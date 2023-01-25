Интервью с Мариной Федункив — о карьере мечты, «Реальных пацанах» и юморе в России

Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Women Марина Федункив в интервью «Газете.Ru» рассказала о жизни с мужем-итальянцем, причинах успешной карьеры, особенностях русских женщин, а также новых и старых проектах.

— Как вы считаете, является ли юмор в непростые времена спасательным кругом? Либо, наоборот, ему нет места?

— Юмористические шоу и фильмы необходимы, для многих зрителей это спасение от новостной повестки, возможность переключиться. Мы — актеры и создатели юмористического продукта — продолжаем делать свою работу, вкладывать энергию в это русло. Мы такие же люди, тоже существуем в этой повестке, для нас работа — это такое же спасение, как и для других. Каждый по-разному проживает то, что сейчас происходит, но возможность поднять настроение должна быть у каждого.

— Как оцениваете рынок комедии в нынешней России?

— Я не продюсер, потому вряд ли могу претендовать на грамотные коммерческие оценки. По мне, в нашей стране комедия всегда была на подъеме, вспомните те же знаменитые фильмы Леонида Гайдая. И именно комедийные роли плеяды гениальных актеров запомнились целым поколениям. Я про Фаину Раневскую, Рину Зеленую, Андрея Миронова, Евгения Леонова, Анатолия Папанова и многих других.

В последние годы добавился жанр ситкомов, который успешно развивают телеканалы и онлайн-кинотеатры. Поэтому: комедия на подъеме будет всегда, так как без юмора существовать в повседневной реальности людям сложно.

— Шоу Comedy Woman подвергалось критике за женоненавистничество: мол, на Comedy Club шутят про женщин, на его женском аналоге — тоже. При этом в патриархальности также обвиняют и новый проект «Женский стендап». В чем причина?

— Вы мне задаете такие вопросы, будто я Вячеслав Дусмухаметов, успешный и гениальный телепродюсер. Со своей колокольни могу лишь сказать, что не стоит разбирать юмор на атомы, искать скрытые смыслы. Миниатюры Comedy Woman строились на понятных большинству ситуациях, потому и цепляли внимание людей. То, что делает Ирина Мягкова и ее команда в «Женском стендапе», — тоже прямые отсылки к жизни и происходящему в ней.

Если речь о реальных ситуациях, то почему нельзя их обшучивать? А если кому-то не нравится тот или иной формат, подача, можно же просто не смотреть, а не поливать грязью или искать к чему придраться — благо выбор контента сейчас огромный.

— Вы часто выкладываете в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) скетчи «Дешевая копия — неповторимый оригинал», пародируя мировых звезд. Был ли фидбэк от кого-то из них?

— Пока молчат, стыдно им, наверное (смеется). На самом деле, я не стараюсь их как-то раскритиковать или унизить. Ту же Леди Гагу обожаю и считаю мегаталантливой артисткой. Эти скетчи скорее не для них, а для нас. Мол, мы тоже можем быть законодателями мод.

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— В своей книге «Жизнь сквозь смех» вы называете себя «народной» актрисой, объясняя это тем, что именно простые люди сделали вас популярной. Почему ваш образ полюбился людям, как считаете?

— Наверное, потому что в моих героинях многие узнают себя. Я уже про это говорила: когда ситуации, на которых строится ваш юмор, совпадают с для многих знакомыми случаями из повседневной жизни, это цепляет внимание людей. Зрители могут взглянуть на себя со стороны. Да, мы бываем нелепыми, в чем-то можем перегибать палку, где-то — давать волю эмоциям, но в этом наша индивидуальность, шарм, за это нас любят. И, надеюсь, мой пример вдохновляет: я не сразу стала знаменитой, не сразу встретила любовь… Главное — не сдаваться.

— В комментариях писали, что вы напоминаете великую Фаину Раневскую: не боитесь нарядиться в неприглядный костюм и прочее. При этом вы сами часто ставите ее в пример. Можно ли назвать Раневскую вашим кумиром?

— Кумиров у меня никогда не было, а женщин-актрис, которыми я восхищаюсь, очень много. И Раневская, безусловно, возглавляет этот список. Больше скажу, мы с ней родились в один день. Потому — мне такое сравнение очень льстит. Но оно при этом и ко многому обязывает, ведь Фаина Георгиевна была женщиной безграничного таланта. И если у женщины все в порядке с чувством юмора, не важно, как она выглядит: она уже привлекает внимание мужчин и вызывает любопытство других женщин.

