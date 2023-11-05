Вика Цыганова и Вадим Цыганов во время интервью (кадр из видео)

«Пришли рептилоиды, искали совесть»: муж Цыгановой рассказал об «обыске» Пранкер Лексус опроверг причастность к розыгрышу с обысками в доме Цыгановых

Муж Виктории Цыгановой назвал публикации об «обысках» розыгрышем и поблагодарил пранкера Лексуса «за работу». Тот опроверг свою причастность и предложил вызвать Цыгановым «неотложную психиатрическую помощь», если они попросят. Супруг певицы сообщил «Газете.Ru», что «догадывается», кто устроил пранк, но не может сказать точно. Он также заявил, что к ним с супругой «пришли рептилоиды», которые «искали совесть», и пообещал «через нейросеть» отправить Ксении Собчак «золотую колошу от Channel».

«Это просто угар»

Муж певицы Виктории Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов заявил, что история с обыском, сообщения о котором появились вечером 4 ноября, была розыгрышем. В своем Telegram-канале артистка опубликовала видеозапись, на которой ее супруг разговаривает с пранкером Лексусом (настоящее имя – Алексей Столяров) по телефону и благодарит за работу. Это имя видно на экране телефона, когда мужчина показывает его на камеру.

«Леш, спасибо тебе за работу. Ты гениальный человек. Спасибо, ребята, что вы это сделали, – это просто угар. Мы сыграли хорошо, ваша команда работает на пять с плюсом <...> Мне нравился заход вот и с сетью, и с этим — вы молодцы», — говорит Цыганов.

Его собеседник отвечает что Цыгановы «серьезно отжигают», «троллят» и «чувствуется, как остальных корежит». На видео также записан разговор Цыганова с отставным полковником главного разведывательного управления (ГРУ) Владимиром Квачковым и писателем Захаром Прилепиным. Последний обещает что-то «скоро выложить» и порадовать Цыгановых «всей этой шумихой».

«Обыски прошли офигенно, да? Значит, пришли рептилоиды к нам, искали совесть, честь и, конечно же, не забыли спросить о вере, надежде и любви», — рассказывает Цыганов на видео.

Кроме того, он упоминает день рождения журналистки Ксении Собчак, добавляя, что «рептилоидов не поздравляют». При этом продюсер обещает «через нейросеть» прислать ей «золотую колошу от Chanel».

В подписи к видео Цыганова назвала его «второй частью», заявила, что «первая часть держится в секрете» и призывает «ждать».

Пранкеры ни при чем

После публикации записи Лексус и его напарник Вован (настоящее имя – Владимир Кузнецов) назвали сообщения о своей причастности к истории с «обыском» «бредом воспаленного сознания». Они заявили, что во время телефонного разговора Цыганов благодарил Лексуса за розыгрыш премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Пранкеры также добавили, что могут помочь Цыгановым только вызовом «неотложной психиатрической помощи», если те попросят.

Цыганов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что супруги «уже все сказали» и переадресовал вопросы Лексусу.

«Он со мной по телефону разговаривал, у него и спросите, а вдруг это не Лексус? Я вот сам даже уже думаю…», — сказал продюсер.

При этом он не ответил, известно ли Цыгановым, кто на самом деле устроил пранк.

«Я догадываюсь, конечно, но точно я не могу сказать. Это время покажет. Я надеюсь, что так и будет. <...> Мы скоро удалим эту историю. Вот прям вот сейчас вот думаем, через сколько секунд. Вы у себя сохраните и побыстрее, чтоб люди посмотрели», – посоветовал он.

Цыганов добавил, что журналисты «хотят услышать что-то интересное», а правда их «не очень сильно волнует». Он также призвал «вдуматься и внимательно послушать» слова Лексуса на записи, так как пранкер «говорит очень интересные вещи».

Что известно про «обыски»

Вечером 4 ноября Цыганова опубликовала видео, на котором Вадим Цыганов сообщил о проходящих в доме супругов «обыске». Публикация сопровождалась подписью со множеством ошибок: «пр шли с обыском. ищут. настучала сабчак. помогате. номераа знаите. званите скарееее» (орфография автора сохранена. – «Газета.Ru»).

Ксения Собчак отреагировала на публикацию, заявив, что «с большей вероятностью заведет в кабинете муравьиную ферму», чем будет «стучать» на Цыгановых.

Через несколько часов в канале Цыгановой появилась запись о том, что «все закончилось».

«улики изьяли. туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику . Александра Пушкина», – написала певица.

После этого поста она пообещала дать комментарии 5 ноября «на кухне вместе с шаманом», а на следующий день публиковала снимки своей собаки, которую называла «пресс-атташе» и призывала «ждать эфира».

История с «обысками» произошла через несколько дней после публикации интервью Цыгановых журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором он заявил, что супруги стали одними из первых за год, кто согласился на беседу, имея отличные от интервьюера политические взгляды.

28 октября Цыганова разместила в своем канале записи интервью и призвала подписчиков не смотреть его, так как его «сделала нейросеть». Ее муж впоследствии заявлял, что певица пыталась «избежать дурных вопросов», и сообщил о якобы внесении ее в «черный список» после выхода интервью.

Сама Цыганова незадолго до ситуации с «обысками» заявила, что у нее «были проблемы с головой очень большие» и она «лечилась 15 лет».

Собчак после публикации интервью Цыгановых Дудю обратила внимание, что певица говорила «о тотальной русскости в туфлях Chanel за тысячу долларов», назвала это «иронией высшего уровня», а взгляды супругов – «натуральной и бесплатной шизой». Юрий Дудь происходящее после публикации интервью не комментировал.