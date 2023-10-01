«Пытаюсь радоваться жизни и каждое утро просыпаться с улыбкой». Умер актер Виталий Коняев

Народный артист России Коняев ушел из жизни на 87-м году жизни, сообщили в Малом театре, где актер прослужил 65 лет. Причину смерти артиста не раскрыли. Соболезнования выразил актер Щербаков. Он назвал умершего добрым, великолепным человеком. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Не стало звезды «Тишины»

Из жизни ушел советский и российский актер, известный широкой публике по роли в фильме «Тишина» Виталий Коняев, сообщили в пресс-службе Государственного академического Малого театра.

«30 сентября на 87-м году жизни скончался народный артист России Виталий Анатольевич Коняев. Малый театр выражает свои соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича», — говорится в сообщении театра.

Причину смерти в пресс-службе учреждения не раскрыли. О времени и месте прощания с артистом пообещали сообщить позднее.

close Виталий Коняев, 1966 год Виталий Коняев в фильме-спектакле «Звездный час» (1973) Виталий Коняев с первой супругой, актрисой Ниной Дробышевой, 1965 год Виталий Коняев, 1964 год Олег Даль и Виталий Коняев в фильме «Вариант «Омега» (1975) Полную галерею можно посмореть

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Великолепный, добрейший человек

В Малом театре назвали Коняева человеком с громким именем, известным еще с конца 50-х годов. Как отметили в театре, Сергей Вохминцев, роль которого сыграл Коняев в картине «Тишина», стал одним из главных героев наступившей оттепели. Кроме того, в свое время зрители ходили в Малый именно «на Коняева», одного в своем роде.

«Коняева отличала ярко выраженная индивидуальность, редкое обаяние и широчайший творческий диапазон. Он и великолепный комик, и лирический герой», — сказали в коллективе Малого театра.

Актер Борис Щербаков выразил соболезнования родственникам Коняева в связи с его смертью. Он назвал его уход из жизни огромной утратой для российского театра, а самого актера охарактеризовал как великолепного, добрейшего человека с чувством юмора.

«Огромная потеря для театра прежде всего не только для Малого, но и вообще для российского театра. Потому что это великолепнейший актер был, очень жалко, что мало снимался, очень жалко», — сказал актер.

По словам Щербакова они вместе с Коняевым работали в фильме «Слушать в отсеках» и подружились на съемках.

65 лет в Малом театре

Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года в российском городе Кронштадт. В 1958 году получил высшее образование в театральном училище имени Щепкина. Вскоре поступил на службу в Государственный академический Малый театр. На сцене этого учреждения он выступал до конца своей жизни. В общей сложности он проработал там 65 лет. За это время он сыграл роли в сотнях постановок.

Также Коняев снимался в фильмах. Первый фильм с его участием — «Наш корреспондент» — вышел в 1968 году. Коняеву был 31 год.

Зрителям он наиболее известен по картине «Тишина» (1963 год). Также актер сыграл в таких фильмах, как «Чистое небо» (1961), «Город под липами» (1971), «Песнь о Кольцове» (1959), «Щит и меч» (1968). Его последней работой в кино стала роль в фильме-спектакле «Недоросль» (1990).

Также у Коняева обширный педагогический опыт: в стенах «Щепки» он преподавал актерское мастерство и фехтование, работал на факультете искусств МГУ и учил студентов актерскому мастерству в Международном Славянском институте.

В 1963 году Коняев вступил в КПСС. В 1974 году он был удостоен звания народного артиста РСФСР, в 1998 году — заслуженного артиста России. В 2006 году его наградили орденом Дружбы.

В одном из интервью Коняев признался, что его жизнь сложилась безумно интересно. Он объездил почти весь мир, встречался с удивительными людьми: с итальянским режиссером Федерико Феллини, французским певцом Ивом Монтаном, французской актрисой Симоной Синьоре. На вопрос, в чем секрет творческого долголетия и как ему в преклонном возрасте удается сохранять хорошую физическую форму и хорошее настроение, Коняев отвечал:

«Рецепт прост. Если я чувствую, что кому-то могу чем-то помочь, я делаю все возможное. И еще важно в нашей жизни чувство юмора. Если бы его не было, не знаю, что бы я делал. Пытаюсь радоваться жизни и каждое утро просыпаться с улыбкой».