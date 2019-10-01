«Ушел великий режиссер»: в Москве простились с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с режиссером Марком Захаровым

В театре «Ленком» простились с народным артистом СССР Марком Захаровым, ушедшим из жизни 28 сентября. На траурную церемонию пришли сотни скорбящих, среди которых министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев и многие другие.

В Москве прошла церемония прощания с режиссером, художественным руководителем московского театра «Ленком» и народным артистом СССР Марком Захаровым. Он умер 28 сентября в возрасте 85 лет в результате повторного воспаления легких.

На траурном мероприятии присутствовали родные, друзья и коллеги режиссера, среди которых были Карен Шахназаров, Геннадий Хазанов, Виктор Шендерович, Константин Эрнст, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Иван Ургант, Федор Добронравов, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Александр Ширвиндт, Армен Джигарханян и другие. Согласно сайту mk.ru, в числе сотен гостей оказались министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Панихиду открыл директор театра «Ленком» Марк Варшавер, выступивший с соболезнованиями в адрес дочери режиссера Александры Захаровой.

«У нас беда в театре, беда в России, ушел великий, большой режиссер. Мы будем делать все, что он завещал», — пообещал он.

Фоторепортаж: В Москве простились с Марком Захаровым
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Также директор «Ленкома» отметил, что последнюю работу Захарова — пьесу по мотивам сорокинского «Капкана» — завершит его дочь, а премьера, как и планировалось, состоится в начале декабря.

«Немножко оставалось, чтобы он выпустил спектакль «Капкан» по Сорокину. Он 17 раз переписывал инсценировку. Очень хочется, чтобы спектакль был закончен», — сказал Варшавер.

Прийти в театр не на премьеру, а на трагическое событие народному артисту России Геннадию Хазанову показалось странным. Он рассказал, что был знаком с Захаровым на протяжении 54 лет и наблюдал его первые шаги в студенческом театре МГУ.

«25 лет назад на этой сцене провожали Евгения Леонова. Я поймал тогда взгляд Захарова. Ему эта мизансцена не нравилась. Однажды мастер дал мне совет :«Помните, покороче». Я сегодня хочу обратиться к Марку Анатольевичу: «Слишком коротко», — выступил Хазанов.

Театральный режиссер Константин Богомолов назвал Захарова «громким, резким, ярким и ироничным» постановщиком, который в то же время был романтиком и сентименталистом.

«И этот романтизм он и защищал вечным сарказмом и иронией. Он строил театр, где главным было не самовыражение творца, а радость зрителя. И в этом была такая честность и такая высокая нота, что театр этот становился не просто зрительским счастьем, но и эстетическим прорывом», — сказал Богомолов.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов напомнил о своем обещании сделать мемориальную доску в честь великого режиссера. По закону с момента смерти знаменитости должно пройти несколько лет, но в конкретном случае это условие может быть изменено.

«Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы время подтвердило его гениальность», — подчеркнул Герасимов.

Когда из зала выносили гроб, люди провожали режиссера овациями и криками «Браво!». После окончания панихиды тело Захарова повезли на Новодевичье кладбище, чтобы похоронить рядом с Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.

Народный артист СССР Марк Захаров с 1973 года был главным режиссером театра «Ленком». За свою карьеру он поставил около пятидесяти спектаклей и снял шесть фильмов.

В 2013 году режиссер стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также был награжден Госпремией СССР в 1987 году, несколькими Госпремиями Российской Федерации в 1992, 1997 и 2002 годах, орденами Святого Станислава и Святого Александра Невского, а также премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Помимо прочего он получил награды «Хрустальная Турандот», «Чайка» и спецприз кинопремии «Золотой орел» в номинации «За выдающийся вклад в российский кинематограф». В 2018 году Захарову было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Помимо театральных работ Захаров является режиссером шести фильмов — «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Убить дракона», каждый из которых вошел в золотой фонд отечественного кино.