Военная операция на Украине. День 410-й

8:41

Киев раскритиковал Ватикан за совместное участие подростков из России и Украины в Крестном пути.

Украинец бежал из Мариуполя, который перешел под контроль РФ, в Италию. У россиянина в ходе боевых действий погиб брат, а отец и дед считаются пропавшими без вести.

Украина раскритиковала Святой Престол, обвинив его в попытке «приравнять жертву и агрессора».