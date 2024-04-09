«На руках порезы». Новая информация о смерти звезды «Голоса» Кунгурова

Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров скончался 8 апреля на 41-м году жизни. Его тело нашли возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. По последним данным, на руках артиста были обнаружены порезы. «Газета.Ru» рассказывает, что на данный момент известно о трагедии и что о произошедшем говорят близкие Кунгурова.

Что известно о трагедии

Тело заслуженного артиста России Евгения Кунгурова обнаружили вечером 8 апреля рядом с его домом на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Последние несколько лет певец находился в депрессивном состоянии и наблюдался у психиатра в одной из частных клиник. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«На Зоологической улице в Москве обнаружено тело Евгения Кунгурова. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина мог покончить жизнь самоубийством», — сказал собеседник агентства.

Позднее источник в правоохранительных органах рассказал РИА НовостиРИА «Новости», что на руках певца обнаружены раны: «На руках Кунгурова обнаружены ссадины, предположительно, порезы».

Развод с женой

Согласно электронной картотеке Пресненского суда Москвы, перед смертью Кунгуров находился в процессе развода со своей второй супругой Ириной Мелединой. В 2023 году женщина обратилась в суд с просьбой о расторжении брака, но заявление отклонили, поскольку оно было подано не по месту постоянной регистрации артиста.

У Кунгурова остались двухлетняя дочь Ариадна и восьмилетний сын Иван.

Сообщение перед смертью

Как стало известно Telegram-каналу Shot, вечером примерно в 19:30 мск Меледина позвонила в службу спасения и заявила о текстовом сообщении от мужа, в котором он угрожал покончить с собой в своей квартире. По словам женщины, Кунгуров якобы написал, что его тело она «найдет завтра в ванне», и перестал выходить на связь. Прибывшие на место спасатели и полиция обнаружили тело артиста на улице у его дома.

Психологические проблемы

По информации Telegram-канала Mash, за 2023 год Кунгуров трижды попадал в психбольницу – он страдал от смешанного тревожного расстройства, клинической депрессии, раздвоения личности, расслоения сознания и апатии. Источник сообщил, что певец якобы злоупотреблял алкоголем и наблюдался у онколога.

Реакция близких и коллег

Отец певца Виктор Кунгуров заявил «Пятому каналу», что у него нет информации о произошедшем.

«Мы сами сидим здесь при смерти <…> Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», — сказал мужчина.

Незадолго до смерти певца с ним разговаривал по телефону его близкий друг, актер Сергей Шолох. В комментарии «Известиям» он заявил, что певец не говорил ему о своих намерениях.

Другой друг артиста, тоже оперный певец, сообщил «Газете.Ru», что Кунгуров во время их последней встречи в феврале 2024 года был «радостным и довольным». При этом музыкант признал, что у его коллеги «не всегда было стабильное состояние».

«Виделись последний раз в феврале в Государственном Кремлевском дворце, долго сидели в буфете, много и обо всем разговаривали. Ночами переписывались. Ничего критичного не предвещало. Светлый был человек, очень талантливый. Да, у него было не всегда стабильное состояние. Внешне сильно это не проявлялось», — сказал артист.

В комментариях в соцсетях Кунгурова соболезнования выразили Зара, Мария Зайцева, Наталья Гулькина и другие.

Биография артиста

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2000 году он поступил в Московскую государственную консерваторию им. Чайковского. Еще в студенчестве певец стал солистом Образцово-показательного оркестра МВД России, с которым сотрудничал до конца жизни. В 2005 году Кунгуров в составе оркестра участвовал в Международном фестивале военной духовой музыки во Франции.

После окончания консерватории Кунгуров получил приглашение в московский театр «Новая опера». Там он исполнял партии в спектаклях «Севильский цирюльник», «Летучая мышь», «Волшебная флейта», «Риголетто» и других. Последней театральной премьерой с участием Кунгурова стал спектакль «Каприччио».

Артист также сотрудничал с Российским национальным оркестром под управлением М.В. Плетнева. В 2007 году вместе с оркестром он исполнил оперу «Алеко» Рахманинова на концерте в Испании.

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В 2011 году Кунгуров исполнил гимн России на праздновании 200-летия внутренних войск страны в Кремле.

Через год артист женился на театральной актрисе Наталье Троицкой. Брак продлился до 2015 года, после чего супруги развелись. Второй супругой певца стала Ирина Меледина, от которой у него родились дочь и сын.

В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра. За это время он успел исполнить партию Фигаро в проекте «Моцарт. Свадьба Фигаро. Избранное», партию Лефорта в опере Андре Гретри «Петр Великий», дать большой сольный концерт вместе с солистами театра, а также принять участие в ассамблее «Виват, Петр!», приуроченной к дню рождения первого российского императора.

В январе 2023-го Кунгуров получил благодарственное письмо президента России Владимира Путина за активное участие в общественно-политической жизни российского общества. Статус заслуженного артиста России Кунгуров получил за полгода до смерти — 3 октября 2023 года. Ранее ему присвоили звания заслуженного артиста Чечни и Ингушетии.

Участие в «Голосе» и других телешоу

В 2012 году Кунгуров стал участником песенного конкурса «Голос» на Первом канале. Он попал в команду Александра Градского и уступил первое место в финале Дине Гариповой. На проекте он исполнил песни «Разговор со счастьем», «Синяя вечность», арию мистера Икс из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка» и другие. После «слепых» прослушиваний Градский единственный повернулся к артисту и высоко оценил его талант.

«Таким голосом и таким тембром можно петь все, что угодно. Мало шансов, что кто-то покажет то же самое», — сказал наставник.

После «Голоса» Кунгурова пригласили в шоу перевоплощений «Один в один» на Первом канале, где он выступил в образах Дмитрия Хворостовского, Эдуарда Хиля, Надежды Бабкиной, Сергея Жукова, Александра Буйнова, Муслима Магомаева, Александра Розенбаума, Андреа Бочелли, Фрэнка Синатры, Федора Шаляпина и Джо Дассена.

С 2014 года Кунгуров вел программу «Романтика романса» на телеканале «Культура», а также принимал участие в шоу «Большая опера».