От «Тора» до «Смерти Сталина»: где и за что запрещали кино

Фильм «Тор: Любовь и гром» не будет допущен к прокату в Малайзии. Властей страны смутила сцена с обнаженным Крисом Хемсфортом, а также намек на отношение некоторых второстепенных героев к ЛГБТ-сообществу. История с запретом на голливудские фильмы с завидной периодичностью происходит в самых разных странах, и не всегда причины таких прокатных санкций очевидны. «Газета.Ru» рассказывает о 10 самых громких прокатных табу: от России до Вьетнама.

«Базз Лайтер» («Lightyear», 2022), Казахстан

В июле 2022 года Казахстан запретил показ диснеевского мультфильма «Базз Лайтер» из-за сцены однополого поцелуя между героинями Алишей Хоторн (Узо Адуба) и ее женой. По этой же причине сольный спин-офф «Истории игрушек» не был допущен в прокат уже упомянутой Малайзии.

У Казахстана же в прошлом самой громкой историей кинотеатрального запрета стала комедия «Борат». Ее автор и исполнитель главной роли Саша Барон Коэн в карикатурной манере представил страну и ее жителей. Со временем казахстанские власти смягчились, признав, что британский комик в первую очередь высмеивал царящие в американском обществе стереотипы в отношении других стран.

close 100% Кадр из мультфильма «Базз Лайтер» (2022) Pixar

«Однажды в… Голливуде» (Once upon a time in… Hollywood», 2019), Китай

В 2019-м году драма «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино была запрещена к прокату в Китае — одном из крупнейших для Голливуда кинорынков. Основанием для запрета послужила жалоба дочери Брюса Ли, — Шеннон не понравилась сцена фильма, в которой ее отец якобы вступает в рукопашную схватку с героем Брэда Питта и в результате проигрывает бой.

«Он выглядит как заносчивый придурок, а не как тот, кому приходилось работать втрое усерднее, чтобы получить то, что многим людям доставалось просто так», — заявила Шеннон Ли.

Китайские власти обещали пересмотреть свое решение по выдаче фильму прокатного удостоверения, если Тарантино переснимет эту сцену. Режиссер отказался от перемонтажа, и китайским зрителям пришлось вылавливать картину на пиратских торрентах.

close 100% Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде» (2019) Sony Pictures Entertainment

«Назад в будущее» («Back to the Future», 1985), Китай

Если претензию к карикатурности образа легендарного для Китая Брюса Ли еще можно понять, то запрет в стране на безобидную франшизу «Назад в будущее» кажется труднообъяснимым. А дело вот в чем: с 2011 года в Китае действует запрет на публичный показ фильмов и сериалов, где есть путешествия во времени. Под запрет попадают те работы, в которых альтернативная реальность искажает историю. Так можно дойти и до того, что будет представлен мир, в котором нет Коммунистической партии Китая — немыслимая по версии властей крамола.

close 100% Кадр из фильма «Назад в будущее» (1985) Universal Pictures

«Смерть Сталина» («The Death of Stalin», 2017), Россия

Исторические вольности в 2018 году смутили и российские власти. Сатирической комедии шотландского режиссера и сценариста Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» в последний момент отказали в прокатном удостоверении. Причиной стал сюжет фильма, представивший в комичном ключе все бывшее советское руководство периода правления Сталина. Минкульт в лице Владимира Мединского сперва утверждал, что никаких цензурных мер в отношении фильма принято не будет, но накануне премьеры передумал.

Ианнуччи — известный сатирик, который до этого выпустил, например, картину «В петле», высмеивающую англо-американскую политику конца нулевых.

close 100% Кадр из фильма «Смерть Сталина» (2017) Gaumont

«Изгоняющий дьявола» («The Exorcist», 1973) и «Техасская резня бензопилой» («The Texas Chain Saw Massacre», 1974), Великобритания

С хоррором «Изгоняющий дьявола» в Великобритании сложилась неоднозначная ситуация: в 1973 году он был допущен до проката, но позднее под раздачу попали видеокопии ленты, предназначенные для домашнего просмотра. Фильму отказались присваивать рейтинг 18+, полагая, что это только усилит желание подростков посмотреть недоступную для их возраста картину. Вследствие этого все видеокопии «Изгоняющего дьявола» были изъяты из видеосалонов Великобритании в 1988 году и оставались под запретом вплоть до 1999 года.

