Участница «евромайдана» и актриса из «Как закалялась сталь»: за два дня до 76-летия умерла Нина Матвиенко

Народная артистка Украинской ССР, певица Нина Матвиенко, известная по роли Вали в фильме «Как закалялась сталь», скончалась на 76-м году жизни. Причина ее смерти неизвестна, но одна из коллег рассказала, что исполнительница отказалась от помощи врачей. В 2006 году президент Виктор Ющенко присвоил артистке звание «Героя Украины». В 2014 году Матвиенко участвовала в «евромайдане» и прокляла его лидеров. О певице, с которой «всегда можно было обо всем посмеяться и обо всем поскучать», — в материале «Газеты.Ru».

Советская и украинская певица, народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко умерла в возрасте 75 лет, сообщила дочь артистки Антонина на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мама померла», — написала дочь исполнительницы.

Причину смерти артистки она не назвала. В сторис с Instagram дочь Матвиенко сообщила, что прощание с ее матерью состоится 11 октября с 11:00 в помещении Национальной филармонии Украины.

Отказ от помощи врачей

Украинская певица Наталья Могилевская написала в соцсети, что Матвиенко отказалась от помощи врачей незадолго до своей смерти:

«Я будто чувствовала, что приближается что-то серьезное. Предложила помощь врачей, но Нина Митрофановна отказалась. Я хочу поблагодарить вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни».

Совместными снимками с Матвиенко поделилась дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина.

«Какая потеря, какая грусть и печаль. Нина Матвиенко, цвет украинской нации, душа украинской песни улетела. Вечная память и царство небесное. Соболезнование родным и близким», — заявила она в соцсетях.

Украинский артист Монатик назвал Матвиенко невероятно человечной, искренней, неповторимой, настоящей легендой.

«С ней всегда можно было обо всем посмеяться и обо всем поскучать. Ее советы и мысли я буду нести с собой всю мою жизнь. Ушла из жизни легенда украинской сцены. Человек с большим сердцем, чьи песни наполняли», – отметил он в Instagram.

С песней по жизни

Матвиенко ушла из жизни за два дня до своего 76-летия. Артистка родилась в Житомирской области Украинской ССР 10 октября 1947 года. Отучилась в вокальной студии при Украинском академическом народном хоре имени Григория Веревки. Музыкальную карьеру начала в 1968 году — стала солисткой указанного коллектива. С 1991 года была солисткой Национального ансамбля солистов «Киевская камерата».

На счету Матвиенко победы в нескольких песенных конкурсах. В 1978 году она стала лауреатом всеукраинского конкурса «Молодые голоса», в 1979 году победила на Всесоюзном телевизионном конкурсе «С песней по жизни», в том же году удостоилась высшей оценки на Всемирном конкурсе фольклорных песен в Братиславе, одержала победу на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1985 году. В 1988 году стала лауреатом Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко.

Звание заслуженной артистки Украинской ССР Матвиенко присвоили в 1979 году. Она получила его в возрасте 32 лет. Через шесть лет — в 1985 году — певицу признали народной артисткой УССР. В 2006 году на тот момент президент Украины Виктор Ющенко (руководил страной с 2005 года по 2010 год) присвоил исполнительнице звание «Героя Украины».

В репертуаре Матвиенко — много народных песен, среди них обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады, украинские песни XVII — XVIII века. Наиболее известны – «Ой летели дикие гуси», «Колыбельная», «Квитка-душа», «Скрипаль», «Сила птаха».

Роли на киноэкране

Матвиенко также участвовала во множестве телеспектаклей, среди которых «Маруся Чурай», «Екатерина Билокур», «Разлились воды на четыре брода».

Кроме того, она снималась в кино — на ее счету работы в таких художественных фильмах, как «Не пройдет и года…», «Прощайте, фараоны!», «Пропала грамота», «Соломенные колокола». Исполнила роль Вали в фильме «Как закалялась сталь».

Нина Матвиенко — член украинского Союза кинематографистов.

Участница Майдане «евромайдана»

После государственного переворота на Украине в 2014 году выступила с критикой «евромайдана» и прокляла его лидеров.

В видеозаписи, опубликованной украинским интернет-телеканалом СК1, Матвиенко заявляла, что смена власти в стране была проведена в личных интересах некоторых политиков и олигархов. На тот момент президентом Украины был Виктор Янукович.

«Я стою на коленях перед Богом и кричу: будьте вы прокляты за сынов наших, за детей. Я знаю, кто враги — кровавая элита, те трое, которые вывели людей на Майдан ради своих интересов шкурных. Я им не прощу этого никогда», — сказала Матвиенко, не указав, кого конкретно она имеет в виду.

Ключевыми фигурами «евромайдана» были политики Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок. При этом в том же 2014 году Матвиенко была активной участницей событий на Майдане Незалежности в Киеве, выступая против президента Януковича.