— Важно ли вам, чтобы у человека было хорошее чувство юмора в повседневной жизни?

— Люди без чувства юмора рядом со мной, как правило, не задерживаются (смеется). А если серьезно, крайне важно с улыбкой смотреть на жизнь, не воспринимать все происходящее близко к сердцу. Если ты способен с юмором оценить ситуацию или самого себя в этой ситуации, ты непобедим, тебе все нипочем.

— В интервью, говоря о русской женщине, вы признались, что встречали мало счастливых судеб. Это из-за привычки «не выносить сор из избы» или, может, установки «муж — голова, женщина — шея»?

— Скорее, наш девиз — «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Русские женщины привыкли сами решать все проблемы. Я и сама была такой до знакомства со своим нынешним мужем. И он терпеливо тратил время, чтобы этот момент у меня убрать. Помимо прочего, мы мало кому доверяем, потому что мужчины у нас избалованы, женщина же придет и все сама сделает... И в этой вечной схватке с обстоятельствами у нас нет времени на самое главное — свою жизнь. Но, оценивая ситуацию, могу сказать, что все меняется, наши женщины берутся за ум и позволяют себе быть женщинами, а мужчинам дают возможность решать проблемы.

— Кажется, в песне «Не Моника Беллуччи» вы как раз задаете отличную жизненную установку: не нравится — уходи...

— Тут скорее немного другой оттенок — «А ты попробуй, найди себе лучше! Ты и сам-то не подарок». Я обожаю фразу: «Любите недостатки своего любимого человека. Возможно, именно благодаря им он достался вам, а не кому-то другому». Нет идеальных людей. Можно всю жизнь грезить принцем или принцессой из сказки — и не дождаться.

— Как родилась идея этой песни?

— История песни очень проста. Это была любовь с первого прослушивания. Когда мне ее показали, напели припев, сразу подумала: «Это мое! Когда в студию — записывать?»

— Планируете ли выпустить альбом?

— Cейчас принято выпускать синглы. У нас очень серьезная звукозаписывающая компания, что мне тоже льстит, так как я не певица и на профессиональное пение не претендовала. Я поющий персонаж. Но при этом мое музыкальное творчество людям заходит, а потому к выходу песен команда подходит основательно. Весной будет две премьеры от меня и еще один очень неожиданный, но интересный дуэт.

— В вашей книге мне понравилось описание детской деревенской жизни — насыщенной, яркой, с живыми и искренними людьми вокруг. На контрасте рутина мегаполиса кажется абсолютно скучной и серой. Скучаете по тем временам?

— Конечно, скучаю по деревенской жизни, с ней у меня связано столько счастливых мгновений! Но в то же время понимаю, что так хорошо было потому, что рядом находились правильные люди, близкие, те, с кем нас связывали общие интересы и увлечения. У меня и сейчас много таких людей, они украшают мою жизнь, делают ее насыщенной и захватывающей. Для меня главное — это люди, с ними прекрасно находиться и в мегаполисе, и за городом.

А «домик в деревне» — такой, как был в детстве — у меня есть и сейчас. Живу за пределами мегаполиса, в этом наше с мужем уединение от суеты.

— Какой самый запоминающийся отклик от читателей вы получали?

— Если бы мне написал мужчина, что прочитал мою книгу, я бы этот отзыв точно запомнила (смеется). Но книгу читал мой муж. Наверное, его реакция нашла у меня самый живой отклик. Помню, как мои друзья после прочтения просто меня обнимали, не говоря лишних слов.

Часто мои читательницы пишут и говорят: «Спасибо, что рассказали про свой опыт домашнего насилия, это помогло нам преодолеть свои проблемы / уйти от абьюзера / начать жить заново». По большому счету — для этого я и писала книгу, потому что в жизни никогда не было таких планов, стать писателем. Мне важно было донести личную историю и показать, что в итоге, если решиться, все может быть иначе. И я безмерно счастлива, что многим моя история помогла так или иначе.

— Вы также признавались, что ваше самоощущение существует отдельно от паспорта. Это приобретенная черта характера — либо она досталась с рождением?

