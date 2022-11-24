В свой Минкульт с чужим уставом. Почему «Монастырю» не выдали прокатное разрешение

Минкульт не разрешил прокат сериала «Монастырь», в котором героиня блогерши Насти Ивлеевой попадает в православную обитель. Ведомство заявило, что отказывается выдать прокатное удостоверение «из-за оскорбления чувств верующих». Такую оценку сценарию сериала дали в РПЦ, куда Минкульт направил материалы на экспертизу. Для проката онлайн по российским законам разрешение надзорного ведомства не требуется.

Министерство культуры РФ решило не выдавать компании «Лунапарк» прокатное удостоверение для сериала «Монастырь». Об этом со ссылкой на пресс-службу Минкульта сообщает ТАСС.

«Решение об отказе принято <…> на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих», — заявили в ведомстве.

Материалы по сериалу передали на экспертизу в Русскую православную церковь. По мнению РПЦ, «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии».

Режиссер сериала Александр Молочников отказался комментировать «Газете.Ru» решение Министерства культуры.

«No comment», — написал постановщик и сценарист проекта.

19 ноября онлайн-премьера сериала с Филиппом Янковским и Анастасией Ивлеевой в главных ролях состоялась на «Кинопоиске». Сейчас там доступны два эпизода сериала, по сюжету которого «распутная девушка из Москвы» в исполнении Ивлеевой решает спрятаться в монастыре, перейдя дорогу крупному бизнесмену. В день премьеры сериал побил рекорды «Кинопоиска» по просмотрам – его посмотрели 250 тыс. зрителей.

Пользователи обратили внимание на одну из сцен сериала, в которой Ивлеева демонстрирует обнаженную грудь, пытаясь совратить настоятеля (его играет Янковский). Режиссер сериала Александр Молочников заявил, что актриса «с трудом согласилась» сняться без одежды.

Обычно прокатное удостоверение Минкульт РФ выдает для показа фильма в кинотеатрах. Такое разрешение не нужно для онлайн-показа кино или сериала.

В ноябре 2021 года бывшая тогда главой департамента кино и цифрового развития Минкульта Светлана Максимченко заявила, что министерство не планирует регулировать онлайн-платформы, поскольку зрители смотрят на них фильмы в частном порядке.

«Мы не планируем регулировать платформы с точки зрения выдачи прокатных удостоверений, подразумевая, что платформы не осуществляют прокат кинофильмов. Они осуществляют не публичный показ, а индивидуальный просмотр пользователем, который подписал пользовательское соглашение», — сообщила чиновница.

Она также отметила, что онлайн-кинотеатры позволяют российской кинематографии «жить и развиваться», давая ей «несоизмеримое развитие».

По просьбам трудящихся

14 ноября в Минкульте РФ объяснили отзыв прокатного удостоверения у документального фильма «Голод» о голоде в Советской России в 1921 году. Массово голодали 35 губерний, особенно сильно пострадали Самарская, Саратовская губернии, Южная Украина, Крым, Башкирия, Казахстан, Приуралье и Западная Сибирь. Нередки были случаи каннибализма.

Подсчет жертв не велся, но по оценкам историков, погибло от голода несколько миллионов человек. Ряд исследователей считает, что этот голод был самой страшной и масштабной катастрофой в Европе после голодных катастроф Средних веков.

«Фильм «Голод» был охарактеризован ими [недовольными гражданами] как неуместный для показа. Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации», — объяснили в Минкульте.

«Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Голод». Это не означает запрета на показ в принципе – закон разрешает демонстрацию без удостоверения «исключительно в культурно-просветительских целях в рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные образовательные программы». Плюс разрешено платное скачивание в онлайн-магазинах. Но это означает, что на большом экране, для которого фильм снят, показывать его в России больше нельзя…», — сообщил в свою очередь режиссер фильма Александр Архангельский.