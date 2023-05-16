Сказка с Йоханссон, драма с ДиКаприо, «Индиана Джонс» и другие фильмы 76-го Каннского кинофестиваля

Конкурсная программа:
«Город астероидов» («Asteroid City») Уэса Андерсона
Главный американский сказочник современности возвращается на Лазурный берег с новой работой. Андерсон традиционно выкручивает на максимум цветокоррекцию своего фильма и собирает в кадре уже привычный актерский капустник: от Скарлетт Йоханссон и Тильды Суинтон до Тома Хэнкса и Брайана Крэнстона.
События «Города астероидов» разворачиваются в 1955 году в вымышленном городке, расположенного рядом с кратером от астероида. Ежегодно город принимает группу юных астрономов и их родителей, желающих воочию увидеть след от небесного тела. Но очередной слет прерывается внезапными событиями, способными изменить жизнь не только города, но и целого мира.
«Клуб Зеро» («Club Zero») Джессики Хауснер
В этом году в Канны вернется еще одна его частая гостья — австрийская постановщица Джессика Хауснер, у которой с фестивалем тесные и долгие отношения. Хауснер когда-то фактически запустила свою карьеру именно благодаря участию в конкурсе студенческих фильмов Каннского фестиваля (Особый приз увезла ее картина «Интер-вью»), а после возвращалась на французский курорт еще четыре раза с фильмами «Милая Рита», «Отель», «Безумная любовь» и «Малыш Джо».
Ее новая работа «Клуб Зеро» рассказывает о микроуйстройстве тайного клуба, возникшего на территории закрытой частной школы. Главную роль учительницы в картине исполнила недавно грозившаяся завязать с кино Миа Васиковски.
Кадр из фильма «Клуб зеро» (2023)BBC Film
«Зона интересов» («The Zone of Interest») Джонатана Глейзера
Напряжения в каннскую программу 2023 года добавляет и участие в смотре Джонатана Глейзера — не самого плодовитого («Зона интересов» всего четвертая картина постановщика, который уже больше 20 лет в профессии), но одного из самых необычных авторов современного кино. Свой путь Глейзер начал с криминальной картины «Сексуальная тварь», а продолжил философской притчей «Рождение» с Николь Кидман и драмой «Побудь в моей шкуре», в которой превращал красавицу Скарлетт Йоханссон в обезображенное инопланетное существо.
«Зона интересов» снята по одноименному роману писателя Мартина Эмиса, события которого развиваются во время Второй мировой войны. Главные герои фильма — комендант Освенцима, влюбленный в его жену немецкий офицер и заключенный еврей. Других подробностей о картине нет, но зная творческий почерк Глейзера, очевидно, что мелодраматичным любовным треугольником лента не ограничится.
Кадр из фильма «Зона интересов» (2023)A24
«Монстр» («Kaibutsu») Хирокадзу Корээды
Победитель Канн-2018 с драмой «Магазинные воришки» Корээда возвращается на смотр со своей новой работой. «Монстр» — своего рода оммаж «Расемону» Куросавы, культовой картине, вписавшей визуальный монтажный эффект Кулешова в само полотно сценария. Фильм показывал, как одно и то же драматическое событие может быть описано его разными участниками, исходя из их личности и жизненного опыта.
«Монстр» тоже выстраивается вокруг одного ключевого события — конфликта учителя и ученика. Мама мальчика, замечая в поведении сына неладное, вызывает последнего на откровенный разговор и узнает о том, что его обидел преподаватель. Разгневанная родительница врывается в школу, чтобы разобраться с обидчиком сына, но внезапно узнает другую версию событий — и теперь вынуждена собственными силами докопаться до правды.
«Май, декабрь» («May December») Тодда Хейнса
Многократный участник французского смотра Тодд Хейнс (ранее на фестивале проходили мировые премьеры его картин «Бархатная золотая жила», «Кэрол» и «Мир, полон чудес») готов удивлять зрителей своим новым произведением.
«Май, декабрь», как и «Монстр», рассказывает историю, возникшую на почве отношений между учителем и учеником. В центре сюжета — супруги Грейси (Джулианна Мур) и Джо (Чарльз Мелтон из «Покерфейса»), роман которых зародился в стенах школы. Много лет спустя о громкой истории любви учительницы и ее ученика решают снять фильм. Чтобы лучше понять прообраз своей героини, играющая Грейси актриса (Натали Портман) приезжает к супругам и становится частью их жизни, нарушая личные границы и копаясь в ошибках болезненного прошлого.
