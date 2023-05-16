Сказка с Йоханссон, драма с ДиКаприо, «Индиана Джонс» и другие фильмы 76-го Каннского кинофестиваля

Канны-2023 еще до своего старта установили новый рекорд: в этом году в программе смотра впервые в его истории представлены работы сразу семи режиссерок. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о программе мероприятия, которое пройдет во Франции с 16 по 27 мая.

Конкурсная программа:

«Город астероидов» («Asteroid City») Уэса Андерсона

Главный американский сказочник современности возвращается на Лазурный берег с новой работой. Андерсон традиционно выкручивает на максимум цветокоррекцию своего фильма и собирает в кадре уже привычный актерский капустник: от Скарлетт Йоханссон и Тильды Суинтон до Тома Хэнкса и Брайана Крэнстона.

События «Города астероидов» разворачиваются в 1955 году в вымышленном городке, расположенного рядом с кратером от астероида. Ежегодно город принимает группу юных астрономов и их родителей, желающих воочию увидеть след от небесного тела. Но очередной слет прерывается внезапными событиями, способными изменить жизнь не только города, но и целого мира.

В этом году в Канны вернется еще одна его частая гостья — австрийская постановщица Джессика Хауснер, у которой с фестивалем тесные и долгие отношения. Хауснер когда-то фактически запустила свою карьеру именно благодаря участию в конкурсе студенческих фильмов Каннского фестиваля (Особый приз увезла ее картина «Интер-вью»), а после возвращалась на французский курорт еще четыре раза с фильмами «Милая Рита», «Отель», «Безумная любовь» и «Малыш Джо».

Ее новая работа «Клуб Зеро» рассказывает о микроуйстройстве тайного клуба, возникшего на территории закрытой частной школы. Главную роль учительницы в картине исполнила недавно грозившаяся завязать с кино Миа Васиковски.

close 100% Кадр из фильма «Клуб зеро» (2023) BBC Film

«Зона интересов» («The Zone of Interest») Джонатана Глейзера

Напряжения в каннскую программу 2023 года добавляет и участие в смотре Джонатана Глейзера — не самого плодовитого («Зона интересов» всего четвертая картина постановщика, который уже больше 20 лет в профессии), но одного из самых необычных авторов современного кино. Свой путь Глейзер начал с криминальной картины «Сексуальная тварь», а продолжил философской притчей «Рождение» с Николь Кидман и драмой «Побудь в моей шкуре», в которой превращал красавицу Скарлетт Йоханссон в обезображенное инопланетное существо.

«Зона интересов» снята по одноименному роману писателя Мартина Эмиса, события которого развиваются во время Второй мировой войны. Главные герои фильма — комендант Освенцима, влюбленный в его жену немецкий офицер и заключенный еврей. Других подробностей о картине нет, но зная творческий почерк Глейзера, очевидно, что мелодраматичным любовным треугольником лента не ограничится.

close 100% Кадр из фильма «Зона интересов» (2023) A24

Победитель Канн-2018 с драмой «Магазинные воришки» Корээда возвращается на смотр со своей новой работой. «Монстр» — своего рода оммаж «Расемону» Куросавы, культовой картине, вписавшей визуальный монтажный эффект Кулешова в само полотно сценария. Фильм показывал, как одно и то же драматическое событие может быть описано его разными участниками, исходя из их личности и жизненного опыта.

«Монстр» тоже выстраивается вокруг одного ключевого события — конфликта учителя и ученика. Мама мальчика, замечая в поведении сына неладное, вызывает последнего на откровенный разговор и узнает о том, что его обидел преподаватель. Разгневанная родительница врывается в школу, чтобы разобраться с обидчиком сына, но внезапно узнает другую версию событий — и теперь вынуждена собственными силами докопаться до правды.

Многократный участник французского смотра Тодд Хейнс (ранее на фестивале проходили мировые премьеры его картин «Бархатная золотая жила», «Кэрол» и «Мир, полон чудес») готов удивлять зрителей своим новым произведением.

