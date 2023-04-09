Военная операция на Украине. День 410-й

Лукашенко заявил о возросшей роли войск ПВО в обеспечении безопасности.
«Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Белоруссии будут только возрастать», — заявил Лукашенко.
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российская армия ликвидировала на купянском направлении две украинские диверсионно-разведывательные группы.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что ночью в городе Запорожье были слышны мощные взрывы.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил купить истребители F-16 и передать их Украине.
При этом он признал, что сейчас Военно-воздушные силы Эстонии не обладают такими самолетами.
Киев раскритиковал Ватикан за совместное участие подростков из России и Украины в Крестном пути.
Украинец бежал из Мариуполя, который перешел под контроль РФ, в Италию. У россиянина в ходе боевых действий погиб брат, а отец и дед считаются пропавшими без вести.
Украина раскритиковала Святой Престол, обвинив его в попытке «приравнять жертву и агрессора».
Венгрия пообещала ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории украинского зерна.
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь также предложил восстановить в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно.
Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сотрудничает со следствием, пишет ТАСС.
Утечка разведданных США по Украине осложнила отношения с союзниками, пишет газета The New York Times.
Источник газеты в западных спецслужбах считает, что публикация вызвала «болезненную реакцию». Как отмечает NYT, появление документов в открытом доступе может навредить дипломатическим отношениям, так как материалы показывают, что США шпионят не только за РФ, но и за союзниками.
По мнению NYT, утечка указывает, что США могли шпионить «за высшими военными и политическими руководителями Украины». Это демонстрирует желание Вашингтона получить «четкое представление о боевой стратегии» Киева.
Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд, заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают $30 млрд», — сказал он в эфире телеканала «Рада». По словам Устенко, этих средств хватит для того, чтобы покрыть импорт в страну более чем за 5 месяцев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступление украинских военных на Запорожском направлении.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев раскроет потери после вооруженного конфликта с Россией.
«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число», — сказал дипломат Daily Express.
При этом он отверг возможность переговоров с Москвой. По его мнению, Россия должна вывести свои войска.