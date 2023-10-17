Соратник Зеленского и звезда КВН: 54-летнего Сергея Сивохо отключили от системы поддержки жизни

На Украине на 55 году жизни умер Сергей Сивохо — шоумен, звезда КВН и бывший продюсер студии «Квартал-95», одним из основателей которой был Владимир Зеленский. Артист скончался в немецкой клинике после того, как его отключили от системы поддержки жизни из-за «безнадежности ситуации». «Газета.Ru» рассказывает, как актер из «Моей прекрасной няне» и ситкома «Счастливы вместе» пытался помочь урегулировать ситуацию в Донбассе.

Поздно вечером 16 октября член российской Общественной палаты Анна Ревякина в своем Telegram-канале написала, что на 55-м году из жизни ушел актер, участник КВН и лидер украинской Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо. Однако через два часа она сообщила, что получила данные о том, что Сивохо жив и в настоящее время находится в больнице. Через пару минут Ревякина уточнила, что мужчину скоро отключат от системы поддержки жизни из-за «безнадежности ситуации»:

«У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались».

Утром 17 октября украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу 54-летнего артиста написали о его смерти. По их данным, он скончался в 05:40 в немецкой клинике.

КВН, Зеленский и сериалы

Сивохо родился в 1969 году в Донецке. В 90-х во время учебы он начал играть в КВН — выступал за команду Донецкого политехнического института (ДПИ), «Дрим-тим», Сборную СНГ и Сборную XX века.

Тогда же он познакомился с Владимиром Зеленским. Позднее будущий украинский лидер стал одним из создателей студии «Квартал-95», а Сивохо работал ее креативным продюсером.

В 90-х и начале 2000-х Сивохо появляется в нескольких телевизионных передачах на украинском и российском ТВ, после этого его начали узнавать. Артист снялся в том числе в «Моей прекрасной няне», где исполнил роль налогового инспектора, который проверял достоверность данных о доходе Вики, и ситкоме «Счастливы вместе», где сыграл ведущую детской программы бабушку Глафиру. С 2015 года был членом жюри «Лиги Смеха» — украинской альтернативы КВН, которую создал «Квартал-95».

Сивохо и Донбасс

В 2019 году Сивохо публично поддержал выдвижение кандидатуры Зеленского на пост президента, ссылаясь на то, что знает его четверть века. В этом же году он и сам захотел стать депутатом и участвовал в выборах в Раду от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Донецкой области, но не набрал нужного числа голосов.

«И наверное, хорошо, что я не попал в Раду. Но на выборах я увидел, что я могу влиять на ситуацию каким-то образом. Получилось во время короткого периода подготовки к выборам где-то дать людям воду, где-то шахтерам выплатили зарплату.

Я почувствовал, что реально что-то могу сделать. И увидел, что возможно продвижение в направлении, о котором мы все мечтаем — к миру», — позднее говорил Сивохо в беседе со «Страной.ua».

Осенью 2019 года Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Он занимался вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса.

В марте 2020 года Сивохо представил свой проект по урегулированию конфликта на Донбассе. На презентацию пришел мужчина, который представился ветераном батальона «Азов» (организация запрещена в России) Сергеем Тамариным. Он обвинил Сивохо в предательстве и сепаратизме. Мероприятие попытались досрочно завершить, однако Тамарин и другие присутствовавшие окружили артиста, стали оскорблять его и толкать, после чего он упал.

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде предложила снять Сивохо с должности, другие депутаты поддержали инициативу.

Перед началом СВО в разговоре с «Ъ» Сивохо заявил, что по-прежнему поддерживает контакт с Зеленским, однако не так часто, как этого бы хотелось. Он также рассказал, что не приезжает в Донецк из соображений безопасности:

«Я с 6 июня 2014 года не был там. Мне просто по-человечески там хочется побывать, не только по работе, просто я люблю этот город. Я жил там все время, сколько меня ни звали в Киев, в Москву, в США, в Германию поработать.

У меня база была в Донецке. Там дом: я поехал, поработал какое-то время, вернулся. Мне там комфортно, это самый замечательный город для меня.»

По словам артиста, он продолжил работать в студии «Квартал-95», так как «деньги надо зарабатывать, они имеют свойство заканчиваться».

В беседе с изданием «Страна.ua» в 2020 году Сивохо рассказывал, что приезжал в Донбасс в рамках работы над Национальной платформой примирения.