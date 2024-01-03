От «Дюны 2» до «Фуриосы»: какие фильмы мы ждем в 2024 году 15 самых ожидаемых фильмов 2024 года: выбор «Газеты.Ru»

«Газета.Ru» начинает составлять культурное расписание на 2024 год. Для этого материала кинокритик Павел Воронков выбрал 15 фильмов, премьер которых мы ждем больше всего.

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 7 июня

Полнометражный спин-офф франшизы «Джон Уик» (о «Континентале», сериале из этой вселенной, мы писали здесь) про балерину-ассасиншу Руни (Ана де Армас), которая охотится на убийц своих родных. Действие картины разворачивается между событиями третьего и четвертого фильмов цикла.

В актерский состав ленты вошли Анжелика Хьюстон («Семейка Аддамс», «Честь семьи Приции»), Гэбриэл Бирн («Подозрительные лица»), Каталина Сандино Морено («Извне») и Норман Ридус («Святые из Бундока», «Ходячие мертвецы»). Также в кадре должны появиться артисты из основного каста франшизы — Киану Ривз («Матрица»), Иэн Макшейн («Американские боги») и Лэнс Риддик («Грань»).

close 100% Кадр из фильма «Балерина» (2024) 87Eleven Entertainment

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 6 сентября

Продолжение макабрической комедии Тима Бертона про призрака-«биоэкзорциста» Битлджуса (Майкл Китон), предоставляющего душам умерших услуги изгнания живых людей из помещений.

В новой части, которая выйдет спустя более чем 35 лет после оригинала, вновь появятся Вайнона Райдер («Дракула», «Очень странные дела») и Кэтрин О'Хара («Один дома»). Среди новичков — Дженна Ортега («Уэнздей»), Моника Беллуччи («Необратимость») и Уиллем Дефо («Маяк»).

close 100% Кадр из фильма «Битлджус 2» (2024) Tim Burton Productions

«Возвращение в Сайлент-Хилл» («Return to Silent Hill»), реж. Кристоф Ган

Где и когда смотреть: неизвестно

Повторный заплыв французского кинематографиста Кристофа Гана («Братство волка») в мрачные воды серии игр «Silent Hill». Первый фильм, выпущенный в 2006 году, стал одной из лучших киноадаптаций видеоигр в истории (сиквел 2012 года, основанный на третьей части цикла, при желании можно игнорировать).

В «Возвращении» будет использован сюжет второй игры — о мужчине по имени Джеймс, который оплакивает потерю возлюбленной и получает таинственное письмо, ведущее его в город Сайлент-Хилл, где он надеется ее найти. Кроме того, по словам Гана, картина вдохновлена отмененным проектом Хидео Кодзимы («Metal Gear Solid», «Death Stranding») из вселенной «Silent Hill».

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 22 ноября

Продолжение пеплума Ридли Скотта «Гладиатор», посвященное повзрослевшему Луцию, племяннику императора Коммода — героя Хоакина Феникса. В этом фильме Луция играет звезда «Нормальных людей» Пол Мескал, также в актерский состав входят Дэнзел Вашингтон («Тренировочный день»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Педро Паскаль («Одни из нас», «Мандалорец»). К ролям матери Луция — Луциллы — и сенатора Гракха вернулись Конни Нильсен («Миссия на Марс») и Дерек Джекоби («Гамлет»).

close 100% Кадр из фильма «Гладиатор 2» (2024) Paramount Pictures

«Головоломка 2» («Inside Out»), реж. Келси Манн

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 14 июня

Вторая часть мультфильма Pixar об эмоциях, живущих в сознании девочки Райли Андерсон. В продолжении Райли, которая добралась до подросткового возраста, столкнется с расширенным составом эмоций: к Радости, Печали, Брезгливости, Гневу и Страху добавится, в частности, Тревожность.

«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie a Deux»), реж. Тодд Филлипс

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 4 ноября

Сиквел кинокомикса Тодда Филлипса «Джокер», за роль в котором Хоакин Феникс получил премию «Оскар». Второй фильм, во-первых, должен стать мюзиклом, а во-вторых, расскажет об отношениях несостоявшегося стендап-комика (но состоявшегося убийцы) Артура «Джокера» Флека с психиатриней Харлин Квинзель — будущей преступницей Харли Квинн. Ее в картине играет певица и актриса Леди Гага.

close 100% Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих» (2024) DC Studios

«Дюна: Часть вторая» («Dune: Part Two»), реж. Дени Вильнев

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 1 марта

Вторая серия масштабной фантастики Дени Вильнева, которая перенесет на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но ее перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

В ленте продолжится путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить убийцам своей семьи. Однако герою предстоит сделать выбор между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

«Злая: Часть первая» («Wicked: Part One»), реж. Джон М. Чу

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 27 ноября

Экранизация мюзикла 2003 года, переосмысляющего фильм Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и роман Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». В центре сюжета — юные Эльфаба (которая впоследствии стала Злой Ведьмой Запада) и Глинда (будущая Добрая Ведьма Севера).

