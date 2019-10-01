«Ушел великий режиссер»: в Москве простились с Марком Захаровым

В Москве прошла церемония прощания с режиссером, художественным руководителем московского театра «Ленком» и народным артистом СССР Марком Захаровым. Он умер 28 сентября в возрасте 85 лет в результате повторного воспаления легких.

Реклама

На траурном мероприятии присутствовали родные, друзья и коллеги режиссера, среди которых были Карен Шахназаров, Геннадий Хазанов, Виктор Шендерович, Константин Эрнст, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Иван Ургант, Федор Добронравов, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Александр Ширвиндт, Армен Джигарханян и другие. Согласно сайту mk.ru, в числе сотен гостей оказались министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Панихиду открыл директор театра «Ленком» Марк Варшавер, выступивший с соболезнованиями в адрес дочери режиссера Александры Захаровой.

«У нас беда в театре, беда в России, ушел великий, большой режиссер. Мы будем делать все, что он завещал», — пообещал он.

Также директор «Ленкома» отметил, что последнюю работу Захарова — пьесу по мотивам сорокинского «Капкана» — завершит его дочь, а премьера, как и планировалось, состоится в начале декабря.

«Немножко оставалось, чтобы он выпустил спектакль «Капкан» по Сорокину. Он 17 раз переписывал инсценировку. Очень хочется, чтобы спектакль был закончен», — сказал Варшавер.

Прийти в театр не на премьеру, а на трагическое событие народному артисту России Геннадию Хазанову показалось странным. Он рассказал, что был знаком с Захаровым на протяжении 54 лет и наблюдал его первые шаги в студенческом театре МГУ.

«25 лет назад на этой сцене провожали Евгения Леонова. Я поймал тогда взгляд Захарова. Ему эта мизансцена не нравилась. Однажды мастер дал мне совет :«Помните, покороче». Я сегодня хочу обратиться к Марку Анатольевичу: «Слишком коротко», — выступил Хазанов.

Театральный режиссер Константин Богомолов назвал Захарова «громким, резким, ярким и ироничным» постановщиком, который в то же время был романтиком и сентименталистом.

«И этот романтизм он и защищал вечным сарказмом и иронией. Он строил театр, где главным было не самовыражение творца, а радость зрителя. И в этом была такая честность и такая высокая нота, что театр этот становился не просто зрительским счастьем, но и эстетическим прорывом», — сказал Богомолов.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов напомнил о своем обещании сделать мемориальную доску в честь великого режиссера. По закону с момента смерти знаменитости должно пройти несколько лет, но в конкретном случае это условие может быть изменено.

«Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы время подтвердило его гениальность», — подчеркнул Герасимов.

Когда из зала выносили гроб, люди провожали режиссера овациями и криками «Браво!». После окончания панихиды тело Захарова повезли на Новодевичье кладбище, чтобы похоронить рядом с Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.

Народный артист СССР Марк Захаров с 1973 года был главным режиссером театра «Ленком». За свою карьеру он поставил около пятидесяти спектаклей и снял шесть фильмов.

В 2013 году режиссер стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также был награжден Госпремией СССР в 1987 году, несколькими Госпремиями Российской Федерации в 1992, 1997 и 2002 годах, орденами Святого Станислава и Святого Александра Невского, а также премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Помимо прочего он получил награды «Хрустальная Турандот», «Чайка» и спецприз кинопремии «Золотой орел» в номинации «За выдающийся вклад в российский кинематограф». В 2018 году Захарову было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Помимо театральных работ Захаров является режиссером шести фильмов — «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Убить дракона», каждый из которых вошел в золотой фонд отечественного кино.