«Джон Уик 4», оскароносное «Солнце мое», каннские «Звезды в полдень» и еще 7 кинопремьер марта

В первый месяц весны до отечественного проката доберутся сразу несколько больших международных премьер, включая нового «Джона Уика» и номинированную на «Оскар» драму «Солнце мое». Также россиян ждут якутский триллер, новая картина Петра Тодоровского и выигравший Гран-при в Каннах шпионский детектив Клер Дени. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина собрала 10 главных кинопремьер марта, которые стоит увидеть на большом экране.

«Здоровый человек», реж. Петр Тодоровский — со 2 марта

Драма морального беспокойства, как называет картину сам Петр Тодоровский. Главный герой фильма — спортивный журналист Егор. В попытке обрести новую жизнь он теряет старую. Егор становится волонтером в онкологическом центре, участвует в поисках пропавших людей вместе с LizaAlert, но в то же время разрываются его связи с семьей и коллегами.

Теперь вместо главного вопроса христианской этики «если я только за себя, то кто я?» Егор все чаще спрашивает: «стоит ли это того?» Главные роли в картине сыграли Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум и Евгений Ткачук.

«Принцесса балета» («Neneh Superstar»), реж. Рамзи Бен Слиман — со 2 марта

Юная Нинэ мечтает посвятить свою жизнь балету. Она проходит отбор в престижную танцевальную школу при Парижской опере, но очень скоро выясняется, что сданные экзамены — только первый этап череды испытаний, выпавших на долю хрупкой, но сильной духом девочки.

«Принцесса балета» — идеальный весенний релиз с согревающей историей о преодолении внешних предрассудков и внутренних страхов. Главную роль в картине сыграла приемная дочь Валерии Бруни-Тедески и Луи Гарреля, с которым ей предстоит «соревноваться» в прокате, — в марте на экраны выходит новая картина Гарреля, о которой мы расскажем ниже.

«Поехавшая», реж. Антон Маслов — с 8 марта

Однажды Аня решает в корне изменить свою жизнь. Девушка хочет отыскать свою маму, с которой не виделась последние 13 лет. Вместе с таксой и небольшим рюкзаком она отправляется в велопутешествие из шумной столицы в далекий Магадан. По пути ее ждут новые знакомства и неожиданные приключения, в финале которых она получит награду за бесстрашие и упорство.

«Поехавшая» подхватывает возникший в отечественном кино тренд на жанр «роуд-муви». Как и недавние «Далекие близкие», «Поехавшая» мыслит масштабами целой страны: ее декорациями служит завораживающая красота сразу 8 регионов — от Москвы до Магадана. В основе сюжета — книга Ани Смолиной «А чего дома сидеть?», в которой она рассказала реальную историю своего путешествия вместе с таксой на велосипеде через всю страну.

«По правилам и без» («L'innocent»), реж. Луи Гаррель — с 9 марта

Та самая новая режиссерская картина Луи Гарреля, выходящая в прокат почти одновременно с дебютной работой его дочери. Но если «Принцесса балета» рассказывает о детских мечтах, то «По правилам и без» — о хулиганстве взрослых.

Главный герой Абель (его сыграл сам Гаррель) узнает, что его 60-летняя мама, работающая учительницей в колонии, выходит замуж за одного из своих учеников. Не планируя стать пасынком преступника, Абель намеревается расстроить будущую свадьбу. Но встреча с возможным отчимом в корне меняет скучную жизнь героя, подводя к той черте, где законы жанра начинают уступать статьям Уголовного кодекса.

«Солнце мое» («Aftersun»), реж. Шарлотта Уэллс — с 16 марта

Софи вспоминает, как в 90-е отправилась в отпуск в Турцию вместе со своим отцом Калумом (разрывная роль Пола Мескаля, за нее он получил номинацию на «Оскар»), с которым после развода родителей видится очень редко. Калум обожает дочь и старается подарить ей незабываемые воспоминания о совместной поездке. Но, когда никого нет рядом, выясняется, что у Калума есть один большой секрет, который он скрывает от дочери и мира. Свои воспоминания об отце уже взрослая Софи собирает по крупицам: по хронике из домашнего архива и по личной памяти, которая так часто с годами может нас обмануть.

