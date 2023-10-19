Мужик из «Деревни дураков» и мисс Бурпл из «Крутого пике»: умер клоун Сергей Гладков

Сергей Гладков в гримёрке на съёмках ТВ-проекта «S.O.S.», 2003 год

Клоун Сергей Гладков ушел из жизни в возрасте 60 лет. Он играл Мужика в «Деревне дураков», мисс Бурпл и авиадиспетчера в «Крутом пике» и исполнял другие роли в рамках тележурнала «Каламбур», выходившего на ОРТ в 1996-2001 годах. Артист также занимался звуковым оформлением программы. После ее закрытия Гладков выпустил 62 минутных мультфильма про Мужика и Морячка и открыл свою студию звукозаписи.

Украинский клоун Сергей Гладков умер в возрасте 60 лет, сообщается в официальном сообществе журнала видеокомиксов «Каламбур» в социальной сети «ВКонтакте». Причина смерти артиста и другие подробности не сообщаются.

Издание «Думская» написало, что в последние годы артист болел, однако дополнительных деталей не привело.

«Ушла очередная легенда. Умер Сережа. Друг, прекрасный человек с великолепным чувством юмора и неповторимый клоун и актер <...> Невосполнимая потеря», – заявил бывший актер комик-труппы «Маски» и ведущий программы «Каламбур» Юрий Стыцковский.

Он добавил, что образы, созданные Гладковым, «навсегда останутся в палитре лучших мировых лицедейных масок», а проекты, в которых он участвовал, всегда получались «оригинальными, авторскими и запоминаемыми».

close Сергей Гладков (второй слева в среднем ряду)в студенческие годы Сергей Гладков в роли диспетчера в кадре из сериала «Крутое пике» Сергей Гладков, 2005 год Сергей Гладков в роли Мужика из сериала «Деревня Дураков» Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Актриса Эвелина Бледанс, которая вместе с Гладковым снималась в «Маски-шоу» рассказала «Газете.Ru», что ей жаль, что комик скончался:

«Очень веселый, хороший, талантливый парень. Пускай эту потерю перенесут, может быть, не так сильно, хотя, конечно, потери перенести всегда очень тяжело. Соболезную родственникам».

Прощание с Гладковым состоится 21 октября в Одессе.

Мужик из «Деревни дураков»

Гладков родился в 1963 году в украинском Харькове, учился на факультете машиностроения и робототехники Одесского политехнического института и уже тогда начал работу в качестве клоуна. Также окончил курсы режиссуры и пантомимы.

Свою первую клоунскую группу «Парфенон» он собрал в 1985 году, а спустя два года вместе с Вадимом Набоковым и Татьяной Ивановой основал трио «Магазин Фу». Еще через девять лет группа объединилась с дуэтом «Сладкая жизнь» – в него входили Юрий Стыцковский и Алексей Агопьян, – так появился коллектив «Каламбур» и одноименный тележурнал.

Программа транслировалась с 1996 по 2001 год на телеканале ОРТ (сейчас — «Первый канал»), после чего была закрыта. Впоследствии в разные годы выпуски показывали на ТНТ, «Перце» и «Че».

Тележурнал состоял из нескольких рубрик, одна из самых известных — «Деревня дураков», обыгрывающая мотивы и клише украинского и русского фольклора. Герои серии – семейная пара Мужик (Сергей Гладков) и Баба (Татьяна Иванова), а также Морячок (Вадим Набоков) и медведь Миша (Алексей Агопьян). На протяжении всего сериала Мужик пытается добыть самогон, часто в этом деле ему помогает Морячок, а Баба, недовольная этим, бьет героев скалкой или сковородкой.

«Дураки – это вот о чем? Нашел дурак подкову, принес домой, перевернул, а там конь. Вот в этом вся «Деревня» заключается, в дурацкости», – рассказывал сам Гладков о проекте.

В числе своих любимых он назвал скетч про «термоядерную самогонку» – речь идет о семидесятой серии под названием «Химики», в которой Мужик и Морячок создают самогон химическим путем из различных продуктов, прогоняя его несколько раз, пока не получились две колбы с горючим веществом темно-зеленого цвета.

«Такая мысль не пришла вообще никому в голову, что если брагу перегнать получается первач, который в десять раз крепче браги, а дураки впервые додумались до того, чтобы не сразу ее выпивать, а перегнать еще раз, и еще раз, и еще раз», — говорил артист.

Мисс Бурпл и авиадиспетчер

В числе других известных ролей Гладкова в «Каламбуре» — мисс Бурпл и авиадиспетчер в рубрике «Крутое пике», которая является пародией на фильмы-катастрофы. По сюжету самолет «Бройлер-747» в течение 325 серий терпит крушение над Атлантическим океаном.

Кроме того, Гладков играл неудачника в «Баре Каламбур» и рядового Дранкеля в «Железном капуте», он также занимался звуковым оформлением тележурнала.

«Все музыкальные заставки, которые у нас были, это все было при участии нашего звукорежиссера Сергея Гладкова», – рассказывал Стыцковский.

После «Каламбура»

В начале 2000-х годов Гладков работал в качестве звукорежиссера над юмористическими проектами «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» и ситкомом «Дружная семейка».

В 2003 году совместно с Вадимом Набоковым создал 62 серии мультфильма «S.O.S» про Мужика и Морячка из «Деревни дураков», хронометраж каждой составляет около минуты.

«Я больше сейчас перехожу в статус звукорежиссера», – заявил Гладков в 2020 году.

После закрытия тележурнала он также работал над программой «Голые и смешные» и другими телевизионными проектами, открыл собственную студию звукозаписи и воспитывал двух дочерей.