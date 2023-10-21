Запретить поставлять иголки и кнопки: в Литве нашли способ давления на Россию

Страны Евросоюза скоро начнут работу над новым — уже 12-м по счету — пакетом санкций в отношении России. Как сообщает EUobserver, Литва предлагает запретить экспорт в Россию кнопок, гвоздей, спиц для вязания и швейных игл, а также ограничить поставки радиаторов. Российский МИД отреагировал на возможные ограничения фразой «свято место пусто не бывает». В рамках нового пакета также может быть введен запрет на импорт российских алмазов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Литва хочет запретить экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания, пишет EUobserver со ссылкой на документ «по разрушению российских промышленных мощностей». Соответствующие ограничения могут войти в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

Новый пакет должен также включать запрет на экспорт гвоздей и радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом.

«Назло России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу Вильнюса фразой «свято место пусто не бывает».

«Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России»,

— написала дипломат в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, у китайских производителей спиц, кнопок и гвоздей «случится истерика», когда они узнают о планах Литвы, потому что они тут же смогут занять освободившуюся нишу.

Представитель МИД добавила, что год назад узнала об очередном санкционном пакете прямо во время встречи с представителями китайских деловых кругов в Москве. Тогда США ввели ограничения на поставку в Россию лифтов и соответствующего оборудования.

«Данная мера должна «парализовать строительную отрасль в России». Когда я зачитала китайским коллегам эту новость, их накрыл гомерический хохот. <...> После санкционного харакири японского автопрома на российском рынке, сбылась самая невероятная мечта китайских производителей», — заключил она.

Другие предложения

Европейский союз в ближайшие дни намерен начать консультации со странами блока по поводу нового пакета санкций против России, говорят источники Bloomberg.

Помимо блокирования поставок в РФ иголок, Литва также предлагает ограничить экспорт лазерных технологий, запретить поставлять российский уран, сжиженный газ и сталь. Кроме того, Вильнюс надеется ограничить новые сделки с российской атомной компанией «Росатом».

Эстония в свою очередь добивается полного торгового эмбарго в отношении России, чтобы остановить обход санкций.

«Большая семерка» также обсуждает способы более эффективного обеспечения ценового ограничения на российскую нефть, поскольку она фактически торгуется выше установленного ранее порога в $60.

Импорт алмазов

В сентябре издание Soir со ссылкой на источник в правительстве Бельгии писало, что страны ЕС готовятся запретить импорт российских алмазов. Сообщалось, что об ограничительных мерах могут объявить в октябре или ноябре, а действовать запрет будет с 1 января 2024 года. Речь шла только о необработанных камнях.

21 октября EUobserver сообщил, что алмазы станут главной темой 12-го пакета санкций ЕС против России на фоне опасений, что происходящее в Газе затмит тему «продолжающейся агрессии» против Украины.

«Система была готова уже несколько недель, и теперь мы ждем окончательной декларации G7, чтобы подтвердить желание «семерки» работать с этой системой», — отметил в беседе с изданием неназванный европейский дипломат.

На Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США («Большая семерка») приходится 70% мирового спроса на алмазы. Экспорт алмазов приносит России €4 млрд в год и имеет большую символическую ценность — как знак роскоши, считает издание.