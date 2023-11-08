Артисты Ленинградского акаедмического Малого театра оперы и балета в сцене из балета «Ифигения» на музыку Х.Глюка, 1978 год

Водевиль для императора: с чего начинался Михайловский театр Михайловскому театру в Санкт-Петербурге исполнилось 190 лет

Михайловскому театру исполнилось 190 лет. Скромное здание на Площади искусств сегодня — такое же место притяжения для поклонников оперы и балета, как Мариинский и Большой. Однако сначала здесь ставили водевили. Как открывали Михайловский театр — в материале «Газеты.Ru».

«Все здесь дышит искусством»

Ровно 190 лет назад, 8 ноября 1833 года, в Санкт-Петербурге дал два первых спектакля новый театр. Императорский Михайловский театр открылся по указу Николая I, подписанному в 1931 году. Свое название он получил в честь младшего брата монарха — великого князя Михаила Павловича.

close 100% Сцена из оперы «Нос» композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя в постановке Ленинградского академического Малого оперного театра (Михайловский театр), 1930 год РИА Новости

В течение двух лет на участке, ограниченном Михайловской площадью, Инженерной улицей и Екатерининским каналом, возле Михайловского замка, где теперь располагается Русский музей, архитектор Александр Брюллов возводил скромное с виду здание театра, которое должно было гармонично вписаться в ансамбль Площади искусств, спроектированный Карло Росси в стиле классицизма.

Зданию Михайловского театра изначально придали внешний облик жилого дома — лишь над крышей можно было различить коробку сцены. Брюллову пришлось постараться, чтобы компактно разместить в роскошном внутреннем оформлении зрительный зал, сцену, вспомогательные помещения и парадные лестницы.

Проблема была в размерах самого участка — ширина его составляла 38 м , а длина — 108 м . Более того — на этапе разработки проекта длина уменьшилась до 68 м , что создало дополнительные трудности. По этой причине были сокращены площади вспомогательных помещений, парадные лестницы заменены на более скромные, а от «зала для писания декораций» и вовсе пришлось отказаться, равно как и от большого фойе. Партер заменили на возносившийся вверх крутой амфитеатр.

Несмотря на трудности, внутренняя отделка не оставляла впечатления, будто Михайловскому театру было суждено потеряться на фоне своих «старших братьев» — Большого Каменного театра в Санкт-Петербурге и Большого в Москве. «Войдемте в Михайловский театр, как здесь светло, как благоуханно, как все здесь дышит искусством», — так писала «Литературная газета» в 1843 году.

Ярусы в зрительном зале Михайловского опирались на тонкие стойки и кронштейны, ложи и кресла амфитеатра были выполнены в малиновом бархате и украшены позолотой, орнаменты плафона, барьеров и стен отсылали к сценам из помпейских росписей, фойе симметрично украшали скульптуры, мимо которых зрители следовали в зал, рассчитанный на 900 человек .

Открытие театра и репертуар

В день торжественного открытия Императорского Михайловского театра в зале присутствовали император Николай I с супругой, великие князья, поэты Василий Жуковский и Петр Вяземский, а на сцене дали два представления — балет балетмейстера Алексиса Бланша «Амур в деревне» и водевиль актера и драматурга Петра Каратыгина «Знакомые незнакомцы» в исполнении труппы Александринского театра.

Пьеса эта к тому моменту уже три года с успехом шла в Александринке — 30-е годы XIX века были временем расцвета водевиля в России. «Знакомые незнакомцы» были первой пьесой Каратыгина в этом жанре — она была сразу благосклонно принята и критикой, и зрителями. Николай I впервые посмотрел ее еще в 1830 году.

«Через несколько дней я получил от Его Величества прекрасный бриллиантовый перстень. Это была, уже в полном смысле — высочайшая мне награда! Царская милость имела громадное значение и в нашем закулисном кружке», — вспоминал Каратыгин в своих «Записках».

В них же он отмечал, что в то время «Государь редко посещал русский театр», — в высшем обществе было принято интересоваться итальянской оперой и французским театром. Михайловский, изначально предназначенный для императорской семьи и ее приближенных и показавший в день открытия русский водевиль, впоследствии стал площадкой для французских и немецких театральных трупп. Долгое время его и называли то на французский манер — «Theatre Michel», то на немецкий — «Michael-Theater».

Спектакли — водевили, балеты, — шли с успехом, считалось даже, что французская труппа Михайловского театра уступает лишь парижской Comedie-Francaise. Здесь не раз дирижировал оркестром Иоганн Штраус, а на сцену поднимались не только иностранные артисты, но и знаменитые русские исполнители — в частности, братья Каратыгины, Вера Комиссаржевская, Матильда Кшесинская, Федор Шаляпин. К слову, с 1894 года — в связи с ремонтом Мариинского театра — здесь стали давать и оперы.

В 1859 году Михайловский театр перестроили по проекту архитектора Альберто Кавоса — к залу прибавилось еще 200 зрительских мест.

Собственная труппа

Обзавестись собственной труппой Михайловскому театру пришлось после Октябрьской революции. Немецкие артисты покинули страну еще в 1914-м, в 1917-м уехали и французы. Новый сезон 1918 года был открыт 6 марта — Михайловский стал вторым государственным оперным театром Петрограда. В 1920 году он получил название Государственного академического театра комической оперы; в 1921-м — был переименован в Малый академический театр, а в 1926-м — в Ленинградский академический Малый оперный театр (сокращенно — МАЛЕГОТ). В 20-е и 30-е годы в Михайловском ставили новые советские оперы — «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, «Тихий Дон» Ивана Дзержинского.

close 100% Зрительный зал Государственного академического Малого театра оперы и балета, 1954 год Мелихов/РИА Новости

В 1930-е годы в Михайловском была создана и своя балетная труппа. В январе 1932 года отобранные в нее артисты балета дали свое первое закрытое представление в зале этнографического отдела «Русского музея». Это была танцевальная сюита по мотивам греческого праздника, созданная хореографом Федором Лопуховым. Постановка имела успех, что придало импульс развитию Михайловского в качестве театра оперы и балета.