Лазарев удалил клип с кистями, «ласкающими друг друга». В нем увидели пропаганду ЛГБТ Лазарев удалил клип на песню «Так красиво», в котором нашли пропаганду ЛГБТ

Сергей Лазарев удалил клип на песню «Так красиво» с сайта и YouTube-канала. Ранее Выборгский суд усмотрел в нем пропаганду ЛГБТ и оштрафовал за трансляцию петербургский телеканал Aiva на 500 тысяч рублей. В протоколе сказано, что клип создает установку, что предпочтения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

Клип на песню «Так красиво» удален с сайта и YouTube-канала поп-певца Сергея Лазарева.

Накануне Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал музыкальный телеканал Aiva на 500 тыс. руб. за трансляцию клипа. В нем усмотрели пропаганду ЛГБТ, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

«Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола», — говорится в протоколе суда.

Такая картинка, по решению суда, «потенциально воспринимается как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».

«Создается соответствующая установка для аудитории, что люди, состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но и их предпочтения если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины», — указано в протоколе.

В посте указаны две даты – 29 августа и 25 сентября, — когда клип транслировался телеканалом Aiva.

Телеканал, считают в Выборгском суде, «допустил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».

Клип на песню «Так красиво» был опубликован в 2017 году. На видео сменяются кадры поющего Сергея Лазарева, целующихся и обнимающихся пар, родителей с детьми, держащихся друг за друга рук. Клип был опубликован с пометкой 18+.

Сам Лазарев тогда заявлял, что в съемках принимали участие не профессиональные актеры, а «настоящие влюбленные пары». В качестве одной из пар запечатлены две девушки.

«Мы показывали разную любовь. Она очень разная бывает, но остается любовью и искренними чувствами. У нас были и однополые пары, и гетеросексуальные пары, естественно. Любовь ребенка к родителям и наоборот. Разные национальности», — признавал певец.

Запрет пропаганды

В 2013 году в России запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В 2022 году закон расширили, включив в него запрет на распространение подобной информации и среди взрослых.

14 ноября Россия представила ООН доклад об успехах в области защиты прав человека. В ходе выступления заместитель министра юстиции России Андрей Логинов заявил, что российское законодательство ограничивает «именно пропаганду» ЛГБТ, которая «не соответствует духовно-нравственным устоям многонационального населения страны».

Он заверил, что «права ЛГБТ-граждан защищены в России законодательными практиками», и подчеркнул, что дискриминация по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в стране запрещена.

Через две недели после этого Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны.

Иск подало министерство юстиции России, по его оценке, в деятельности движения присутствуют «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Ведомство не уточнило, что именно оно считает движением, кто в нем состоит и как оно устроено.

В тот же день президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что представители ЛГБТ — «тоже часть общества».