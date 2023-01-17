«Говорила в больнице: «Мне надо на сцену». В храме Христа Спасителя простились с Инной Чуриковой

Проститься с советской и российской артисткой Инной Чуриковой пришли сотни людей. Среди них были спикер Совфеда Матвиенко, актер Миронов и глава Минкульта Любимова. Перед отпеванием сын и муж актрисы стояли на коленях у ее гроба, а катафалк, который отправлялся на кладбище, поклонники провожали аплодисментами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Москве простились с Народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая умерла 14 января на 80-м году жизни.

Гражданская панихида прошла 17 января в храме Христа Спасителя. Изначально для ее проведения была выбрана сцена «Ленкома», где она выступала почти полвека. Для этого также планировалось перекрыть на шесть часов участок Малой Дмитровки.

По мнению министра культуры Ольги Любимовой, изменение места прощания было верным решением.

«Не вместится на сцене «Ленкома» то количество людей, которые сюда пришли, поменяли свои планы, сдали билеты. Кто-то пришел помолиться, кто-то вспомнить на гражданской панихиде Инну Михайловну. Поблагодарить ее, поблагодарить их с Глебом Анатольевичем [Панфиловым], потому что очень сложно их воспринимать отдельно друг от друга. За все то, что они сделали для нас», – сказала Любимова.

Президент страны Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и премьер-министр России Михаил Мишустин прислали на церемонию прощания венки, сообщает РИА Новости. Цветы также передали от зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

На панихиде в храме Христа Спасителя были ее близкие: сын Иван и 88-летний муж Чуриковой Глеб Панфилов, который прожил с актрисой 50 лет. Они встали у гроба актрисы на колени. Сын долго пытался увести отца от гроба.

В храм пришли также десятки коллег артистки и сотни ее поклонников. Среди них был директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер. «Сердце слезами обливается – какая потеря. Как можно пережить это, не знаю. Держитесь, пожалуйста, крепитесь», – сказал он, обращаясь к родным актрисы.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая также пришла проститься с Чуриковой, назвала смерть артистки личной утратой.

«Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. Я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота», – сказала сенатор, добавив, что следила за ее творчеством.

На прощании был и Евгений Миронов, художественный руководитель «Театра Наций». Вместе с Чуриковой он снимался в фильме «Идиот» по произведению писателя Федора Достоевского.

«Для меня это не просто актриса, такие рождаются раз в сто лет. Кроме того, что она была гениальная актриса, она еще своими ролями транслировала очень важные ценности, человеческие ценности: любовь, сострадание. Она и сама так жила. Она никогда не играла, она так существовала», – утверждает актер.

По его мнению, в «наше время ненависти она останется абсолютным маяком добра и света».

Дочь режиссера Марка Захарова, именем которого сейчас называется «Ленком», Александра тоже приехала проститься с покойной. Она отметила в комментарии msk1.ru, что общалась с доктором, который лечил Инну Чурикову: «Врачи сказали, что основная фраза, которую она произносила в больнице: «Мне надо на сцену».

Актриса Людмила Поргина выразила мнение, что прощание с актрисой театра и кино прошло на высшем уровне. По ее словам, оно вышло «достойным» и «красивым».

«Я очень волновалась перед началом. С утра думала: «Только чтобы было все так, как любит Инночка, чтобы сегодняшнее прощание поднимало ее выше и выше». И все прошло так, как надо», – сказала Поргина mk.ru.

Она добавила, что Чурикову проводили в последний путь с любовью и достоинством. Поргина назвала прощание «праздником души».

Когда гроб с Народной артисткой СССР погружали в катафалк, присутствующие стали аплодировать.

Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Она покоится на одной аллее с Олегом Табаковым, Георгием Данелией, Владимиром Меньшовым, а также Василием Лановым. Чтобы найти могилу Инны Чуриковой, нужно зайти во второй вход Новодевичьего кладбища и идти прямо до памятника Михаилу Жванецкому. Могила актрисы будет по правую руку.

Советская и российская актриса театра и кино Инна Чурикова умерла 14 января в Боткинской больнице в Москве из-за остановки сердца. Ей было 79 лет. По данным Telegram-канала Mash, у актрисы обнаружили кисты в головном мозге, но врачи не решились оперировать Чурикову из-за опасности для сердца. По другим данным, она так и не смогла оправиться после тяжелой травмы с переломами ребер, которую она получила, когда прошлым летом упала со сцены.

После известий о смерти актрисы Владимир Путин направил телеграмму ее семье, назвав ее кончину «огромной потерей для всех». Он добавил, что навсегда сохранит добрую память об актрисе и будет ее помнить ярким, талантливым, душевно щедрым человеком.

Свои соболезнования выразил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал талант народной артистки СССР «исключительным».

«Созданные [ею] на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Чурикова работала в «Ленкоме» с 1973 года. Прежде всего, она известна массовому зрителю по таким фильмам, как «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Васса», «Ширли-мырли», «Тот самый Мюнхгаузен».