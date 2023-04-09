«Она актриса эмоциональная». Лия Ахеджакова уволилась из «Современника», где прослужила 45 лет

Лия Ахеджакова все-таки уволилась из «Современника», сообщили в театре. В начале недели администрация театра опровергала информацию об увольнении, отмечая якобы излишнюю «эмоциональность» актрисы. Сама Ахеджакова 4 апреля заявила Daily Storm, что готовится к судебному процессу. Народная артистка служила в театре с 1977 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволена из московского театра «Современник» по собственному желанию. Информацию об ее уходе подтвердили в самом театре. По информации агентства «Интерфакс», последним днем работы актрисы в театре стал 5 апреля.

«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», — рассказали в «Современнике».

Вечером 9 апреля карточка-визитка Ахеджаковой все еще висит на сайте «Современника». Перечислены три ее роли в текущих спектаклях — Нурия («Первый хлеб»), Фонсия Дорси («Игра в джин») и Зина Абрамова («Крутой маршрут»). Все эти постановки сейчас не идут на сцене. Информации о том, что артистка покинула театр, там нет.

Сама Ахеджакова пока никак не прокомментировала увольнение. Ранее в беседе с Daily Storm она сообщила, что «будет суд». При этом артистка не стала раскрывать подробности дела до разговора с юристом.

Скандал в театре

8 февраля «Современник» объявил о замене спектакля «Игра в джин», при этом не объясняя причину отмены. По словам Ахеджаковой, директор театра Юрий Кравец сообщил ей, что «был вынужден» убрать постановку, так как об этом просили в департаменте культуры Москвы, которому подчиняется театр. Кроме того, Кравец отмечал, что в «Современник» стали приходить письма с критикой в адрес актрисы.

В конце марта Ахеджакова рассказала «Новой газете», что ушла из театра по своему желанию.

3 апреля «Современник» официально заявил, что не получал от нее заявления об уходе, она «до сих пор числится в труппе» и получает зарплату «согласно штатному расписанию».

«Она актриса эмоциональная, много чего пишет. Но ее никто не увольнял», — заверили тогда в театре.

Чуть меньше месяца назад Ахеджакова написала письмо, в котором попрощалась со сценой и поблагодарила сторонников за поддержку.

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — говорилось в послании.

Против СВО

84-летняя Лия Ахеджакова трудилась в «Современнике» с 1977 года. В 1962 году она окончила ГИТИС. Актрисе присуждали множество наград и премий, в том числе «Нику».

Ахеджакова не поддержала проведение военной операции ВС РФ на Украине и неоднократно в своих интервью критиковала политику российских властей.

В конце февраля 2022 года в СМИ появилась информация, что она якобы перевела $10 тыс. ВСУ. Сама Ахеджакова это не подтвердила. «Ну как это можно перевести деньги в армию? Я даже не представляю, как это можно сделать. Более того, ну что такое сейчас для украинской армии 10 тысяч долларов? Вы сами поймите, когда миллиарды идут со всего мира к ним», — удивилась актриса.

Некоторые артисты выступили против притеснения Ахеджаковой из-за ее антивоенных взглядов. Так, актриса Алена Яковлева в эфире YouTube-шоу «Так сказать» заявила, что «не приветствует» позицию Ахеджаковой, но «не надо с ней вот так, как сейчас». «Лия Меджидовна уже слишком пожилой человек. Мне кажется, ее надо бы оставить в покое. Она всегда была такая», — отметила она.

Ахеджакову поддержал также телеведущий Оскар Кучера. «Знаю, ей приписывали много того, чего она не делала, поэтому, наверное, я просто не в материале и не смею судить. Но по мне, так это трэш, перегибы на местах», — сказал он в эфире RTVI.