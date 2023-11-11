«Кучка оголтелых недоличностей»: Пугачева объяснила, кого назвала «холопами и рабами» Певица Пугачева назвала своих критиков клеветниками и недоличностями

Алла Пугачева обратилась к хейтерам, назвав их «недоличностями», «завистниками и клеветниками». Она пояснила, что ее слова про «холопов и рабов» были адресованы именно критикам, которые «пытаются оттолкнуть от нее людей». При этом певица призналась в любви к российскому народу, назвала его «заложником» и рассказала о своей «многомиллионной армии поклонников», пообещав дожить «до победы света над тьмой».

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала военной операции на Украине, обратилась к своим критикам, назвав их «завистниками и клеветниками». Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), не уточнив, кому конкретно адресованы ее слова.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников <...> Именно вас я назвала рабами и холопами», – написала она.

Пугачева пояснила, что ее слова не относятся к российскому народу, который является «заложником» в сложившейся ситуации. Артистка заявила, что «любит и жалеет» жителей Россией, а критики «пытаются оттолкнуть от нее людей», ради которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Она добавила, что все попытки «уничтожить» ее или «обесценить» ее жизнь и творчество обречены на провал, так как «многомиллионная армия поклонников» не предаст ее. Кроме того, певица заявила, что «свою миссию выполнила» и давно не поет, но ее «уставший голос» до сих пор звучит, «и ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат».

Также артистка подчеркнула, что свои деньги зарабатывала, «вкалывала», в отличие от тех, кто «прогулял и пропил» свой шанс на успех, а сейчас заявляет, что Пугачева «перекрыла им кислород». При этом главным богатством она назвала свою свободу и пообещала постараться дожить «до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой».

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова (певец SHAMAN. – «Газета.Ru») сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы еще обо мне услышите!» – заявила Пугачева.

Она завершила свой пост словами о том, что до сих пор остается в сердцах россиян, «хотят этого или нет».

Визит Пугачевой в Россию

Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), покинули Россию весной 2022 года, они переехали в Израиль вместе с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Елизаветой. С тех пор артистка несколько раз временно приезжала на родину: один раз в 2022 году, и дважды в 2023-м.

В последний раз о приезде Пугачевой стало известно 2 ноября: по данным СМИ, она прибыла в страну одна через пограничный переход в Псковской области, после чего отправилась в Москву на поезде.

Официально певица свой приезд не комментировала. По предположению Telegram-канала Shot, Пугачева могла записать на родине новый музыкальный альбом – во время визита она посещала музыкальную студию «Салам» в Твери, с которой ранее сотрудничала.

Кроме того, канал утверждал, что артистка планировала составить дополнительное завещание и забрать документы на детей, необходимые для переезда семьи в новые апартаменты на Кипре.

В свою очередь Telegram-канал Mash называл причинами временного возвращения Пугачевой в Россию встречу с потенциальным покупателем замка в подмосковной деревне Грязь, решение вопросов с имуществом и посещение врачей.

5 ноября муж Максим Галкин опубликовал в Instagram снимок с супругой из латвийского города Сигулда, тем самым сообщив о ее отъезде из России.

Жалобы на Пугачеву

На фоне временного возвращения артистки на родину члены общественной организации «Зов народа» призвали привлечь ее к административной ответственности за «публичное оскорбление в интернете».

Жалоба связана с постом певицы в Instagram, который был опубликован в октябре 2022 года. В нем она назвала своих критиков «холопами и рабами» и порадовалась, что ее «ненавидят люди, которых она всегда терпеть не могла».

Кроме того, общественная организация потребовала проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. С аналогичным предложением к генпрокурору Игорю Краснову в апреле обращался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, недавно лишенный статуса адвоката.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Пугачевой, заявил, что любые «добропорядочные и законопослушные» граждане РФ могут свободно возвращаться в страну и свободно ее покидать.