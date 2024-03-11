«В зоне риска»: кого коснется закон о запрете размещения рекламы у иноагентов Путин подписал закон о запрете размещать рекламу у иноагентов

Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов. Он предусматривает штрафы как для самих иноагентов, так и для рекламодателей. Кроме того, при повторном нарушении иноагенту может грозить уголовная ответственность. Несколько признанных иностранными агентами журналистов и блогеров уже сообщили о приостановке деятельности или сокращении штатов, а в Госдуме заявили, что закон лишит их до 80% доходов от рекламы.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривает не только запрет на размещение рекламы на ресурсах иноагентов, но и рекламу таких ресурсов. Документ вносит изменения в законы «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», «О рекламе» и «О СМИ».

Законопроект внесли в Госдуму РФ 15 февраля. В конце февраля нижняя палата парламента приняла его в третьем чтении. 6 марта инициативу одобрил Совет Федерации.

Как будет работать закон и на кого он повлияет?

По словам одного из авторов законопроекта, спикера Госудумы РФ Вячеслава Володина, запрет касается всех площадок — как сайтов, так и соцсетей. Закон также запрещает СМИ использовать в своих материалах прямые гиперссылки на ресурсы иноагентов в рекламных целях, пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. При этом цитировать иноагентов с добавлением соответствующей маркировки не запрещается.

При нарушении запрета иноагенту грозит штраф: 50 тыс. руб. для физлиц и 500 тыс. руб. для юрлиц. После двух административных нарушений человека, признанного иноагентом, могут привлечь к уголовной ответственности. Размер штрафа для рекламодателей составляет 300 тыс. руб.

По данным РБК, новый закон так или иначе повлияет не только на лиц, уже включенных в реестр иноагентов, но и на других участников рынка. Источники издания рассказали, что крупные рекламные агентства начнут включать в договоры условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания распространителя рекламы иноагентом. Такие контракты будут заключать с теми, кто находится в «группе риска».

«Реестр Минюста пополняется традиционно в пятницу вечером, когда рабочий день любой бухгалтерии уже закончен. О том, кто туда попадет, ничего заранее неизвестно, при этом никакого промежуточного срока поправки не предусматривают: остановить рекламную кампанию необходимо сразу после обновления реестра», — уточнил один из собеседников.

Потеряют большую часть дохода

Вячеслав Володин после принятия законопроекта о запрете Госдумой РФ заявил, что инициатива уже показала свою эффективность.

«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций», — написал Володин в Telegram-канале.

28 февраля о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой» объявила журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом). По ее словам, ее команда теперь не сможет работать как прежде, так как раньше существовала на деньги от рекламных интеграций. Однако позже Гордеева сообщила, что проект возобновляется. Теперь он будет работать на финансировании зрителей — для этого команда завела несколько страниц на краудфандинговых платформах.

Помощи у своих подписчиков также попросил блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) — он предложил зрителям оформить платную подписку на одном из краудфандинговых сайтов. По-другому, как пояснил Варламов, его проект, скорее всего, не сможет выжить.

2 марта стало известно, что из-за принятия законопроекта Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом) уволил часть команды своего проекта «Редакция». Журналист объяснил это тем, что больше не может платить им зарплату.

«Несмотря на то, что «Редакция» находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он (законопроект о запрете размещать рекламу у иноагентов. — «Газета.Ru») бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы», — добавил Пивоваров.

О приостановке работы своего YouTube-канала также сообщил Николай Соболев (признан в РФ иностранным агентом).

Еще до подписания закона Вячеслав Володин заявил, что его вступление в силу лишит иноагентов от 50 до 80% всех рекламных доходов. По оценкам экспертов, за 2023 год эта сумма составила 5 млрд руб.