«Это была глыба»: умер сооснователь рок-группы «Алиса» Шатл Сооснователь рок-группы «Алиса» Шаталин умер в 63 года

На 64-м году жизни скончался экс-гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин, более известный поклонникам коллектива как Шатл. В конце лета музыкант пропал, но волонтеры «ЛизаАлерт» смогли его найти. Представители музыканта сообщили, что Шаталин умер из-за «затянувшейся болезни».

Экс-гитарист и один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в возрасте 63 лет.

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении коллектива во «ВКонтакте».

Представители музыканта назвали причиной смерти «затянувшуюся болезнь», уточнилTelegram-канал «Осторожно, новости».

О дате и месте прощания информации пока нет.

Ушел из дома и не вернулся

22 августа 63-летний Шаталин ушел из дома и не вернулся. Его поиском занималось движение «Лиза Алерт». Спустя два дня волонтеры нашли его в лесу.

«Жив, вроде здоров», — уточнили в поисково-спасательном отряде.

При медицинском осмотре никаких травм у Шаталина не обнаружили. Родственники и сам артист отказались комментировать ситуацию.

Второй по важности человек в «Алисе»

Музыкальный продюсер Александр Кушнир в беседе с РЕН ТВ назвал Шаталина очень важным человеком в «Алисе»:

«Шаталин вместе со Славой Задерием создали «Алису» задолго до [нынешнего ее лидера Константина] Кинчева, даже записали несколько альбомов, то есть это основатель, идеолог одной из самых крупных питерских групп, московских групп. После прихода Кинчева он участвовал в записи всех ключевых альбомов, будь это «БлокАда» или «Шабаш». И, безусловно, до 2003 года, это получается в течение 20 лет, это была такая глыба, камень, фундамент одной из лучших концертных групп страны».

По его словам, Шаталин был «не просто тылом Кинчева», а «вторым по важности человеком в группе, который создавал драйв, энергию».

«То есть он был очень важен и нужен и роль его переоценить довольно непросто. То есть это действительно культовый музыкант, очень важный в контексте эволюции группы «Алиса», — резюмировал продюсер.

От строителя до Шатла

Шаталин родился в 1960 году в Красноярске. В родном городе играл в местной группе «Иллюзион».

В 1980 году поступил на строительный факультет в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. В Северной столице создал группу «Демокритов колодец», причем писал как музыку, так и слова песен.

«Мне приходилось сочинять какие-то стихи, хотя я к этому никогда не чувствовал ни малейшей склонности», — рассказывал он.

Получив диплом, Шаталин уехал по распределению в Ригу, но вскоре вернулся обратно в Ленинград, а в 1983-м совместно с Святославом Задерием основал коллектив «Алиса». Именно Шаталин был первым гитаристом группы.

Музыкант принимал участие в создании альбомов «БлокАда», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черная метка» . Поклонникам группы он известен больше как Шатл.

Во время записи альбома «Шестой лесничий» в 1988 году Шаталин из-за конфликта с Кинчевым ненадолго оставил группу и создал коллектив «Замок 30», но еще до первых концертов снова вернулся в «Алису».

После «Алисы»

Из состава рок-группы Шаталин окончательно ушел в 2003 году. Сам он говорил, что их творческие интересы с Кинчевым разошлись.

«Записали мы замечательный альбом «Солнцеворот» и «Танцевать». После этого Косте стал интересен индастриал и современные тяжелые стили, мы стали пробовать играть что-то похожее. Я честно пытался, но я блюзовый гитарист и у меня просто не пошло», — объяснял он свой уход.

В то же время в музыкальной среде и среди поклонников группы ходили упорные слухи, что причиной ухода Шаталина стали постоянные придирки со стороны Кинчева.

«Не буду скрывать, что 25 ноября после концерта в Краснодаре между мной, Петей, Мишей и Шатлом состоялся достаточно жесткий, но, как мне тогда казалось, конструктивный разговор. Разъезжаясь по домам, мы по-братски обнялись и заверили друг друга в братской любви… Поэтому известие об уходе Миши (Нефедова. — «Газета.Ru») и Шатла через три дня было неожиданным», — говорил Кинчев после ухода коллег.