«Солнце мое» — режиссерский дебют Шарлотты Уэллс. В основе сюжета — ее личные отношения с отцом, но сама история выходит далеко за пределы вечного сюжета про отцов и детей. Это абсолютно прекрасное кино про людей и то, как они могут одновременно дарить нам невероятную любовь и огромную боль.

«Остров потерянных девчонок» («Island of Lost Girls»), реж. Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт — с 16 марта

Три девочки, оказавшись в ловушке в морской пещере с грохочущими волнами, сотнями морских львов и гигантскими морскими слонами, стараются держаться вместе.

«Остров потерянных девчонок» — идеальное семейное кино, снятое одной семьей. За кадром супруги-режиссеры Энн-Мари и Брайан Шмидт, а в кадре — их собственные дочери. Несмотря на авторство взрослых, история рассказана и показана глазами детей: каким порой опасным и восхитительным может казаться мир незамыленному и чистому взгляду.

close 100% Кадр из фильма «Остров потерянных девчонок» (2022) Treehousemafia Productions

«Джон Уик 4» («John Wick: Chapter 4»), реж. Чад Стахелски — с 23 марта

Долгожданное продолжение динамичной франшизы про группу наемников с холодными сердцами и еще не остывшими пистолетами. Герой Киану Ривза Джон Уик находит способ победить Правление кланов. Но прежде чем Уик заработает долгожданную свободу, он должен встретиться с новым опасным врагом и его влиятельными соратниками, наводящими ужас даже на самых бывалых киллеров.

История Джона Уика продолжает разгоняться и в ожидании будущего спин-оффа «Балерина» с Аной де Армас предлагает насладиться четвертым фильмом серии. Тем более, что Ривз все так же хорош, трюки по-прежнему вызывают восторг, а сама история даже не думает завершаться.

«Звезды в полдень» («Stars at Noon»), реж. Клер Дени — с 23 марта

Каннский бриллиант режиссерки Клер Дени, забравший на киносмотре Гран-при. События фильма разворачиваются во время революции в Никарагуа, в эпицентре которой волею случая оказываются американская журналистка (Маргарет Куэлли) и английский бизнесмен (наговорившийся с друзьями Джо Элвин). Случайная встреча двух незнакомцев оборачивается страстным романом, в котором острое влечение постепенно сменяется взаимными подозрениями: те ли они, за кого себя выдают и настолько ли случайным оказалось их знакомство?

«Звезды в полдень» — захватывающий шпионский триллер с бурлящей внутренней динамикой, в основе которой ожидаемые приметы жанра: погони, перестрелки и игра в то, кто кого убедительнее переврет. В основе сюжета — книжный бестселлер Дениса Джонсона.

close 100% Кадр из фильма «Звезды в полдень» (2022) Canal+

«Айта», реж. Степан Бурнашев — с 30 марта

В смерти погибшей девушки Айты подозревают сотрудника полиции Афанасия, замеченного с ней в тот злосчастный вечер. Общественность требует расправы над подозреваемым, но следователь намерен докопаться до правды без оглядки на разгневанную толпу. Однако счет идет на часы, и стражу закона нужно успеть найти виновного до суда односельчан.

«Айта» режиссера Степана Барнашева получила два приза на российском кинофестивале авторского кино «Зимний» в 2022 году — за режиссуру и лучшую мужскую роль.

Якутские кинематографисты в последние годы стали одними из самых ярких и самобытных представителей современного авторского кино. Например, недавно отечественный прокат покоряла «Молодость» якутского режиссера Дмитрия Давыдова.

«Дыхание», реж. Роман Каримов — с 30 марта

Успешный бизнесмен и бывший врач Виктор нелегально пробирается в больницу в самый разгар эпидемии коронавируса. Его цель — помочь заболевшей маме. Рискуя здоровьем и свободой, герой бросает все силы, чтобы помочь врачам найти способ, как справиться с пандемией и спасти как можно большее число заразившихся.

Новый фильм режиссера Романа Каримова пытается отрефлексировать страшные события трехгодичной давности, когда мир накрыла пандемия, и наивно казалось, что ничего хуже с нами уже случиться не может. Главные роли в картине сыграли Антон Батырев и Ирина Горбачева.