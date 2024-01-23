«Оппенгеймер», «Барби» и «Анатомия падения». Кто поборется за «Оскар-2024» Фильм «Барби» стал претендентом на «Оскар», «Оппенгеймер» получил 13 номинаций

Американская академия раскрыла список номинантов на «Оскар». Драма Нолана «Оппенгеймер» стала лидером года и претендует на 13 статуэток, у фильма Скорсезе «Убийцы цветочной луны» 10 номинаций, а у «Барби» Греты Гервиг — восемь. При этом сама Гервиг и Марго Робби остались без номинаций. Кто еще претендует на самую престижную кинонаграду мира, рассказывает «Газета.Ru».

23 января стали известны номинанты 96-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 10 марта в лос-анджелесском театре «Долби». Ведущим в четвертый раз станет Джимми Киммел.

С 2024 года фильмы-номинанты на «Оскар» должны соответствовать двум из четырех стандартов, опубликованных на сайте премии. Во-первых, минимум один главный актер или значительный актер второго плана должен принадлежать к недостаточно представленной расовой или этнической группе. Схожие требования предъявляют к съемочным группам — не менее 30% специалистов, работавших над фильмом, должны относиться к двум и более «недостаточно представленным группам»(женщины, расовые или этнические группы, люди с когнитивными или физическими недостатками, глухие или слабослышащие и другие).

Номинантов на «Оскар» в прямом эфире из Театра Сэмюэля Голдвина объявили актеры Зази Битц («Атланта», «Джокер») и Джек Куэйд («Пацаны», «Оппенгеймер»).

Лидером по числу номинаций в этом году стал «Оппенгеймер» — он представлен в 13 категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Кристофер Нолан) и «Лучший актер» (Киллиан Мерфи).

На втором месте — «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса (11 номинаций), а замыкает тройку вестерн «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (10 номинаций). Если бы «Оппенгеймер» получил еще одну номинацию, то встал бы в один ряд с рекордсменами — лентами «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Ленд».

81-летний Скорсезе вошел в историю, став старейшим номинантом на «Лучшего режиссера». Он также получил рекордную десятую номинацию на «Оскар» за режиссуру, опередив по этому показателю Стивена Спилберга (Скорсезе был номинирован на премию восемь раз, но заветную статуэтку получил лишь единожды). С ним соперничают, помимо Нолана, Жюстин Трие («Анатомия падения»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»).

close «Оппенгеймер», Кристофер Нолан (США, Великобритания)



Биографический фильм посвящен американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, который во времена Второй мировой войны руководил секретными разработками ядерного оружия. Фильм с Киллианом Мерфи в главной роли охватывает основные события жизни Оппенгеймера: учебу, руководство Манхэттенским проектом, испытание «Тринити» — и послевоенные годы, когда ученый попал в опалу и лишился допуска к гостайне. «Убийцы цветочной луны», Мартин Скорсезе (США)



Вестерн «Убийцы цветочной луны» рассказывает о расследовании ФБР в 1920-х годах в округе Осейдж (США, штат Оклахома). Местные индейцы внезапно разбогатели из-за обнаруженной на их земле нефти. Туда приезжает отслуживший во Франции поваром Эрнест Беркхарт (Леонардо Ди Каприо). Его дядя Уильям Хейл (Роберт Де Ниро) убеждает Эрнеста посвататься к Молли Кайл (Лили Гладстоун) из зажиточной индейской семьи — чтобы заполучить ее земельные права. Для этого нужно жениться на девушке и избавиться от новоиспеченных родственников. «Анатомия падения», Жюстин Трие (Франция)



Главная героиня драмы «Анатомии падения» — немецкая писательница Сандра Войер (Сандра Хюллер), ставшая главной подозреваемой в убийстве ее мужа (Сэмюэл Тейс). Мужчина выпал из окна при загадочных обстоятельствах. Единственным возможным свидетелем трагедии становится их незрячий 11-летний сын (Майло Мачадо-Гранер), который начинает сомневаться в невиновности матери. «Маэстро», Брэдли Купер (США)



Режиссером, сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли в байопике «Маэстро» стал Брэдли Купер. В соавторстве с Джошем Сингером он написал сценарий по биографии композитора Леонарда Бернстайна. Продюсерами фильма также стали Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и Тодд Филлипс. В центре сюжета «Маэстро» — история любви Бернстайна и актрисы Фелиции Монтеалегре (Кэри Маллиган). Полную галерею можно посмотреть

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Фанаты были возмущены тем, что постановщика самого кассового фильма года — «Барби» — Грету Гервиг не номинировали на премию в категории «Лучший режиссер», а исполнительницу главной роли Марго Робби не стали рассматривать как претендентку на звание лучшей актрисы. Через час после объявления номинантов Робби опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свои фото без подписи — и получила много поддержки от фанатов.

«Ты заслуживаешь «Оскар»; «Тебя ограбили»; «Оскары» — шутка, ты — королева»; «Блестящая Джуди Гарленд из «Волшебника страны Оз» тоже была обделена «Оскаром». Не позволяй этому влиять на тебя, милая девочка. Ты великолепна!», — написали поклонники актрисы на ее странице.

Главную роль в «Убийцах цветочной луны» сыграл Леонардо Ди Каприо — но Киноакадемия не включила его в номинацию «Лучший актер». Вместе с Киллианом Мерфи за этот титул поборются Пол Джаматти («Оставленные»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Брэдли Купер («Маэстро») и Колман Доминго («Растин»).

Актриса Лили Гладстон вошла в историю «Оскара» как первая женщина индейского происхождения, представленная в номинации «Лучшая актриса». Звезда «Убийц цветочной луны» происходит из народов черноногих и нимипуу — она выросла в резервации черноногих в Браунинге, штат Монтана. За титул лучшей актрисы с ней соревнуются Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

За звание лучшего актера второго плана сразятся Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»), Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»), Райан Гослинг («Барби») и Марк Руффало («Бедные-несчастные»). В аналогичной категории среди актрис представлены Джоди Фостер («Дайана Найэд»), Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»), Америка Феррера («Барби»), Даниэль Брукс («Цвет пурпурный») и Эмили Блант («Оппенгеймер»).

Взять награду за «Лучший оригинальный сценарий» могут «Анатомия падения», «Оставленные», «Маэстро», «Май декабрь» и «Прошлые жизни». Среди фильмов, снятых по адаптированным сценариям, Академия выделила «Американское чтиво», «Барби», «Оппенгеймера», картину «Бедные-несчастные» и «Зону интереса».

В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», пиксаровский «Элементарно», снятая для Netflix «Нимона», испано-французские «Мечты робота» и «Человек-паук: Паутина вселенных» производства Sony Pictures Animation и Marvel Entertainment.

В пятерке лучших иностранных фильмов — «Идеальные дни» Вима Вендерса (Япония, Германия), «Зона интересов» Джонатана Глейзера (США, Великобритания, Польша), «Я капитан» Маттео Гарроне (Италия, Бельгия, Франция), «Общество снега» Хуана Антонио Байона (Испания, Чили, Уругвай, США) и «Учительская» Илькера Чатака (Германия).

Номинантами в категории «Лучший документальный фильм» стали «Боби Уайн: Президент народа», «Вечная память», «Дочери Ольфы», «Убить тигра» и лента украинского документалиста Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе».