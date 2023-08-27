Режиссер Глеб Панфилов умер спустя семь месяцев после кончины своей жены и музы Инны Чуриковой

Режиссер Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет в одной из московских больниц, предположительно, после повторного инсульта. Он умер спустя семь месяцев после смерти своей супруги и музы, актрисы Инны Чуриковой. В «Ленкоме Марка Захарова» назвали Панфилова выдающимся режиссером, а глава Минкульта Ольга Любимова сообщила, что ей трудно поверить в утрату. «Газета.Ru» вспоминает, как химик по образованию снял фильмы, получившие призы на Берлинском и Каннском кинофестивалях.

Повторный инсульт

На 90-м году из жизни ушел режиссер, народный артист РСФСР Глеб Панфилов, сообщил ТАСС директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Наш театр связывают с Глебом Анатольевичем долгие годы творческой и человеческой дружбы. Великий Режиссер поставил замечательные спектакли на сцене нашего театра. Все они, конечно, связаны с главной Актрисой «Ленкома» Инной Михайловной Чуриковой, и этот творческий Союз неразрывен.

Это доказывает вся их жизнь и их уход с разницей в чуть более, чем полгода» — говорится в Telegram-канале театра.

По данным Mash, Панфилов умер в одной из столичных больниц. Возможной причиной смерти был второй по счету инсульт. Врачи боролись за его жизнь больше часа.

close Режиссер Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова, 1977 год Режиссер Глеб Панфилов на съемках фильма «Начало», 1971 год Режиссер Глеб Панфилов с женой, актрисой Инной Чуриковой и сыном Ваней, 1981 год Режиссер Глеб Панфилов, 1980-е годы Лауреаты Государственной премии РСФСР в области киноискусства за фильм «Васса» режиссер-постановщик и автор сценария Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова, 1985 год Полную галерею можно посмореть

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В первый раз режиссера доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с инсультом после падения 11 мая 2023 года. Варшавер сообщал, что у Панфилова развилась пневмония. 10 августа директор театра проинформировал, что Панфилов продолжает лечение в больнице и чувствует себя нормально.

«Панфилов подарил нам Чурикову»

Министр культуры Ольга Любимова опубликовала фото с Панфиловым и сопроводила их подписью: «Глеб Анатольевич Панфилов. Царствие Ему Небесное. Пока тяжело поверить». Снимки сделаны на прощании с супругой Панфилова Инной Чуриковой.

Варшавер назвал Панфилова выдающимся режиссером, о котором нельзя говорить, не вспомнив о его супруге, актрисе «Ленкома» Инне Чуриковой (играла в этом театре с 1975 года, умерла в январе этого года).

«Безусловно, он «создал» Инну Михайловну Чурикову, подарил нам великую актрису и раскрыл ее талант. Благодаря его таланту и она раскрылась. Было чудом, что они есть», — заявил Варшавер.

Сразу после смерти жены Панфилов не отвечал на звонки журналистов, но рассылал СМС-сообщения, где подчеркивал, что с супругой «жил как одно целое, неразделимое». На Чуриковой он женился во время съемок фильма «Начало» в 1970 году. Он режиссировал, она играла главную роль. С тех пор актриса стала его музой.

«Сверхталантливый, интеллигентный, глубокий человек, с которым каждый в театре разделял две главные любови его жизни — к отечественной культуре и Инне Михайловне. Мы очень надеялись и всей душой верили, что Глеб Анатольевич победит болезнь и вернется в работу — к нам, в «Ленком Марка Захарова». Увы, не случилось. Ушел к своей любимой Инне», — говорится в посте театра в связи с кончиной режиссера.

Вдохновенная режиссура

Глеб Панфилов родился в Магнитогорске Челябинской области в 1934 году. Сначала выучился на химика и работал на Свердловском заводе медаппаратов. Затем, будучи начальником отдела пропаганды и агитации Свердловского горкома ВЛКСМ, в возрасте 25 лет создал любительскую киностудию. Там он в 1958 году вместе с друзьями снял фильмы «Нейлоновая курточка» и «Народная милиция».

Первую крупную работу — художественный фильм «В огне брода нет» (1967) — снял, будучи сотрудником «Ленфильма», куда устроился после заочного обучения на операторском факультете ВГИКа. Картина получила главный приз кинофестиваля в Локарно (Швейцария) — «Золотого леопарда». Среди других масштабных киноработ режиссера — «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович».

В «Ленкоме» режиссер поставил спектакли «Ложь во спасение», «Аквитанская львица», дебютом в театре стал «Гамлет». В Театре наций шла постановка Панфилова «Аудиенция» с Чуриковой в главной роли.

«Российская газета» в 2014 году напечатала интервью с Панфиловым, в котором он так высказался о своей профессии:

«Режиссура — вид творчества, а творчество — субстанция тонкая, от многого зависит. От физического и морального состояния «режиссера», от атмосферы вокруг. Если группа запила на съемочной площадке, или заболела повально гриппом, или работа где-нибудь в дальней степи и съемочная группа голодает — то и творческий потенциал, и уровень режиссуры резко падают. Так вот, сегодня налицо все осложняющие обстоятельства, и о вдохновенной режиссуре пока и речи быть не может».