«Май, декабрь», как и «Монстр», рассказывает историю, возникшую на почве отношений между учителем и учеником. В центре сюжета — супруги Грейси (Джулианна Мур) и Джо (Чарльз Мелтон из «Покерфейса»), роман которых зародился в стенах школы. Много лет спустя о громкой истории любви учительницы и ее ученика решают снять фильм. Чтобы лучше понять прообраз своей героини, играющая Грейси актриса (Натали Портман) приезжает к супругам и становится частью их жизни, нарушая личные границы и копаясь в ошибках болезненного прошлого.

close 100% Кадр из фильма «Май, Декабрь» (2023) Gloria Sanchez Productions

«Старый дуб» («The Old Oak») Кена Лоуча

Кен Лоуч — едва ли не главный завсегдатай французского смотра, который ездит в Канны, как к себе домой. Режиссер участвовал в главном французском смотре 17 (!!) раз и почти столько же становился лауреатом во всех мыслимых категориях.

Его новая картина рассказывает историю уэльского паба «Старый дуб». Если бы эту историю снимал Мартин Макдона, то в пабе могли бы ссориться старые друзья, переосмысливающие ценность своей дружбы. Но Лоуча интересуют межличностные отношения героев в масштабе их национальных различий. Тихий привычный уклад жизни городка, в котором расположен бар, меняется, когда на смену уволенным шахтерам приезжают сирийские беженцы.

close 100% Кадр из фильма «Старый дуб» (2023) BBC Films

«Прекрасные дни» («Perfect Days») Вима Вендерса

Немецкий классик и автор нетленного «Неба над Берлином» возвращается в Канны со своей новой работой. В центре истории — рутинная жизнь обычного токийского чистильщика туалетов, которому удается во всей окружающей его безысходности и грязи не просто находить что-то прекрасное, но и делиться этой красотой с другими.

«Прекрасные дни» в лучших традициях авторского почерка Вендерса должны стать поэтическим и жизнеутверждающим фильмом режиссера, на чьем счету уже восемь каннских наград.

close 100% Кадр из фильма «Прекрасные дни» (2023) Wenders Images

«О сухой траве» («Kuru Otlar Üstüne») Нури Бильге Джейлан

И еще одна история, события которой разворачиваются в темных школьных коридорах и запертых классах. В центре сюжета — школьный учитель из Восточной Анатолии, которого обвиняют в педофилии.

Нури Бильге Джейлан оказывается в рядах каннских участников тоже не впервые. Турецкий постановщик — неоднократный призер смотра. В 2002-м Гран-при фестиваля выиграла его драма «Отчуждение»; в 2006-м его следующая работа «Времена года» забрала награду ФИПРЕССИ; двумя годами позже «Три обезьяны» принесли Джейлану режиссерский приз; в 2011-м он оказался в числе лауреатов смотра благодаря ленте «Однажды в Анатолии»; а в 2014-м вольная экранизация чеховской «Жены» «Зимняя спячка» помогла ему выиграть «Золотую пальмовую ветвь» (награду Джейлан разделил со своей женой Эбру, вместе с которой работал над лентой).

close 100% Кадр из фильма «О сухой траве» (2023) ARTE

«Химера» («La chimera») Аличе Рорвахер

Действие фильма происходит в 80-х годах в Италии. Юный британский археолог (Джош О'Коннор) невольно открывает для себя криминальный подпольный мир продаж древних артефактов. Помимо О'Коннора, главную роль в картине исполнила Изабелла Росселлини.

Режиссерка и авторка сценария «Химеры» Аличе Рорвахер заслуженно входит в число самых интересных авторов смотра этого года. На счету постановщицы две награды Канн: лучший сценарий за «Счастливого Лазаря», добравшегося также до номинации на «Оскар», и Гран-при жюри за картину «Чудеса».

close 100% Кадр из фильма «Химера» (2023) ARTE

«Зачинщик» («Firebrand») Карима Айнуза

В 2022-м Канны восхитила драма «Корсаж» про австрийскую императрицу, а в этом году за пронзительные исторические сюжеты отдувается новая картина бразильца Карима Айнуза (награда Канн в программе «Особый взгляд» за фильм «Невидимая жизнь Эвридики) с Алисией Викандер в главной роли.