Кадр из фильма «Май, Декабрь» (2023)Gloria Sanchez Productions
«Старый дуб» («The Old Oak») Кена Лоуча
Кен Лоуч — едва ли не главный завсегдатай французского смотра, который ездит в Канны, как к себе домой. Режиссер участвовал в главном французском смотре 17 (!!) раз и почти столько же становился лауреатом во всех мыслимых категориях.
Его новая картина рассказывает историю уэльского паба «Старый дуб». Если бы эту историю снимал Мартин Макдона, то в пабе могли бы ссориться старые друзья, переосмысливающие ценность своей дружбы. Но Лоуча интересуют межличностные отношения героев в масштабе их национальных различий. Тихий привычный уклад жизни городка, в котором расположен бар, меняется, когда на смену уволенным шахтерам приезжают сирийские беженцы.
Кадр из фильма «Старый дуб» (2023)BBC Films
«Прекрасные дни» («Perfect Days») Вима Вендерса
Немецкий классик и автор нетленного «Неба над Берлином» возвращается в Канны со своей новой работой. В центре истории — рутинная жизнь обычного токийского чистильщика туалетов, которому удается во всей окружающей его безысходности и грязи не просто находить что-то прекрасное, но и делиться этой красотой с другими.
«Прекрасные дни» в лучших традициях авторского почерка Вендерса должны стать поэтическим и жизнеутверждающим фильмом режиссера, на чьем счету уже восемь каннских наград.
Кадр из фильма «Прекрасные дни» (2023)Wenders Images
«О сухой траве» («Kuru Otlar Üstüne») Нури Бильге Джейлан
И еще одна история, события которой разворачиваются в темных школьных коридорах и запертых классах. В центре сюжета — школьный учитель из Восточной Анатолии, которого обвиняют в педофилии.
Нури Бильге Джейлан оказывается в рядах каннских участников тоже не впервые. Турецкий постановщик — неоднократный призер смотра. В 2002-м Гран-при фестиваля выиграла его драма «Отчуждение»; в 2006-м его следующая работа «Времена года» забрала награду ФИПРЕССИ; двумя годами позже «Три обезьяны» принесли Джейлану режиссерский приз; в 2011-м он оказался в числе лауреатов смотра благодаря ленте «Однажды в Анатолии»; а в 2014-м вольная экранизация чеховской «Жены» «Зимняя спячка» помогла ему выиграть «Золотую пальмовую ветвь» (награду Джейлан разделил со своей женой Эбру, вместе с которой работал над лентой).
Кадр из фильма «О сухой траве» (2023)ARTE
«Химера» («La chimera») Аличе Рорвахер
Действие фильма происходит в 80-х годах в Италии. Юный британский археолог (Джош О'Коннор) невольно открывает для себя криминальный подпольный мир продаж древних артефактов. Помимо О'Коннора, главную роль в картине исполнила Изабелла Росселлини.
Режиссерка и авторка сценария «Химеры» Аличе Рорвахер заслуженно входит в число самых интересных авторов смотра этого года. На счету постановщицы две награды Канн: лучший сценарий за «Счастливого Лазаря», добравшегося также до номинации на «Оскар», и Гран-при жюри за картину «Чудеса».
Кадр из фильма «Химера» (2023)ARTE
«Зачинщик» («Firebrand») Карима Айнуза
В 2022-м Канны восхитила драма «Корсаж» про австрийскую императрицу, а в этом году за пронзительные исторические сюжеты отдувается новая картина бразильца Карима Айнуза (награда Канн в программе «Особый взгляд» за фильм «Невидимая жизнь Эвридики) с Алисией Викандер в главной роли.
После перерыва в карьере Викандер возвращается в большое кино с ролью Екатерины Парр — шестой и последней супруги Генриха VIII (Джуд Лоу). Помимо Викандер и Лоу, в картине снялись Сэм Райли и любимчик Гая Ричи Эдди Марсан.
