Умер актер Максим Пинскер. Что о нем говорили зрители

Максим Пинскер умер на 59-м году жизни в одной из московских больниц. По предварительной информации, причиной смерти могла стать инфекция и последующее заражение крови. Актер известен по ролям в сериалах «Интерны», «Час Волкова», «Семейный бизнес», «Саранча», а также фильмам «Дурак» Юрия Быкова и «Родные» Ильи Аксенова. Россияне также вспоминают, как мастерски он озвучивал персонажей компьютерных игр, а книголюбы — как записывал аудиокниги. Как зрители и слушатели оценивали творчество актера — в материале «Газеты.Ru».

Российский актер кино, театра и дубляжа Максим Пинскер умер на 59-м году жизни. «[Максима не стало] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло», — сообщила ТАСС его бывшая жена Ирина. Она пояснила, что Пинскер незадолго до смерти был госпитализирован.

«Максим был очень талантливый, очень светлый и добрый человек», — добавила экс-супруга актера.

Как рассказал Telegram-каналу Mash его сын Яков, причиной смерти актера могло стать попадание в организм инфекции.

20 августа актер уехал на съемки в Калугу, откуда вернулся в очень плохом состоянии и даже не мог самостоятельно ходить. «Жаловался на боли в ноге. Сын помог добраться до квартиры. Вскоре приехала скорая помощь. В больнице взяли анализы и сказали, что инфекция попала в спинной мозг, началось заражение крови», — пишет Mash.

В скором времени актер впал в кому, а чуть позже произошла остановка дыхания.

Жена брата Пинскера Ольга в социальных сетях попросила оказать семье финансовую помощь. Она объяснила, что в последнее время у них были тяжелые времена и «денег нет от слова совсем».

«Сегодня умер Максим Пинскер, брат моего покойного мужа Димы, отец троих прекрасных детей, младшему из которых только 15.<...> Очень нужна финансовая помощь с похоронами. Если кто-то мог бы поддержать, я и вся наша семья будем благодарны», — говорится в посте.

От «Интернов» до Death Stranding

Будущий актер родился 5 февраля 1964 года в Москве в семье научных работников. В детстве занимался самодеятельностью и играл в любительском театре, но родители не считали актерскую профессию подходящей и уговорили сына поступить в Московский физико-технический институт.

Получив диплом, Пинскер был призван в армию. Однако желание реализовываться на сцене не отпускало. Один из его сослуживцев мечтал стать актером и учиться в Школе-студии МХАТ. В итоге после демобилизации они оба подали документы в театральный вуз, но сумел пройти испытания и был зачислен на курс Михаила Тарханова только Пинскер. Его однокурсниками стали будущие звезды Гоша Куценко и Вячеслав Разбегаев.

После выпуска актер играл в спектаклях Театра имени Маяковского и частной антрепризы «Театр Антона Чехова». Телезрителям запомнились его роли в «Интернах», «Дураке», «Часе Волкова», «Тяжеловесе», «Судмедэкспертах», «Моей прекрасной няне» и других картинах.

«Нетипичная внешность, запоминающееся лицо. Роли не главные, эпизодические, но в памяти. Светлая память», — отмечает пользователь форума сайта «Кино-театр.ру» Аурелия Санти.

«Хороший, сильный актер. Самый настоящий мент. Классная команда собралась в сериале «Час Волкова». Еще все так классно вжились в свои образы. Сейчас пересматриваю. В жизни бы побольше таких людей встречать», — пишет ИРИНА_1С. (Москва).

«Видела Максима Пинскера во многих сериалах, но его майор Лапин — вне конкуренции. Сейчас посматриваю потихоньку 3-й сезон «Часа Волкова» и проникаюсь все большей симпатией к актеру, а также к его неоднозначному и очень смешному герою», — добавляет Тамара (Саратов).

«В «Интернах» сама душа! Большой, грубоватый, но очень теплый», — констатирует Владимор.

Зрители также вспоминают, что в 90-х Пинскер снимался в рекламных роликах. Так, в 1993-1994 годах он играл роль важного бородатого «господина Эрлана» в рекламе «Торгового дома «Эрлан». «Сейчас, пожалуй, мало кто вспомнит, но образ был яркий», — напоминает Smxx777 (Moscow).

Кроме того, Пинскер был официальным голосом канала ДТВ и радиостанции «Звезда», а также озвучивал аудиокниги. «Москва-ква-ква» — это нечто! Если бы был другой голос и не чтение Максима вряд ли вещь нам понравилась. Но в исполнении Максима — действовало как шоу удава для бандерлогов. Мы были готовы после пробки еще полчаса посидеть в машине и слушать... слушать...» — отмечает Людмила__Тар (Москва).

«Восхищен исполнением произведения Ремарка «Три товарища», и не только я — все, кто слушал со мной хотя бы какое-то время, выказывали желание продолжить прослушивание. Ощущение такое, что это глубже, чем спектакль», — добавляет Юрий Бендюк (Киев).

Голосом Пинскера говорят су-шеф Хорст из мультфильма «Рататуй», медведь Йорек Бирнисон из «Золотого компаса» и Берни Мак из «Трансформеров». Актер озвучил и Дайхардмэна в компьютерной игре Death Stranding, Дона Сальери в Mafia: Definitive Edition, Солдата-76 в Overwatch, а также Пулеметчика в Team Fortress 2.

«Пулеметчик в компьютерной игре ТФ2 получился лучше чем в оригинальной версии, честно. Большое спасибо за озвучку», — заключает пользователь Слава (Курган).