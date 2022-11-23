«Мосфильм» нашел в архивах видео гибели звезды советского кино Урбанского в 1965 году

Киностудия «Мосфильм» впервые опубликовала архивные кадры гибели актера Евгения Урбанского во время съемок картины «Директор» в 1965 году. Смерть актера породила множество слухов и домыслов: от спланированного убийства до подозрений в том, что артист был пьян и не справился с управлением во время исполнения автомобильного трюка. Что случилось на съемочной площадке и какое влияние артист оказал на Владимира Высоцкого — в материале «Газеты.Ru».

«Мосфильм» опубликовал кадры смертельной аварии с участием актера Евгения Урбанского спустя 57 лет. Пленка была найдена во время внутренней инспекции служебных помещений на «Мосфильме», сообщила пресс-служба киностудии.

«На «Мосфильме» проводились масштабные внутренние инспекции служебных помещений. В одном из них была обнаружена коробка с 70-мм негативом. Выходные данные указывали, что материал содержит рабочие моменты съемки картины «Директор» режиссера Алексея Салтыкова. Найденная пленка содержит документальную запись трагической гибели артиста Евгения Урбанского на съемочной площадке», — говорится в сообщении.

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что ранее не видел этих кадров.

«Это действительно уникальные кадры, о существовании которых я лично до этого момента не знал. Хотя в то время я еще учился в школе, хорошо помню весть о трагической гибели Евгения Урбанского – он был знаменитым актером, любимцем советского зрителя.

Внезапный и трагический уход из жизни человека такого масштаба вызвал большой резонанс. Но всех деталей случившегося, мы тогда, конечно, не знали. Все укладывалось в короткую формулировку: «машина перевернулась» — и все...», — сказал Шахназаров.

На опубликованном видео последние минуты жизни артиста: автомобиль с Урбанским и его коллегой переворачивается во время прыжка через бархан. Съемки проходили в Узбекистане. Актер получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Это подтверждают записи из съемочного журнала. Трагедия случилась в ноябре 1965 года. На момент гибели Урбанскому было 33 года.

Во время съемок «Директора» супруга Урбанского, латвийская актриса Дзидра Ритенбергс была беременна, ей не сообщили об аварии. В феврале 1966 года она родила дочку, и только после этого ей рассказали о гибели супруга.

Слухи и домыслы

Гибель артиста породила много версий. В одной утверждается, что актер был пьян, когда садился за руль. Друзья Урбанского опровергали эти слухи и настаивали, что артист очень серьезно относился к работе и не мог появиться на съемках в состоянии опьянения.

Еще одна версия – что Урбанского убили. Авария якобы была подстроена, чтобы скрыть другое преступление — из его гостиничного номера украли около 800 рублей, и актер подозревал кого-то из съемочной группы, в том числе каскадера — его и называли виновником трагедии.

Утверждалось также, что Урбанского вовсе не было в автомобиле.

Ответственный за постановку трюков Владимир Балон рассказывал, что Урбанский находился в автомобиле, однако за рулем был каскадер Юрий Марков.

«Открытым «роллс-ройсом» управлял мастер спорта Марков. Женя [Урбанский] стоял во весь рост справа, держась одной рукой за натянутую веревку. На заднем сиденье лежал мощный танковый аккумулятор для фар. Оттолкнувшись от помоста, машина взлетела над барханом. И вдруг, резко клюнув носом, перевернулась. Передняя ее часть оказалась тяжелее задней. Вместе с оператором Толей Ниточкиным мы все рванули туда», — говорил Балон в интервью «Экспресс-газете» от 11 мая 2004 года.

Сам Марков, которому удалось выжить в аварии, не приводил дополнительных подробностей происшествия.

«Машина легко рванула с места, промчалась по настилу, на миг повисла в воздухе и вдруг накренилась и стукнулась передними колесами о песок. В следующее мгновение меня оглушила тупая боль... Чьи-то руки тащили меня по песку. Когда я открыл глаза, увидел перевернутый «газик», а под ним — Женю», — так вспоминал этот день каскадер.

По мнению Шахназарова, «трюк не был подготовлен должным образом».

«Об этом говорит хотя бы тот факт, что группа несколько раз меняла точку съемки. Создается впечатление, что трюк делался спонтанно – без предварительной подготовки. <…> Присутствие в этой сцене Урбанского, на мой взгляд, вообще не принципиально. Съемка велась на общем плане – главного героя почти не видно. Его вполне мог заменить дублер. Почему Урбанский остался в машине – непонятно. Думаю, если бы съемочная группа настояла – его бы там не было», — заявил директора «Мосфильма».

Карьера и жизнь Урбанского

Урбанский родился в Москве 27 февраля 1932 года в семье партийного работника Якова Урбанского и телефонистки Полины Урбанской. Будущему актеру было 6 лет, когда его отца репрессировали и отправили в лагерь в город Инта (Коми), мать с детьми уехала в Алма-Ату, а в 1946 году переехала к мужу в Коми.

В юношестве Урбанский вернулся в Москву. Сначала он учился в техническом ВУЗе и даже не думал о кино. В тот период Урбанский впервые женился на девушке по имени Ольга, у них родилась дочь. В 1952 году Евгений, хотя мать была против, поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 25-летнем возрасте.

Известность пришла к молодому актеру сразу после выпуска – он снялся в фильме «Коммунист» Василия Губанова. Тогда же принят в труппу Московского драмтеатра имени К. С. Станиславского. Первая роль, и сразу крупная – купец Лопахин в «Вишневом саде».

Заметные роли буквально посыпались на молодого актера: в 1959 году он снялся в «Балладе о солдате» Григория Чухрая и в «Неотправленном письме» Михаила Калатозова, в 1960м — в «Испытательном сроке» Павла Нилина.

Актер оказал влияние на ряд известных личностей, так, кинорежиссер Геннадий Полока утверждал, что артист Владимир Высоцкий перенял манеру исполнения песен как раз у Урбанского.

«Высоцкий, который в те времена как раз начинал свою кинокарьеру и делал первые шаги в песенном творчестве, взял за образец манеру исполнения песен под гитару Урбанского», — говорил Полока (из книги Аллы Демидовой «Владимир Высоцкий. Каким помню и люблю»).

Также Урбанского упоминал в стихах поэт Евгений Евтушенко («Баллада о совершенстве»):

...Так ты упал в пустыне, Женька,

как победитель, а не жертва,

и так же вдаль – наискосок –

тянулись руки к совершенству –

к недостижимому блаженству,

хватая пальцами песок...