Гоголь. Ближайший» о последних днях писателя Николая Васильевича Гоголя и его стремлении жить по-христиански (как сообщается, источником вдохновения стала картина «Явление Христа народу») актриса предстала в образе фрейлины Александры Смирновой-Россет.

По словам постановщицы, эта роль была специально для Заворотнюк, которая описывала свою героиню так: ​​«Люди, которые любили ее, которых любила она, — это такие величины в русской истории. Настолько у нее была развита интуиция, что она чувствовала гениев, выискивала их своими огромными глазами!»

«Служебный роман. Наше время», 2011, реж. Сарик Андреасян

Когда-то Сарик Андреасян снимал кино, которое сегодня не только не хочется, но и невозможно представить. В ремейке «Служебного романа» Эльдара Рязанова главную роль финансового аналитика Новосельцева исполнил будущий президент Украины Владимир Зеленский, а его возлюбленную, главу рейтингового агентства Калугину, сыграла Светлана Ходченкова. Заворотнюк же досталась роль Рыжовой, которая у Рязанова была лучшей подругой и коллегой Новосельцева, а у Андреасяна оказалась вероломной предательницей.

Через год после ремейка «Служебного романа» на больших экранах оказалась еще одна комедия студии братьев Андреасян Enjoy Movies (впоследствии упраздненной) с участием Заворотнюк — альманах «Мамы», приуроченный к 8 Марта. Восемь новелл в ленте объединены следующим мотивом: мужчины поздравляют своих мам с Международным женским днем вопреки любым затруднениям. Заворотнюк сыграла главную роль в первой истории. По сюжету телеведущая утренней программы Надежда Пушкарева получает поздравление от своего сына в эфире шоу. Несколько лет спустя Заворотнюк вернулась к роли Пушкаревой в картине «Мамы 3».