— Конечно, приобретенная! У меня и паспорт-то не сразу, не с рождения появился (смеется)!

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— Не могу обойти стороной сериал «Реальные пацаны» — летом вышел новый сезон, в 2023-м планируется следующий. Что от него ждать зрителю?

— Новый сезон не планируется, проект завершен. Но ровно тот же продакшн в начале марта выпускает новый проект, который, я уверена, понравится зрителю. Действие там происходит в начале 2000-х. А у меня — одна из главных ролей. Так что, пусть это и не продолжение «Реальных пацанов», а другая интересная история, зрителя все равно равнодушным попробуем не оставить.

— Проект, очевидно, занимает особое место в вашем сердце. Насколько близко вы общаетесь с коллегами по сериалу?

--Да, это моя alma mater, мой университет. Роль мамы Коляна была моей первой большой ролью на экране — и моей победой. Все те образы, которые я мечтала воплотить как актриса, смогла воплотить в этой роли. Команда «Реальных пацанов» — это семья. Мы так сильно любим друг друга, так доверяем друг другу, знаем друг друга от и до, что я бы не назвала то, что делаем, работой: мы живем на съемочной площадке, живем в этих ролях.

— Скоро также ожидается премьера сериала «Кафе »Куба» с вашим участием. Расскажите, пожалуйста, о чем этот проект.

— Это сериал о сильной женщине, точнее — женщинах, которые вынуждены стать союзницами ради общего дела: кафе «Куба». Как они будут справляться с проблемами, делить прибыль и существовать бок о бок? Узнаете совсем скоро. А еще многие увидят в этих двух героинях себя.

Действие в «Кафе «Куба» разворачивается в начале 2000-х. Ребята смогли воссоздать то время — да так, что лично у меня постоянно возникали флешбэки. Каждый съемочный день я будто путешествовала во времени: «выпадала» в 2003 год, а после возвращалась в наше время. И так как я уже упоминала про свои новые песни, открою еще секрет. Как раз весной 2023 выпущу песню о «Кафе «Куба» в стилистике нулевых.

— Вы и ведущая, и актриса, и комикесса со множеством проектов в разработке. Откуда черпаете энергию на все это?

— Моя работа — мечта, которая исполнилась. С самого детства я мечтала быть актрисой. Когда получала высшее образование, представляла себя востребованной, любимой зрителями. Все, о чем я мечтала, исполнилось. Была готова к тому, что у успеха есть обратная сторона — иногда я фактически живу на работе. И каждый раз, когда чувствую усталость или, не дай бог, появляется выгорание, вспоминаю, что моя мечта исполнилась — и это всегда дает мне силы.

— Что помогает разгрузиться после работы?

— Идеальный отдых после работы — время только вдвоем с мужем, дома, в окружении любимых животных. Обожаю путешествовать — для меня это лучший способ абстрагироваться от работы и забот.

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— Вы замужем за итальянцем Стефано Маджи. Какие его привычки вам больше всего нравятся, а к чему не можете привыкнуть?

— Стефано покорил меня вниманием и заботой — и продолжает покорять меня этим каждый день. А то, что до сих пор меня смущает, — это особое отношение итальянцев к еде, для них правильно только так, как готовят в Италии, вкуснее, чем итальянская кухня, нет ничего.

— Несмотря на то, что вы стали фанатом итальянской кухни, к столу на Новый год все равно подавали салат оливье?

— Оливье — это традиция. Стефано с большим уважением относится к нашим традициям. Он уверен, что без этого салата и праздник не праздник, так что накануне Нового года мы его нарезали вместе. А утром 1 января вместе доедали «прошлогодний» оливье.

— Правда ли, как говорят, что отношения после свадьбы меняются?

— Не могу говорить за все пары. В нашем случае после свадьбы в отношениях появилось больше нежности и заботы. Но глобально ничего не поменялось, мы женились вполне осознанно, так что обручальные кольца не внесли каких-то глобальных изменений. Штамп в паспорте — это формальность, документальное подтверждение отношений, официальный статус. Если и после свадьбы сохранять в отношениях тот трепет, что был, когда вы только познакомились, уважать и ценить друг друга, вряд ли что-то изменится. Все в наших руках.