В главных ролях задействованы Синтия Эриво («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль») и Ариана Гранде («Не смотрите наверх»), Волшебника играет Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода»), также в проекте снимаются Джонатан Бейли («Бриджертоны») и Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»). Режиссером выступает Джон М. Чу, известный по фильмам «Безумно богатые азиаты», «Шаг вперед 2: Улицы», «G.I. Joe: Бросок кобры 2» и «Иллюзия обмана 2».

close 100% Кадр из фильма «Злая: Часть первая» (2024) /Universal Pictures

«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Экранизация мистического романа Михаила Булгакова, одно время носившая название «Воланд» и интересовавшая стриминг Netflix. Историю любви в Москве 30-х годов, где с размахом гостит дьявол со своей свитой, разыграли Евгений Цыганов («Питер FM»), Юлия Снигирь («Новый папа»), Аугуст Диль («Курск») и другие. Режиссером картины выступил постановщик «Серебряных коньков» Михаил Локшин, написавший сценарий вместе с автором «Эпидемии» Романом Кантором.

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«Микки 17» («Mickey 17»), реж. Пон Чжун Хо

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 29 марта

Научная фантастика от режиссера «Паразитов», «Сквозь снег» и «Воспоминаний об убийстве» Пон Чжун Хо, основанная на недавнем романе Эдварда Эштона «Микки-7».

Сюжет крутится вокруг робота — участника космической колонизационной программы. Он — расходный материал: после гибели его разум загружают в новое тело, после чего «Микки» возвращают в строй. Однажды в этом процессе происходит судьбоносная накладка.

Главная роль в проекте досталась Роберту Паттинсону («Сумерки», «Бэтмен»), вместе с ним в фильме снялись Стивен Ён («Ходячие мертвецы»), Наоми Экки («Конец ***го мира»), Тони Коллетт («Реинкарнация») и Марк Руффало («Зодиак»).

close 100% Кадр из фильма «Микки 17» (2024) Kate Street Picture Company

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в мире — 25 декабря

Готический хоррор, поставленный автором «Ведьмы» и «Маяка» Робертом Эггерсом, — ремейк немого фильма 1922 года «Носферату, симфония ужаса», неофициальной экранизации «Дракулы» Брэма Стокера и одного из ключевых произведений немецкого экспрессионизма. Лента расскажет историю о молодой женщине (Лили Роуз-Депп) и одержимом ею вампире (Билл Скарсгард). Среди задействованных артистов — Николас Холт («Ренфилд»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Эмма Коррин («Корона») и Уиллем Дефо («Маяк»).

close 100% Кадр из фильма «Носферату» (2024) Focus Features

«Паддингтон в Перу» («Paddington in Peru»), реж. Дугал Уилсон

Где и когда смотреть: в кино с 28 ноября

Триквел самой доброй франшизы на свете о приключениях говорящего медвежонка Паддингтона. В новой части Паддингтон и его приемная семья обнаруживают себя посреди дождевых лесов Амазонии и перуанских гор.

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 26 апреля

Спортивно-романтическая драмеди Луки Гуаданьино («Суспирия»). По сюжету жена (и по совместительству тренерша) победителя турнира Большого шлема, столкнувшегося с чередой проигрышей, записывает его на соревнование тура ATP Challenger, где ему предстоит матч против ее бывшего. Любовный треугольник на экране разыграли Зендея («Эйфория»), Джош О'Коннор («Корона») и Майк Файст («Вестсайдская история» Стивена Спилберга).

close 100% Metro-Goldwyn-Mayer

«Сто лет тому вперед», реж. Александр Андрющенко

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Экранизация фантастической повести Кира Булычева из цикла о приключениях Алисы Селезневой, в 1985 году адаптированной в виде мини-сериала «Гостья из будущего». Алису в новой версии играет Дарья Верещагина («Оффлайн»), Колю Герасимова — звезда «Монастыря» Марк Эйдельштейн, пиратов Весельчака У и Глота изображают Александр Петров («Текст») и Юрий Борисов («Мир! Дружба! Жвачка!»). Также в проекте задействованы Константин Хабенский («Ночной дозор»), Федор Бондарчук («Балет») и Виктория Исакова («Эпидемия»).

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» («Furiosa: A Mad Max Saga»), реж. Джордж Миллер

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 24 мая

Спин-офф «Безумного Макса: Дороги ярости» Джорджа Миллера, посвященный молодым годам Фуриосы. По сюжету ее похищает байкерская орда во главе с военачальником Дементусом (Крис Хемсворт). В оригинальном фильме героиню сыграла Шарлиз Терон («Монстр»), в приквеле эта роль досталась Ане Тейлор-Джой («Ход королевы»).