После перерыва в карьере Викандер возвращается в большое кино с ролью Екатерины Парр — шестой и последней супруги Генриха VIII (Джуд Лоу). Помимо Викандер и Лоу, в картине снялись Сэм Райли и любимчик Гая Ричи Эдди Марсан.

close 100% Кадр из фильма «Зачинщик» (2023) Brouhaha Entertainment

Спецпоказы:

Оскароносный британский режиссер возвращается в Канны спустя 15 лет. В далеком 2008-м постановщик дебютировал в полнометражном кино со своей драмой «Голод», рассказывающей о борьбе заключенных из ИРА за признание за собой статуса политзаключенных (в главной роли блистал Майкл Фассбендер).

«Оккупированный город» тоже рассказывает о реальных событиях. Это документальный фильм, основанный на книге Бьянки Стигтер «Атлас оккупированного города, Амстердам 1940-1945». Картина наделяет голосами и оживляет на экране свидетелей повседневного быта жителей столицы Нидерландов в период Второй мировой войны.

Вне программы:

«Убийцы цветочной Луны» («Killers of the Flower Moon») Мартина Скорсезе

Несмотря на массовый интерес к новому (и очень долгожданному) проекту легендарного режиссера, его очередная работа не будет представлена в основной конкурсной программе. Фильм был заранее выкуплен стриминговым сервисом Apple TV+, что не отменяет возможный ограниченный прокат ленты до премьеры онлайн.

«Убийцы цветочной Луны» — детективный неовестерн, основанный на романе Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». События и книги, и фильма (к слову, трехчасового) разворачиваются в 1920 году в индейской резервации племени Осейджи.

Там обнаруживается месторождение нефти, которое обогатило местных жителей, впоследствии погибших при загадочных обстоятельствах. ФБР отправляет агентов под прикрытием для раскрытия серии загадочных преступлений. В главных ролях Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс и вернувшийся в этом году в А-лист голливудских актеров Брендан Фрейзер.

close 100% «Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon») Appian Way

«Индиана Джонс и колесо судьбы» («Indiana Jones and the Dial of Destiny») Джеймса Мэнголда

Режиссер «Логана» и будущего приквела «Звездных войн» Мэнголд присоединяется ко вселенной Индианы Джонса. Авантюрный и захватывающий мир археолога, который пускается во все мыслимые приключения последние 40 лет, пополнился новыми лицами (Харрисон Форд, естественно, на месте): звездой «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж, а также Мадсом Миккельсеном.

События новой части франшизы будут происходить в разгар космический гонки США и СССР.

«Элементарно» («Elemental») Питера Соно

Новый мультфильм Disney и Pixar будет закрывать каннский смотр в этом году. Проект рассказывает о сказочном Городе Стихий, в котором мирно уживаются вода, огонь, земля и воздух.

Главная героиня, вспыльчивая и деятельная Эмбер, сближается с более расслабленным и плывущим по течению Уэйдом. Эта странная дружба влияет на обоих и меняет их представление об окружающем мире.

Сериал «Кумир» («The Idol») Сэма Левинсона

Многострадальный проект автора «Эйфории» еще до своей премьеры успел оказаться в центре скандала — некоторые участники съемочной группы обвинили режиссера и продюсеров в токсичном отношении, нарушении графика съемок и психологическом абьюзе над актерами.

Известно, что сериал расскажет о странных отношениях лидера культа (его играет один из главный певцов современности The Weeknd) и восходящей поп-звезды в исполнении Лили-Роуз Депп. Вслед за каннской премьерой сериал выйдет онлайн — в начале июня.

close 100% Кадр из сериала «Кумир» (2023) A24

Историческая драма японского мэтра с Кэном Ватанабэ («Начало», «Последний самурай») в главной роли. Сюжет фильма частично основан на сценарии ленты «Семь самураев» Акиры Куросавы. Действие «Шеи» разворачивается в 1582 году в Японии и расскажет о событиях, сотрясших страну после смерти ее лидера — Оды Нобунаги.

«Странный образ жизни» («Strange Way of Life») Педро Альмадовара

Как будто бы намеренно гротескная и издевательская по стилю короткометражка испанца Альмадовара про двух ковбоев (Итак Хоук и Педро Паскаль), встречающихся спустя много лет на Диком Западе. 20 лет назад они оба зарабатывали себе на жизнь, будучи охотниками за головами.

И хотя больших подробностей о картине нет, известно, что название фильма связано с лирическим романсом португальской певицы Амалии Родригеш «Estranha Forma de Vida» («Странный образ жизни»).