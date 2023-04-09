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Политика

Военная операция на Украине. День 410-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 410-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Утечка разведданных США по Украине осложнила отношения с союзниками, узнала The New York Times. Рамзан Кадыров заявил о срыве попытки наступления украинских войск на Запорожском направлении. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев раскроет потери после военного конфликта с Россией. По его мнению, это будет «ужасное число». Тем не менее, дипломат не считает возможными переговоры до вывода российских войск. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:15

Лукашенко заявил о возросшей роли войск ПВО в обеспечении безопасности.

«Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Белоруссии будут только возрастать», — заявил Лукашенко.

9:10

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российская армия ликвидировала на купянском направлении две украинские диверсионно-разведывательные группы.

8:58

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что ночью в городе Запорожье были слышны мощные взрывы.

8:51

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил купить истребители F-16 и передать их Украине.

При этом он признал, что сейчас Военно-воздушные силы Эстонии не обладают такими самолетами.

8:41

Киев раскритиковал Ватикан за совместное участие подростков из России и Украины в Крестном пути.

Украинец бежал из Мариуполя, который перешел под контроль РФ, в Италию. У россиянина в ходе боевых действий погиб брат, а отец и дед считаются пропавшими без вести.

Украина раскритиковала Святой Престол, обвинив его в попытке «приравнять жертву и агрессора».

8:33

Венгрия пообещала ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории украинского зерна.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь также предложил восстановить в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно.

8:26

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сотрудничает со следствием, пишет ТАСС.

8:21

Утечка разведданных США по Украине осложнила отношения с союзниками, пишет газета The New York Times.

Источник газеты в западных спецслужбах считает, что публикация вызвала «болезненную реакцию». Как отмечает NYT, появление документов в открытом доступе может навредить дипломатическим отношениям, так как материалы показывают, что США шпионят не только за РФ, но и за союзниками.

По мнению NYT, утечка указывает, что США могли шпионить «за высшими военными и политическими руководителями Украины». Это демонстрирует желание Вашингтона получить «четкое представление о боевой стратегии» Киева.

8:14

Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд, заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают $30 млрд», — сказал он в эфире телеканала «Рада». По словам Устенко, этих средств хватит для того, чтобы покрыть импорт в страну более чем за 5 месяцев.

8:09

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступление украинских военных на Запорожском направлении.

8:05

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев раскроет потери после вооруженного конфликта с Россией.

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, что это будет ужасное число», — сказал дипломат Daily Express.

При этом он отверг возможность переговоров с Москвой. По его мнению, Россия должна вывести свои войска.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 410-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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