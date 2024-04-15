Пентхаус на Кипре, визиты в Россию, новый альбом. Как Пугачева живет за границей Певице Алле Пугачевой исполнилось 75 лет

Народная артистка СССР Алла Пугачева отмечает свое 75-летие. Весной 2022 года она поселилась недалеко от Тель-Авива вместе с супругом Максимом Галкиным* и двумя детьми. Что известно о жизни певицы после отъезда из России — в материале «Газеты.Ru».

Отъезд из России

close 100% Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вскоре после начала военной спецоперации на Украине Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми — двойняшками Лизой и Гарри, которым сейчас по 10 лет. Согласно СМИ, они живут в 50 километрах от Тель-Авива в городке Кесария, который называют «израильской Рублевкой».

В сентябре 2022-го Галкина признали иностранным агентом. В Минюсте посчитали, что он получал деньги от Украины «при осуществлении политической деятельности». В ответ Пугачева попросила зачислить «в ряды иноагентов» и ее, поскольку она разделяет позицию мужа. Однако информация о возможном включении артистки в реестр иностранных агентов появилась только в апреле 2024 года — на фоне сообщений о том, что Ксения Собчак выпустит фильм к ее 75-летию.

Сразу после отъезда из страны Пугачева подчеркивала, что уехала лечиться и отдыхать, но в итоге осталась за границей — и в мае 2022 года получила израильский паспорт. В эмиграции певица в основном занимается воспитанием наследников, а также часто посещает выступления артистов-соотечественников. В соцсетях она выкладывала посты с выступлений «Машины времени», Манижи, Zivert, Валерия Меладзе и других.

Визиты на родину

close 100% Певица Алла Пугачева на церемонии прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов, 3 сентября 2022 года Сергей Бобылев/ТАСС

Впервые Пугачева вернулась в Россию в сентябре 2022 года, чтобы попрощаться с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Церемония прошла 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов — певица возложила к гробу букет розовых лилий и выразила соболезнования родственникам. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Пугачева призналась, что «давно так не рыдала».

«Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «Империей зла» для всего мира, исчез страх за будущее своих детей. И, главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», — написала певица и призвала всех быть способными к компромиссу.

Во второй раз Пугачева приехала в Россию в мае 2023 года на прощание с модельером Валентином Юдашкиным, которого похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В ноябре 2023-го артистка снова вернулась на родину. Ее помощница Елена Чупракова не рассказала журналистам, зачем певица приезжала в Москву. Предположительно, Пугачева решала вопросы с недвижимостью и наследством.

Недвижимость

close 100% Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в Грязях Global Look Press

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении сайта kp.ru в 2022 году, в личном владении артистки значились квартира в Филипповском переулке в Москве (риелторы оценивают ее в 400 млн рублей), одно машиноместо, «иное строение» на 13 кв. м, два земельных участка и два гаража. Владельцем замка в деревне Грязь и трехкомнатной квартиры на окраине Москвы источник назвал Галкина. А квартиру на Тверской Пугачева якобы переписала на свою дочь Кристину Орбакайте.

В ноябре 2022 года СМИ сообщили о намерении Галкина продать шестиэтажный замок за 1 млрд рублей. По оценке риелторов особняк стоит 500 млн рублей. В замке — 20 комнат, один бассейн и подземный гараж. Каждый месяц пара оплачивает услуги охраны здания (500 тыс. рублей) и уборку бассейна (150 тыс. рублей). Также в расходы входят зарплаты горничной и садовника.

В апреле 2023 года шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок за 450 млн рублей. Через несколько месяцев в прессе появилась информация о том, что продать дом невозможно, поскольку он уже пять лет якобы находится под арестом из-за проблем с уплатой налогов.

В Израиле Пугачева и Галкин поселились в трехэтажном особняке из белого мрамора с панорамными окнами, просторной террасой и бассейном. Помещение также оснащено бомбоубежищем. Вычислить этот дом журналистам помогли в том числе видео из соцсетей Галкина, которые он снимал на террасе. Согласно СМИ, особняк стоимостью более $6 млн принадлежит брату юмориста — бизнесмену Дмитрию Галкину.

Кроме того, пресса выяснила, что чета приобрела пентхаус на Кипре за €10 млн. Недвижимость расположена в башне элитного жилого комплекса города Лимассол. Сам ЖК находится на первой линии моря, а его высота составляет 170 м.

Путешествия по миру

close 100% Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После отъезда из России Пугачева и Галкин побывали в ряде европейских стран. Так, они вместе посетили Латвию и Кипр. На фоне покупки жилья на Кипре появились слухи о том, что супруги собираются туда переехать. Сообщается также, что они якобы планируют в будущем поселиться в Англии — чтобы их дети обучались в Лондоне. Об этом заявил источник kp.ru, представившийся знакомым Пугачевой.

«Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город. Там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров».

В свою очередь Галкин активно гастролирует по Израилю, Латвии, Турции, Германии, Италии, Голландии, Франции и другим странам.

Релиз альбома и гастроли

close 100% Алла Пугачева alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В начале 2024 года Пугачева выпустила альбом «P.S.» — концертный сборник, в который вошли 20 треков. Для артистки этот релиз стал первым за 16 лет. В него попали песни с юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году.

Как сообщил продюсер Сергей Дворцов, Пугачева планирует провести гастрольный тур по Европе. Его слова приводит «Абзац».

«Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш», — сказал продюсер.

По словам концертного директора Сергея Лаврова, за концерт в Германии Пугачева попросила €50 тыс.

«Выступления планируются осенью. Для Аллы Борисовны с ее аппетитами это мало, сейчас столько получают звезды, которые рангом ниже ее», — отметил Лавров.

Продюсер считает, что главная цель тура для певицы — не заработать, а доказать россиянам, что она способна выступать в 75 лет.

close Алла Пугачева, 1987 год Алла Пугачева, 1976 год Певица Алла Пугачева и поэт Илья Резник обсуждают текст новой песни, 1982 год Алла Пугачева после победы на XI Международном конкурсе эстрадной песни «Золотой Орфей» в Болгарии, 1975 год Алла Пугачева и Александр Хочинский на съемках картины Александра Орлова «Женщина, которая поет», 1978 год Полную галерею можно посмотреть

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При этом в самый канун 75-летия артистка выпустила новую песню «Я плачу». «Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», — поет в треке Пугачева.