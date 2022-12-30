Вместо «Иронии судьбы»: 10 небанальных новогодних фильмов

Из года в год по экранам телевизоров и компьютеров кочуют одни и те же новогодние фильмы, сюжеты которых мы знаем наизусть. Кинокритик и обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина собрала 10 оригинальных рождественских картин на любой вкус, которые сумеют вас удивить.

«Ноэль»

Фильм рассказывает о нескольких героях самых разных судеб, которых объединяет одно — в Рождественскую ночь их жизни меняются. Картина с впечатляющим актерским ансамблем (Пенелопа Крус, Пол Уокер, Сьюзен Сарандон, Робин Уильямс и др.) одной из первых в новом веке начала использовать формат историй про неслучайную встречу случайных незнакомцев — до того, как его принялся эксплуатировать каждый второй новогодний фильм. Получилось задушевное и теплое кино о том, что счастье все-таки возможно.

Для кого: всех, кто остро нуждается в ощущении новогоднего чуда

close 100% Кадр из фильма «Ноэль» (2004) Code Entertainment

«Поменяться местами»

Новогодняя комедия с Эдди Мерфи и Дэном Эйкройдом, в которой потерявший все (включая репутацию) богач умудряется наказать своих обидчиков и обмануть судьбу с помощью бездомного хохмача. Выдержанная — как хорошее вино — рождественская комедия, которая за 40 лет так и не утратила своего обаяния.

Для кого: всех, кто хочет поностальгировать в новогоднюю ночь

close 100% Кадр из фильма «Поменяться местами» (1983) Paramount Pictures

«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»

Свежий рождественский спешл от Джеймса Гана. 40-минутный эпизод рассказывает о праздничной суете популярных супергероев. Они похищают актера Кевина Бейкона, которого считают кумиром Звездного Лорда, — и это оборачивается чередой шутливых приключений. А в финале эпизода всех ждут теплые дружеские объятия, трогательная песня и напоминание о том, что праздник для себя мы создаем сами.

Для кого: всех поклонников Marvel

close 100% Кадр из фильма «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (2022) Marvel

«Смотри по сторонам»

Молодая няня устраивается присматривать за двумя подростками в рождественскую ночь. Праздник прерывают вломившиеся в дом грабители, но постепенно выяснятся, что абсолютно все вокруг главной героини — вовсе не те, за кого себя выдают. Теперь девушке предстоит собственными силами одолеть злодеев и спасти Рождество хотя бы для себя. Эта подчеркнуто мрачная новогодняя картина намеренно ломает привычные зрительские ожидания.

Для кого: всех, кто устал от заезженных новогодних сюжетов и хочет чего-нибудь «поострее»

close 100% Кадр из фильма «Смотри по сторонам» ( Best Medicine Productions

«Крампус»

Ироничная черная комедия Майкла Догерти про средневекового демона, который портит праздник шумному и рассоренному между собой семейству. Родственники планировали отмучиться вместе в очередной семейный праздник, но снежный буран, принесший с собой древнее зло, вынуждает их сплотиться и забыть все обиды во имя общего спасения.

Для кого: всех, кому встреча Нового года в кругу семьи кажется испытанием

close 100% Кадр из фильма «Крампус» (2015) Universal Pictures

«Черное Рождество»

Канадский слэшер 1974 года, который еще полвека назад решил поиздеваться над традиционной новогодней сказочностью. В центре сюжета — группа студенток, которые становятся мишенью серийного маньяка, орудующего в женском общежитии. У фильма есть несколько ремейков, но ни один из них так и не сумел приблизиться к оригиналу.

Для кого: всех, кого хоррорами не напугать, потому что ничего страшнее «голубых огоньков» все равно не будет

close 100% Кадр из фильма «Черное Рождество» (1974) CFDC

«Осторожно, заложники!»

Черная комедия о незадачливом грабителе, который планирует ограбить в новогоднюю ночь обеспеченное семейство, но сам оказывается жертвой обстоятельств. Оказывается, что в доме, который он хотел обчистить, живут сварливые супруги с невыносимыми характерами. Даже оказавшись заложниками, они не перестают собачиться, чем сводят грабителя с ума.

Для кого: любителей хорошей иронии

close 100% Кадр из фильма Осторожно, заложники!» (1994) Touchstone Pictures

«Тихая ночь»

Британская сатирическая комедия с Кирой Найтли и Мэттью Гудом про семью, собравшую под одной крышей своих друзей и родственников. В самый разгар торжества выясняется, что на Британию опускается ядовитый газ, от которого никому не удастся спастись. Последние часы своей жизни герои стараются провести в любви и прощении, но все идет совсем не по плану. «Тихая ночь» — едкая, как тот самый страшный газ, и хулиганская сатира на классические новогодние фильмы с шаблонным хэппи-эндом.

Для кого: циников

close 100% Кадр из фильма «Тихая ночь» (2021) Marv Films

«Анна и Апокалипсис»

Рождественский зомби-мюзикл, в котором мир переворачивается с ног на голову. Главная героиня Анна, поругавшись с родителями, решает накануне праздников уехать в Австралию. Но все ее планы рушатся, когда в городе начинается зомби-апокалипсис. Сражаться с ожившими мертвецами девушке придется и рождественской атрибутикой, и хорошими песнями.

Для кого: всех, кому интересно узнать, как выглядел бы «Зомби по имени Шон» в формате мюзикла

close 100% Кадр из фильма «Анна и Апокалипсис» (2017) Black Camel Pictures

«Поттерсвилль»

Живущий скучной жизнью владелец небольшого магазина Мэйнард Грейгер (неожиданный в этой роли Майкл Шеннон) застает жену с любовником. В отчаянии герой надевает ростовой костюм гориллы и наводит в городе суету. На следующий день все горожане находятся в состоянии трепетной радости, потому что уверены — город посетил снежный человек. Нестандартная рождественская сказка для взрослых с отличным актерским кастом: помимо Шеннона, в картине снялись Кристина Хендрикс, Рон Перлман и Джуди Грин.

Для кого: жаждущих нетривиальных новогодних сюжетов