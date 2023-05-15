Галкин решил оспорить статус иноагента в суде

Один за другим Земфира** и Максим Галкин подали иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить их из реестра физлиц-иноагентов. Первой в суд обратилась певица — ее прошение зарегистрировано 10 мая, Галкин аналогично поступил на следующий день. Соавтор закона об иноагентах Олег Матвейчев сомневается, что у артистов что-то получится. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), юморист

Артист решил оспорить статус физлица-иноагента через Замоскворецкий районный суд. В карточке, размещенной на сайте судов столицы указано, что иск Галкина зарегистрировали еще 11 мая. Дело относится к категории «Прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления».

Но намерение Галкина встретило в сети волну негатива среди россиян. Многих, как пишет РИА Новости, возмутила попытка юмориста оспорить свой статус через суд.

«Забыл, что вещал? И как это делал? Признать террористом и лишить паспорта! Пусть на исторической родине прозябает!», «Никогда!», «Поздно, Максимка. Ты наговорил, теперь ходи иноагентом», «Нужно лишить гражданства и имущества!» – заявили комментаторы.

Другие пользователи высмеяли артиста и предположили, что его «не докармливают в Израиле». «Деньги заканчиваются?», «Решил снова в России заработать», «Кушать вкусно привык, а теперь не хватает», – написали в сети.

Минюст России внес Галкина в список иноагентов еще в прошлом году – 16 сентября. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист заявил, что «к иноагентам себя не относит». Его жена – Алла Пугачева – после заявления Минюста призвала российских правоохранителей и ее отнести к иноагентам.

В сентябре Галкина уже не было в России – с февраля 2022 года он давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль. К нему уехала и Пугачева вместе с детьми, которые теперь ходят в русско-еврейскую школу. Известно, что обучение в ней стоит 600 тыс. руб. в год за каждого ребенка.

3 мая певица прилетела в Москву, чтобы проститься с умершим Валентином Юдашкиным. После этого она снова покинула столицу.

В начале января в интернете было опубликовано видео с концерта в Дубае, на котором Галкин произносит лозунг украинских националистов, пишет ТАСС.

Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова, певица

За день до Галкина в Замоскворецкий суд с тем же требованием к Минюсту обратилась и Земфира, которая покинула Россию сразу после начала СВО.

В карточке суда указана и судья. Иски Галкина и Земфиры будет рассматривать Наталья Хайретдинова.

Земфира уехала из России сразу после начала спецоперации и начала гастроли за рубежом. Осенью она давала концерты в 11 городах мира в рамках тура «Borderline Tour — 2022». Она собрала залы в Лимассоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне.

На одном из концертов на Кипре зрители бросили на сцену флаг Украины во время исполнения песни «Не стреляйте». Певица унесла полотно за кулисы, не разворачивая. СМИ также сообщали, что многие посетители пытались пронести флаги Украины, но охрана отбирала их на входе.

В список иноагентов певица была включена 10 февраля этого года. Минюст обосновал свое решение тем, что Земфира открыто поддерживала Украину, выступая в недружественных странах с концертами, на которых высказывала призывы против спецоперации. Кроме того, в ведомстве утверждают, что она получала поддержку от «иностранных источников».

После этого она поблагодарила поклонников за поддержку и заявила, что «в порядке», чего пожелала и своим слушателям. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Спустя месяц – 10 марта – Земфира выпустила свой новый трек, который называется PODNHA. В нем речь идет о принудительной любви к месту рождения.

«Мы научим тебя, <...> , родину любить, осуждение и мысли невозможны. Научись, <...>, родину любить. Будет больно, плохо, будет сложно», — поет артистка. Текст-дисклеймер об иноагентстве в треке диктует подруга звезды — актриса Рената Литвинова.

Эта пеня не осталась незаметной и для российских политиков. Часть депутатов потребовали лишить Земфиру имущества в России, пишет Telegram-канал Shot (издание Life.ru).

По данным источника издания, парламентарии обратились в Генпрокуратуру. Отмечается, что у звезды в Москве есть «двушка» стоимостью более чем 55 млн руб. и нежилое помещение на Магистральной в Хорошевском районе, которое пустует.

Кроме того, в Башкирии у нее есть участок площадью восемь соток с двумя домами, в которых живут лучшая подруга умершей матери звезды и жена ее погибшего брата. Переехавшая во Францию певица оставила в России автомобили BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.

Мнение соавтора закона об иноагентах

Зампред комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев сказал изданию «Подъем», что сомневается в успехе исков артистов.

«В суде они должны будут предоставить доказательства того, что они не получают никакого иностранного финансирования, не оказывают влияния и так далее, то есть там в законе все довольно нормально прописано. Они сейчас за границей много работают, получают иностранные деньги, пожертвования», – обратил внимание Матвейчев.

Он добавил, что на месте Галкина и Земфиры «залег в тину и не высовывался, они продолжают только больше раздражать общественность и окончательно рвут связи с Россией своими судами и прочим».