Кадр из фильма «Зачинщик» (2023)Brouhaha Entertainment
Спецпоказы:
«Оккупированный город» («Occupied City») Стива МакКуина
Оскароносный британский режиссер возвращается в Канны спустя 15 лет. В далеком 2008-м постановщик дебютировал в полнометражном кино со своей драмой «Голод», рассказывающей о борьбе заключенных из ИРА за признание за собой статуса политзаключенных (в главной роли блистал Майкл Фассбендер).
«Оккупированный город» тоже рассказывает о реальных событиях. Это документальный фильм, основанный на книге Бьянки Стигтер «Атлас оккупированного города, Амстердам 1940-1945». Картина наделяет голосами и оживляет на экране свидетелей повседневного быта жителей столицы Нидерландов в период Второй мировой войны.
Вне программы:
«Убийцы цветочной Луны» («Killers of the Flower Moon») Мартина Скорсезе
Несмотря на массовый интерес к новому (и очень долгожданному) проекту легендарного режиссера, его очередная работа не будет представлена в основной конкурсной программе. Фильм был заранее выкуплен стриминговым сервисом Apple TV+, что не отменяет возможный ограниченный прокат ленты до премьеры онлайн.
«Убийцы цветочной Луны» — детективный неовестерн, основанный на романе Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». События и книги, и фильма (к слову, трехчасового) разворачиваются в 1920 году в индейской резервации племени Осейджи.
Там обнаруживается месторождение нефти, которое обогатило местных жителей, впоследствии погибших при загадочных обстоятельствах. ФБР отправляет агентов под прикрытием для раскрытия серии загадочных преступлений. В главных ролях Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Джесси Племонс и вернувшийся в этом году в А-лист голливудских актеров Брендан Фрейзер.
«Убийцы цветочной луны» («Killers of the Flower Moon»)Appian Way
«Индиана Джонс и колесо судьбы» («Indiana Jones and the Dial of Destiny») Джеймса Мэнголда
Режиссер «Логана» и будущего приквела «Звездных войн» Мэнголд присоединяется ко вселенной Индианы Джонса. Авантюрный и захватывающий мир археолога, который пускается во все мыслимые приключения последние 40 лет, пополнился новыми лицами (Харрисон Форд, естественно, на месте): звездой «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж, а также Мадсом Миккельсеном.
События новой части франшизы будут происходить в разгар космический гонки США и СССР.
«Элементарно» («Elemental») Питера Соно
Новый мультфильм Disney и Pixar будет закрывать каннский смотр в этом году. Проект рассказывает о сказочном Городе Стихий, в котором мирно уживаются вода, огонь, земля и воздух.
Главная героиня, вспыльчивая и деятельная Эмбер, сближается с более расслабленным и плывущим по течению Уэйдом. Эта странная дружба влияет на обоих и меняет их представление об окружающем мире.
Сериал «Кумир» («The Idol») Сэма Левинсона
Многострадальный проект автора «Эйфории» еще до своей премьеры успел оказаться в центре скандала — некоторые участники съемочной группы обвинили режиссера и продюсеров в токсичном отношении, нарушении графика съемок и психологическом абьюзе над актерами.
Известно, что сериал расскажет о странных отношениях лидера культа (его играет один из главный певцов современности The Weeknd) и восходящей поп-звезды в исполнении Лили-Роуз Депп. Вслед за каннской премьерой сериал выйдет онлайн — в начале июня.
Кадр из сериала «Кумир» (2023)A24
«Шея» («Kubi») Такеши Китано
Историческая драма японского мэтра с Кэном Ватанабэ («Начало», «Последний самурай») в главной роли. Сюжет фильма частично основан на сценарии ленты «Семь самураев» Акиры Куросавы. Действие «Шеи» разворачивается в 1582 году в Японии и расскажет о событиях, сотрясших страну после смерти ее лидера — Оды Нобунаги.
«Странный образ жизни» («Strange Way of Life») Педро Альмадовара
Как будто бы намеренно гротескная и издевательская по стилю короткометражка испанца Альмадовара про двух ковбоев (Итак Хоук и Педро Паскаль), встречающихся спустя много лет на Диком Западе. 20 лет назад они оба зарабатывали себе на жизнь, будучи охотниками за головами.
И хотя больших подробностей о картине нет, известно, что название фильма связано с лирическим романсом португальской певицы Амалии Родригеш «Estranha Forma de Vida» («Странный образ жизни»).
Кадр из фильма «Странный образ жизни» (2023)Saint Laurent