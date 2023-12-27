Паспорт, бизнес и пятикомнатная квартира. Как сложилась жизнь Депардье с российским гражданством Актеру Жерару Депардье исполнилось 75 лет

Звезда французского кино Жерар Депардье родился 27 декабря 1948 года, построил карьеру на родине — и покинул ее, опасаясь возможного внедрения налогов в 75% от заработка. В 2013 году всемирно известный актер получил гражданство России, прописался в Мордовии и открыл несколько бизнесов. «Газета.Ru» рассказывает, как сложилась жизнь Депардье после получения российского паспорта.

Как Депардье получил российский паспорт

Актер Жерар Депардье получил российское гражданство в начале января 2013 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации удовлетворить заявление о приеме в гражданство Российской Федерации Депардье Жерара Ксавие, родившегося в 1948 году во Франции», — цитирует указ пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил «Интерфаксу», что президент решил выдать французу российский паспорт за весомый вклад в отечественную культуру и кинематограф.

«Дело в том, что Депардье играл в ряде очень крупных кинопроектов, играл роли, в том числе известна его работа над ролью Распутина. Этот фильм еще не вышел на экраны у нас, но это очень смелое и новое озвучивание этой роли», — объяснил Песков.

По словам Депардье, Путин лично позвонил ему и прислал за ним самолет. Российский паспорт актер получил уже вечером 5 января на встрече с Путиным в Сочи, куда прибыл с частным визитом.

«[Путин] позвонил и сказал: «Жерар, приезжай». Он послал за мной самолет. Он дал мне паспорт», — поделился Депардье в интервью французскому телеканалу Canal+.

Столь быстрое вручение иностранцу гражданства вызвало волну возмущений: обычно эта процедура занимает намного больше времени. На следующий день после получения паспорта Депардье прибыл в Саранск, где руководство Мордовии вскоре предложило ему жилье и присвоило звание «Почетный удмурт». А в феврале глава Чечни Рамзан Кадыров вручил актеру ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном и присвоил звание почетного гражданина Чеченской республики.

В 2018 году актер получил прописку в Новосибирске, где начал работу над деловыми и культурными проектами.

close 100% Рамзан Кадыров и Жерар Депардье во время встречи в новом здании комплекса правительственных зданий в Грозном, 2013 год Саид Царнаев/РИА Новости

Зачем Депардье российское гражданство

Кроме российского, актер имеет гражданства Бельгии, ОАЭ и Алжира. В 2012 году он отказался от гражданства Франции из-за планируемого в стране 75-процентного налога для тех, чей годовой доход превышает €1 млн. Идея «налога на богатство» прозвучала в предвыборной кампании экс-президента Франции Франсуа Олланда — но не была осуществлена. Тем не менее Депардье решил перестраховаться, ведь при физическом нахождении в России в течение 183 дней человек может пользоваться правом резидента и платить налоги в размере 13%. Даже если актер не захотел бы жить в России, его налоги составили бы 30%, что тоже приемлемо. Для сравнения — во Франции действует прогрессивная налоговая ставка, которая достигает 45%.

Как писала в 2013 году экономический обозреватель РИА Новости Анна Коледина, России также было выгодно получение Депардье гражданства:

«[Общественность] переключилась на крупную во всех смыслах фигуру Депардье, который не только выразил радость и желание учить русский язык, но признался в любви к руководству России, в том, что у нас самая развитая демократия и что дедушка его был коммунистом».

Бизнес в России

После приезда в Россию Депардье зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. В 2016 году актер торжественно открыл в Саранске собственный культурный центр. На сайте региональной администрации сообщается, что в мероприятии участвовали на тот момент глава Мордовии Владимир Волков и генеральный директор Госфильмофонда России Николай Бородачев.

«Я горд тем, что живу в Саранске. Я благодарен моим друзьям Владимиру Волкову и Николаю Бородачеву, что они содействовали появлению этого прекрасного киноцентра. Я восхищен тем, что напротив кинотеатра стоит замечательный храм — культура и духовность всегда должны идти бок о бок», — сказал Депардье.

Переехав в Новосибирск, актер основал там компанию «Вкусы Франсе», которая была ликвидирована в 2020 году — по словам юриста Юрия Мосмана, закрытие было связано с «неудобной организационно-правовой формой АО». В Москве артист открыл аналогичную компанию «Вкусы Франции», которая стала выпускать фрикадельки, сыровяленые колбаски, пельмени, десерты, молочную продукцию и прочее. На упаковках продуктов было изображено черно-белое фото молодого Депардье.

Согласно сайту rusprofile.ru, актер также зарегистрировал на свое имя ООО «ПЦ ЖД» (производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ), которое было ликвидировано. Действительным в источнике значится ИП Депардье Жерар Ксавие (деятельность в области искусства и организации развлечений).

Кроме того, летом 2021 года Депардье и ресторатор Денис Иванов анонсировали открытие в Новосибирске заведения в формате «нео-бистро» под названием «Жерарня». Проект был заморожен в феврале 2022 года из-за санкционных сложностей. А в августе 2023-го Иванов заявил, что заведение все же откроют — в помещении уже начаты подготовительные работы.

«Было немного непонятно, как везти сюда Депардье и как посылать на стажировку во Францию наших сотрудников. Но сейчас мы нашли решение», — рассказал Иванов сайту «Новосибирск Онлайн».

Согласно источнику, открытие «Жерарни» запланировано на первый квартал 2024 года. Заведение будет находиться в особняке купца Сурикова.

close 100% Президент России Владимир Путин во время встречи с Жераром Депардье в Сочи, 2013 год Михаил Климентьев/РИА Новости

Где Депардье сейчас

В апреле 2015 года в сети появились слухи о том, что Депардье якобы продал всю недвижимость в России, а также собирается отказаться от гражданства и переехать в Бельгию. Однако директор Депардье опроверг эту информацию. В октябре 2015-го актер показал свой российский паспорт на пресс-конференции в Москве. Он также сообщил, что не любит американскую культуру.

«Я никогда не хотел быть гражданином США, это даже не обсуждается, у них очень агрессивная культура. И фильмы мне их не нравятся. Если европейцы перестанут слушать американцев, будет только лучше. А свой российский паспорт я обожаю, внутри себя я чувствую себя очень русским», — цитирует Депардье РИА Новости.

О своей любви к России актер также рассказал в интервью журналу Vanity Fair в декабре 2015-го: «Я готов умереть за Россию, потому что люди там сильные; я не хочу умереть, как дурак, в нынешней Франции».

Тем не менее в 2015-м Депардье действительно переехал в Бельгию, а через три года — в Алжир, где купил виноградники. После начала специальной военной операции России на Украине актер раскритиковал действия российских властей. В Госдуме предложили лишить Депардье гражданства России, после чего артист закрыл продюсерский центр. Он также приостановил работу над фильмом «Нормандия — Неман», посвященным французским летчикам, которые сражались в СССР в годы Второй мировой войны. В феврале 2023-го Депардье так рассказал о своем отношении к России в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine:

«Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то только за ее культуру».

Комментировать свои высказывания о спецоперации актер отказался и попросил «не смешивать политику и актерское мастерство». По словам представителя Депардье Арно Фрилле, артист не участвует в акциях помощи беженцам и планирует возвращаться в Россию.

В декабре 2023-го разгорелся скандал, связанный с Депардье — 13 женщин обвинили его в сексуальном насилии. В связи с этим актера предложили лишить ордена Почетного легиона. За Депардье вступился президент Франции Эммануэль Макрон и около 50 артистов, включая актера Пьера Ришара и певицу Карлу Бруни. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».