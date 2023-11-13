«У меня нет сомнений в том, что говорит Путин»: за что балерину Лиепу лишают гражданства Литвы Литва лишит балерину Илзе Лиепу гражданства за поддержку СВО и Путина

МВД Литвы распорядилось начать процесс лишения экс-солистки Большого театра Илзе Лиепы литовского гражданства из-за слов о поддержке военной операции РФ на Украине. Ее действия могут признать угрозой для нацбезопасности страны. В прошлогоднем интервью артистка сказала, что не сомневается в словах Владимира Путина, заявила о «стыде» за страны Балтии, а Украину назвала «разменной монетой».

Министерство внутренних дел Литвы обязало департамент миграции начать процесс лишения балерины Илзе Лиепы литовского гражданства, сообщило агентство Baltic News Service.

«Публичные заявления Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства», — говорится в заявлении ведомства. Речь идет о высказываниях балерины в поддержку военной операции России на Украине и Владимира Путина.

Литовский департамент миграции уже обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку словам Лиепы. В случае, если ее действия будут признаны угрозой для национальной безопасности Литвы, МВД страны направит президенту Гитанасу Науседе запрос о лишении ее гражданства.

Илзе Лиепа — дочь советского артиста балета латвийского происхождения Мариса Лиепы, с 1981 по 2016 год была солисткой балета Большого театра, в 2002 году ей присуждено звание Народной артистки России.

Литовское гражданство Лиепа получила в 2000 году «в порядке исключения». В соответствии с законодательством Литвы, такое гражданство может быть отозвано, если его обладатель своими действиями угрожает безопасности страны или публично поддерживает государство, угрожающее безопасности Литвы и ее союзников.

Что сказала Лиепа

В 2022 году Лиепа дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», в котором высказалась в поддержку военной операции на Украине.

«У меня нет никаких сомнений в том, о чем говорит наш президент и, хотя как раз с той стороны говорят, что мы оболванены и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого.

Мне кажется, что мы как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем, что это противостояние наших смыслов, наших глубинных ценностей», — заявила она.

Украину Лиепа назвала «разменной монетой» и выразила сожаление из-за происходящего, так как она очень любит «этот край» и неоднократно там выступала. По словам балерины, она не испытывает «никакой радости от несчастий», однако у России «нет другого выхода».

Комментируя снос памятников в странах Балтии , она заявила, что ей «очень стыдно и очень грустно» за эти страны. Она высказала мнение, что народ в прибалтийских государствах «становится заложником маленькой группы людей. При этом россиянам, по ее мнению, «бесконечно повезло иметь такого лидера, как Владимир Путин».

Она пояснила, что не уехала из страны, так как является «патриотом, россиянкой, православным русским человеком» и «будет со своей страной, что бы она ни испытывала».

При этом отъезд некоторых артистов она назвала «очищением», которое позволит россиянам «сплотить ряды».

Кроме того, в интервью балерина заявила о необходимости введения в России цензуры и идеологии . По словам артистки, «все великие свершения» в российской культуре произошли в период, когда действовали цензурные ограничения. Она добавила, что были «трагедии, когда на полках стояли фильмы великих режиссеров», однако подобные ситуации она назвала «перебором» и подчеркнула, что в те времена в культуре не было «такого непотребства», как сейчас.

«Без критериев идеологии — что является направлением нашего государства, что является нашими ценностями, которые мы пропагандируем, и что мы не пропагандируем, — мне кажется, без этого просто невозможно», — высказала свою позицию Лиепа.

Не первый такой случай

15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства российской фигуристки Маргариты Дробязко. Она, как и Лиепа, получила литовский паспорт «в порядке исключения» в 1993 году.

Причиной отзыва гражданства у спортсменки стало ее участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки , супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Литовские власти расценили сотрудничество Дробязко с Навкой как работу на российское государство.

Сама фигуристка решение литовских властей раскритиковала. Она заявила, что если для сохранения гражданства ей предложат «отказаться от ее семьи, страны, которая с детства была ее родиной», то это «не ее путь».

Всего, по данным МВД Литвы, гражданство в «исключительном» порядке получили 800 россиян . Ведомство намерено обратиться в департамент государственной безопасности с просьбой тщательно проверить этих лиц.