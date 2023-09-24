10 лет спустя: что стало с актерами сериала «Молодежка»

Первый сезон сериала «Молодежка» о судьбе хоккейного клуба «Медведи» стартовал в октябре 2013 года. Он выходил до 2019-го в течение шести сезонов. К 10-летию проекта СТС готовит реюнион звезд «Молодежки». О том, как сложилась личная жизнь и карьера актеров, сыгравших костяк «Медведей», — в материале «Газеты.Ru».

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До «Молодежки» Денис Никифоров был известен по роли боксера Артема Колчина в серии фильмов «Бой с тенью». Второй этап развития карьеры актера произошел в 2013 году, когда ему предложили сыграть тренера молодежной хоккейной команды «Медведи» Сергея Макеева.

В том же году у Никифорова родились двойняшки Александр и Вероника от фотомодели Ирины, на которой он женат с 2008 года. В сентябре 2023-го супруги отметили 15-ю годовщину свадьбы. Актер не афиширует личную жизнь и закрыл аккаунты в соцсетях от посторонних людей.

Среди последних проектов с Никифоровым в главных ролях — «БиМ», «Хозяин», «Многоэтажка», «Иммигрант» (со звездой «Такси» Сами Насери) и «Вторая попытка». В 2019 году актер принял участие в шоу «Форт Боярд». А в настоящее время он снимается в третьем сезоне сериала «БиМ», который выйдет в 2024 году.

Влад Канопка — крайний нападающий Андрей Кисляк

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Уроженец Минска и выпускник ВГИКа Влад Канопка сыграл в «Молодежке» обаятельного сына прокурора Андрея Кисляка, который оказался одним из самых драматичных персонажей сериала. Эта роль дала толчок карьере актера: сейчас его фильмография насчитывает около 50 картин. В 2022 году Канопка стал продюсером короткометражного фильма «Боантропия» и исполнил в нем главную роль. Премьера ленты состоялась на кинофестивале «Короче» в Калининграде.

На счету актера также более 15 театральных ролей. Кроме того, Канопка развивает свою студию аудиовизуального контента, которая занимается производством рекламы, клипов, имиджевых видео, фильмов и сериалов. О личной жизни Канопки информации нет, но обручального кольца на фотографиях не видно.

Игорь Огурцов — вратарь Семен Бакин

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Простодушный и добрый Семен Бакин часто «проживает» во сне альтернативные события своей жизни. Однако на льду обычно рассеянный Бакин преображается, показывает отличные результаты и со временем становится основным голкипером команды.

За десять лет Огурцов изменился внешне — повзрослел и накачался. До «Молодежки» он снялся в фильмах «Изгнание» и «Елена» Андрея Звягинцева, а после — в сериалах «Закон каменных джунглей», «Тетя Марта» и «Хрустальный». В фильме «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном Огурцов сыграл писаря.

В 2015 году актер женился на возлюбленной Ие Оганезовой после пяти лет отношений. Девушка получила образование инженера-экономиста в Московском авиационном институте. В октябре 2017-го у супругов родился сын Марк.

Александр Соколовский — центральный нападающий Егор Щукин

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Капитан «Медведей» и старший брат вратаря Дмитрия Щукина Егор в течение всех сезонов проявляет благородные лидерские качества. Роль в «Молодежке» сделала Соколовского звездой — в его фильмографии уже более 70 проектов, включая сериалы «Магомаев», «Гранд», «Бывшие», «АльфаРомео», «257 причин, чтобы жить» и турецкий «Султан моего сердца».

С 2014 по 2019 годы актер играл в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова. В 2016-м Соколовский в паре с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой стал победителем шоу «Ледниковый период».

В 2020-м актер женился на модели Светлане Гайсиной, но вскоре они расстались. В апреле 2023-го в эфире своего YouTube-канала «Сокол знает» актер заявил, что причиной развода со Светланой стало их нарушенное представление об институте семьи и неумение справляться со сложностями.

Макар Запорожский — вратарь Дмитрий Щукин

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В 43-й серии один из главных персонажей первых четырех сезонов Дмитрий Щукин принял тяжелое решение уйти из спорта из-за проблем с сердцем и поступил в МГТУ им. Баумана. После «Молодежки» Макар Запорожский снялся в фильмах и сериалах «Стая», «Метод», «Мастер» «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Триггер», «LOVE», «Лекарство для Веры» и других. Во время съемок третьего сезона «Молодежки» у него с супругой Екатериной родилась дочь. А через несколько лет они стали родителями во второй раз.

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В сериале герой Жвакина — целеустремленный парень и хороший друг, готовый всегда прийти на помощь. Он умело совмещает романтические отношения и хоккей. После «Молодежки» Жвакин снялся в сериалах «Девушки с Макаровым», «Красная королева», «Карта памяти», «Нарушение правил», серии фильмов «Московские тайны» и других. В 2022 году актер принял участие в шоу «Фактор страха» на Алтае.

Благодаря «Молодежке» Жвакин серьезно занялся хоккеем и начал играть в команде «Спарта» Ночной хоккейной лиги. За эту команду в разное время выступали Виктор Салтыков, Гиа Гагуа из «Экс-ББ», лидер группы «Мономах» Василий Акимов, оперный певец Сергей Борзов и Пьер Нарцисс.

С 2015 по 2018 год Жвакин состоял в отношениях с актрисой Ксенией Лукьянчиковой, сыгравшей модель Регину Збарскую в сериале «Красная королева». Свободен ли актер сейчас — неизвестно.

close 100% Илья Коробко СТС/РИА Новости

Скромный Михаил Пономарев живет с бабушкой и пьющим отцом, всегда поступает честно и помогает окружающим. Сейчас Коробко много снимается в кино, среди проектов с его участием — «Боевая единичка», «Пищеблок», «Спасти босса» и «Секретарша». Он также занимается футболом и тайским боксом.

Долгое время Коробко состоял в отношениях с пиарщицей СТС Марией Мориловой — они жили вместе и завели собаку. А в 2019 году актер сыграл скромную свадьбу с новой избранницей — визажистом Алиной Фисяновой. Через год у них родилась дочь Софья.

close 100% Иван Мулин СТС/РИА Новости

Персонаж Ивана Мулина обладает сложным характером и эмоционально реагирует на обстоятельства. Он напоминает актера в реальной жизни: в начале съемок второго сезона «Молодежки» Мулин расстался с девушкой из-за ревности. Сейчас Ивану 31 год, о его личной жизни известно мало. В 2019 году ходили слухи, что актер встречался с украинской телеведущей Оксаной Стрельцовой.

В последние годы карьера Мулина складывается хорошо: он снялся в фильмах и сериалах «Перевал Дятлова», «Черная весна», «Один клик», «Хрусталь» и других. В последнем сезоне «Содержанок» актер сыграл альфонса, живущего с героиней Марины Зудиной.