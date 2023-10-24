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Умер гитарист группы Massive Attack Анджело Брускини

Группа Massive Attack сообщила о смерти своего гитариста Анджело Брускини

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Brian Rasic/WireImage/Getty Images

Умер гитарист британской музыкальной группы Massive Attack Анджело Брускини. Об этом сообщается в аккаунте группы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

У музыканта был диагностирован рак легких.

«Опустошены. Как нам всем повезло, что мы прожили такую жизнь вместе. Такой блестящий, эксцентричный талант. Невозможно количественно оценить твой вклад. Покойся с миром Анджело», — написали представители группы.

В комментариях пользователи соцсети выразили соболезнования. Для кого-то музыка Massive Attack стала саундтреком их жизни. Анджело также назвали блестящим художником, который оставил большое наследие.

В англоязычной Википедии указано, что Анджело Брускини умер 23 октября в возрасте 62 лет.

24 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам Анфисой Резцовой.

Ранее стало известно, что почти 41% населения России не хочет узнавать новости.

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