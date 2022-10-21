«Он свой негативный выбор сделал». Имя Акунина убрали с театральных афиш

Минкульт РФ назвал закономерным шагом удаление с афиш имен литераторов и артистов, уехавших из России и осудивших военную операцию на Украине. В ведомстве сообщили, что афиши российских театров и других учреждений покидают те, «кто выступил против богатой культуры России». Писатель Борис Акунин ранее заявил, что его имя убрали с анонсов спектаклей РАМТа в Москве и Александринки в Петербурге. А Ксения Собчак сообщила о «сокрытии» от глаз покупателей ряда книг в Московском доме книги.

Имена покинувших Россию деятелей культуры, протестующих против спецоперации РФ на Украине, убирают с рекламных афиш «по запросу граждан». Об этом заявили в Минкульте, сообщает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что «эти люди отказались от страны в непростое время», и поэтому «логично, что на афишах им нет места».

В Министерстве культуры добавили, что большое количество обращений поступает от граждан, которых «возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений», и такие запросы «нельзя игнорировать».

В комментарии РБК Минкульт заявил, что удаление с афиш театров имен «закономерно».

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — заявили в министерстве.

Писатель Борис Акунин ранее сообщил, что Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям.

«Я решил, что нужно ответить публично на вопрос, который мне задают в личке бдительные читатели, вернее театралы. Они заметили, что с афиш сайта РАМТ (Российского Молодежного Академического Театра), где идут четыре моих спектакля, вдруг исчезло имя «Борис Акунин». Названия пьес остались, но вместо автора пустота. Спрашивают, знаю ли я про это. Да, знаю», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Акунина, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин заявил ему, что имя убрали по требованию Минкульта.

Акунин в ответ сказал, что театру стоит руководствоваться собственными интересами. Он также сообщил, что из-за санкций не получает авторские отчисления, однако сам не против даже бесплатных спектаклей по своим книгам. Кроме того, литератор заявил, что «выступает против культурного бойкота».

«Я много раз писал и говорил в выступлениях и в интервью зарубежной прессе: культурный бойкот России – ошибка. <…> Лично я со своей российской аудиторией по собственной инициативе ни за что не расстанусь», — добавил Борис Акунин.

Акунин – автор популярных циклов детективов про Эраста Фандорина и других произведений. В 2014 году Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) переехал с семьей в Лондон, после начала военной операции на Украине писатель выступил с ее критикой.

Выбор сделали

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил порталу «News.ru», что поддерживает решение российского Минкульта.

«Кто-то едет на передовую поднимать моральный дух наших бойцов, а кто-то из Великобритании поддерживает неонацистский киевский режим. Борис Акунин свой негативный выбор сделал. Поэтому я считаю действия Минкульта в современных условиях оправданными», — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что стоит даже «более решительно» действовать в этом направлении, чтобы «не росло количество «сомневающихся в правильности» выбранной руководством Российской Федерации стратегии «по спасению и сохранению русского мира».

Убрали на полку

21 октября журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что в Московском доме книги сотрудникам якобы запретили ставить на видное место произведения авторов, публично критиковавших власти РФ и их политику в отношении Украины.

В «черный список» попали Борис Акунин, журналист Михаил Зыгарь*, историк Евгений Понасенков*, редактор Наталья Баранова*, литератор Дмитрий Быков*, социолог Виктор Вахштайн*, писатель Дмитрий Глуховский*, политолог Владимир Кара-Мурза*, музыкант Андрей Макаревич*, журналисты Александр Невзоров*, Леонид Парфенов, общественный деятель Сергей Пархоменко*, писатели Алексей Поляринов и Людмила Улицкая, а также политолог Екатерина Шульман*. (помеченные звёздочкой (*) авторы признаны Минюстом РФ иностранными агентами).

«Книги этих писателей строго-настрого запретили ставить на хит-столы. Более того, в распоряжении отдельно указано, что «нижеперечисленные авторы стоят только на полках, без разворота». С покупателями рекомендуется в полемику не вступать, а также быть внимательными, так как «регулярно ходят проверки сторонних организаций».

<...> В то же время на хит-столах и на видных местах очень много литературы с тематикой СВО: «Донбасс живи», «Новороссия: возвращение» и так далее», — говорится в сообщении Telegram-канала.