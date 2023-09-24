Оставил записку о смерти и уехал на велосипеде. В Петербурге пропал режиссер БДТ

В Петербурге несколько дней ищут режиссера БДТ Александра Никанорова. Он уехал из дома на синем велосипеде и перестал выходить на связь. Подруга мужчины нашла в квартире записку о смерти. Коллеги рассказывают, что он страдал от депрессии, а близкие описывают его как «адекватного дядьку с творческими замашками».

Режиссер Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (БДТ) Александр Никаноров пропал в Санкт-Петербурге. Публикация о его исчезновении появилась вечером 22 сентября в группе «Современный театр» в социальной сети «ВКонтакте».

«Несколько дней не выходил на связь, дома не обнаружен. Если кто видел его за последние два дня, пожалуйста сообщите <...> Выехал из дома на синем велосипеде <...> Телефон оставил дома, звонить бесполезно», — говорится в сообщении.

Что известно об исчезновении

По данным 78.ru, друзья и коллеги Никанорова организовали поисковую группу после того, как он не пришел на репетицию. По словам актрисы Дарьи Кулак, раньше за ним такого не замечали. Портал сообщает, что близкие родственники мужчины «реагируют на вопрос об исчезновении очень странно».

«Все как один говорят, что видели его пару дней назад, а о пропаже узнали из социальных сетей», — говорится в материале.

Объявление о пропаже Никанорова появилось и в социальных сетях петербургского поискового отряда «ЛизаАлерт». В ориентировке сказано, что его местонахождение неизвестно с 21 сентября, при себе режиссер имел велосипед. Пропавший описан как мужчина ростом 170 см худощавого телосложения с русыми волосами и серыми глазами. В числе особых примет — очки.

Депрессия и записка

Кулак в беседе с 78.ru сообщила, что режиссер страдал от депрессии. «У него складывалась карьера, в этом главная загвоздка. Я могла бы понять, если бы человек ушел в себя», — сказала она.

При этом родственник пропавшего по имени Александр рассказал порталу, что режиссер — «абсолютно адекватный дядька с творческими замашками».

По информации «Mash на Мойке», подруга режиссера после его исчезновения нашла в его квартире на Казанской улице «предсмертную записку» и обратилась с заявлением о пропаже в полицию.

«Прошу в моей смерти никого не винить. Простите», — цитирует записку 78.ru. Портал также сообщает, что мужчина оставил в квартире паспорт.

За десять дней до исчезновения Никаноров отпраздновал 40-летний юбилей. Как пишет «Mash на Мойке» со ссылкой на друзей режиссера, он «принципиально не брал трубку, когда его хотели поздравить». На данный момент судьба режиссера остается неизвестной.

В 2013 году он с отличием окончил обучение в мастерской Анатолия Праудина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (с 2015 года — Российский государственный институт сценических искусств) по специальностям режиссура драмы и актерское мастерство. Обучался в магистратуре на Новой сцене Александринского театра.

К режиссерской команде БДТ Никаноров присоединился в 2014 году, ставил спектакли «Затмение» и «Люблю» в театре «ЦЕХЪ», а также постановку «Гроза» в Камерном театре Малыщицкого. Участвовал в фестивалях «Современная европейская драматургия на Новой сцене» и «Пять вечеров» им. А.Н. Володина, в иммерсивном гастрономическом шоу «Taste X» и Театральной Олимпиаде 2019 года.