В 1975 году Британский совет по классификации фильмов запретил релиз слешэра «Техасская резня бензопилой» — через год проката фильма на больших экранах. Цензоры сочли его «психологически извращенным». Новое прокатное удостоверение в Британии картина получила только в 1998 году.

close 100% Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола» (1973) Hoya Productions

«Голодные игры» («The Hunger Games», 2012), Вьетнам

Знаменитая экранизация романов Сьюзен Коллинз оказалась не по душе властям Вьетнама и Таиланда. Первые запретили картину из-за сцен жестоких сражений между героями-детьми. А вторым не понравилось, что жест, показанный в фильме как символ сопротивления, стали массово использовать тайские студенты, протестующие против политики действующих властей.

close 100% Кадр из фильма Lionsgate

«2012» (2009), Северная Корея

До кинотеатров КНДР в принципе редко доходят голливудские премьеры, но если с релизом скандальной комедии «Интервью», в которой был карикатурно представлен лидер КНДР Ким Чен Ын, все очевидно, то причины запрета блокбастера «2012» вызывают вопросы.

Фильм-катастрофа Роланда Эммериха впал в немилость северокорейских властей из-за неудачного тайминга сюжета. В 2012-м Северная Корея праздновала 100-летний юбилей основателя КНДР Ким Ир Сена, и правительство объявило этот год «годом, когда перед растущим могуществом державы откроются великие перспективы». То есть, говоря проще, пока все ждали исполнения пророчества майя, в КНДР обещали, что страна станет сверхдержавой.

В фильме ни о каком мировом господстве Северной Корее речи не шло, что подрывало линию правящей партии. В связи с этим был не просто запрещен прокат «2012», но и введено уголовное наказание: за хранение и распространение цифровой копии фильма было назначено наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

close 100% Кадр из фильма «Голодные игры» (2012) Sony Pictures Entertainment

«Заводной апельсин» («A Clockwork Orange», 1971), Ирландия и Южная Корея

Провокационную экранизацию Кубрика романа Энтони Берджесса в год выхода из-за экстремального количества насилия в кадре запретили к релизу в Ирландии и Южной Корее. В родной для режиссера Англии фильм не подвергали цензуре, но сам постановщик спустя год проката попросил кинотеатры снять фильм с показов, опасаясь того, как он может воздействовать на неокрепшие умы. На большой экран «Заводной апельсин» вернулся только в 2000 году.

close 100% Кадр из фильма «Заводной апельсин» (1971) Hawk Films Ltd.

«Индиана Джонс и Храм судьбы» («Indiana Jones and the Temple of Doom», 1984), Индия

Досталось в свое время и второй части приключенческой франшизы Стивена Спилберга про приключения Индианы Джонса. «Индиана Джонс и Храм судьбы» вышел на мировые экраны в 1984 году за одним исключением: фильму не дали прокатное удостоверение в Индии из-за наличия в нем сцены с поеданием индийцами мозгов обезьяны. Власти страны обиделись на авторов ленты, а те, в свою очередь, не пожелали перемонтировать фильм в угоду индийским требованиям.

close 100% Кадр из фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984) Paramount Pictures

«Чудо-женщина» («Wonder Woman», 2017), Ливан, Катар, Тунис

В данном случае государства Лиги арабских стран смутил не сам сюжет, а исполнительница главной роли. Галь Гадот — израильтянка, прошедшая обязательную армейскую службу в израильской армии. Из-за политического конфликта этих стран Лига бойкотировала премьеру сольного фильма главной воинствующей амазонки DC, как и его сиквел.