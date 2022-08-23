Злободневная сатира с Хабенским и драма с Раппопорт: 10 лучших фильмов фестиваля «Короче»

В Калининграде завершился юбилейный 10-й кинофестиваль короткометражного кино «Короче». Главным победителем смотра стала картина «Веселый понедельник» Софьи Райзман — черно-белая стилизованная мелодрама про небогатую пару влюбленных, чьи чувства испытывает на прочность совместный поход в бутик. Обозревательница и кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о других интересных участниках основного конкурса, премьеры которых стоит дождаться онлайн.

«Отпечатки»

close 100% Кадр из фильма «Отпечатки» Пресс-служба фестиваля «Короче»

Напряженная драма Серафима Ореханова — одна из лучших премьер фестиваля, в которой безнадежность мира Оруэлла встречается с надрывной убедительностью Тарковского. На дворе 1953 год, героиня Ксении Раппопорт Ева работает «стирательницей» — подчищает с фотографий людей, которых забрали в НКВД. Суровая начальница Евы настаивает, что скоро это все кончится и нужно только потерпеть. Но уставшая и от работы, и от режима Ева решается на отчаянный шаг — пытается стереть главный источник воцарившегося зла.

Страшный и актуальный сюжет, в котором удивительная Ксения Раппопорт — его сердце и главная удача. Несмотря на то, что картина выглядит самодостаточной историей, хочется помечтать о появлении на ее основе полного метра. Слишком хорошая режиссерская и актерская работы, чтобы не пожелать для этого сюжета большего хронометража.

«Как с Максимом х(пип)ня случилась»

close 100% Пресс-служба фестиваля «Короче»

Победитель в категории «Лучший сценарий». Дерзкая и злободневная сатира Виталия Дудника — выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия». В центре истории — начинающий режиссер, который в отчаянных попытках снять бескомпромиссное и честное кино заключает сделку с совестью, оборачивающуюся необычным «проклятьем». Согласившийся «подчистить» свой сценарий, автор внезапно становится жертвой цензуры и за пределами съемочной площадки. Отныне весь звучащий в жизни мат буквально запикивается, неприличные жесты становятся расплывчатыми, а запрещенная продукция закрывается черными квадратиками. Теперь Максиму необходимо сделать выбор: продолжать прогибаться под требования продюсеров или отстоять себя вопреки всему.

Главную роль в картине исполнил сам Дудник, но в фильме отличные эпизоды с приглашенными звездами в лице Константина Хабенского и Юрия Быкова. Старшие и более опытные товарищи служат дебютанту главным напоминанием о том, что помимо таланта режиссер должен еще и обладать внутренним стержнем. Смешная и в то же время серьезная история о вреде цензуры.

«Слезы капали в фо-бо»

close 100% Кадр из фильма «Слезы капали в фо-бо» Пресс-служба фестиваля «Короче»

Специальный приз жюри. Прекрасная комедия прошлогоднего победителя фестиваля Сергея Филатова, во время которой зал не переставал взрываться хохотом. Соня — талантливая, но невостребованная актриса, которой от безнадеги вынуждена устраиваться в «холодные продажи». Очередной звонок «по сценарию» оборачивается незапланированной импровизацией: на другом конце провода сентиментальный бандит Череп, безответно влюбленный в женщину босса. Из-за неразделенного чувства гангстер думает о самоубийстве. Вынужденная действовать не по сценарию Соня в полной мере демонстрирует свой артистический талант и спасает жизнь Черепа. Но на этом приключения девушки не заканчиваются. Приобретенные опыт и уголовный жаргон в непредвиденной ситуации помогают ей спасти еще одну жизнь, а также наконец-то обрести шанс реализоваться в профессии.

Эксцентричная, бойкая и дико смешная комедия Филатова — редкий пример отличного юмора, по которому мы все так истосковались.

«Тук-тук-тук»

Дебютная работа Андрея Гордина — едва ли не самая пронзительная история из конкурсной программы X фестиваля «Короче». В квартире встречаются двое: молодой парень и возрастная женщина. С первых минут очевидно, что это их первая встреча, во время которой робеют оба. Но у недавно пережившей тяжелую утрату героини есть своя особая цель, а хозяин квартиры — хоть и незнакомец, но единственный человек, который способен смягчить образовавшуюся в ее сердце боль.

Хрупкая и минималистичная история о человеческих связях и поиске близости в мире, в котором все конечно, кроме бессмертной любви.

«Красная заря»

close 100% Кадр из фильма «Красная заря» Пресс-служба фестиваля «Короче»

Абсолютно непредсказуемый дипломный фильм Евгения Добророднова, который кажется наследником стиля Тарантино, но на самом деле куда ближе традициям современного южнокорейского кино с его ультранасилием, вплетенным в ткань драматического повествования.

Главный герой (его сыграл сам Добророднов) отправляется в сельскую глушь, откликнувшись на просьбу бывшей девушки, у которой пропал новый парень. Начавшаяся как роуд-муви история оборачивается беспощадным в своей стилистике кровожадным хоррором о семье каннибалов. Теперь несчастный путник вынужден спасать не только преемника, но и самого себя. У фильма необычное операторское решение с часто статичной камерой и минималистичными мизансценами. Но эта аскеза удачно работает на сюжет, который может (и очень бы хотелось, чтобы смог) развиться до полного метра. Потому что за внешней жанровой бойкостью скрывается притча о круговороте насилия в природе. «Красная заря» награждена специальным дипломом жюри.

«Унесенный в звездную глубину»

close 100% Кадр из фильма «Унесенный в звездную глубину» Пресс-служба фестиваля «Короче»

Сразу две награды смотра: приз специального жюри фестиваля и победа в категории «Лучшая анимационная работа». Изумительная картина Сергея Анфиногентова — человека-оркестра, который собственными силами создавал картину на протяжении семи месяцев. После загадочной аварии на орбите астронавта уносит в глубины космоса. Но вместо ожидаемой смерти в недрах вселенной его поджидает удивительное открытие — аномалия, которая раскрывает ему секреты естества и таинственного космоса.

На протяжении 22 минут перед зрителем разворачивается захватывающая история, частично похожая и на «Интерстеллар», и на «К звездам». «Унесенный в звездную глубину» — проект, который хочется увидеть в формате мини-сериала, потому что при всей красоте видеоряда истории не хватило раскрытия именно в ее драматургии. Интересно узнать побольше главного героя, которому при более близком знакомстве станет проще сопереживать. А также о его путешествии и, конечно же, космической сущности, которая дает понять, что человек — не одинок во вселенной.

«Контактеры»

close 100% Кадр из фильма «Контактеры» Пресс-служба фестиваля «Короче»

Комичная миниатюра Анастасии Ворониной, выполненная в стилистике мокьюментари. Передача «Паранормальный Череповец» рассказывает о самых необъяснимых явлениях региона, часто разоблачая своих героев. Но участники нового выпуска ставят в тупик создателей шоу и его зрителей. Местный житель Алексей утверждает, что получил способность контактировать с инопланетянами. Пока телевизионщики выискивают подвох, ситуация обрастает новыми неожиданными подробностями.

«Контактеры» — картина, которая обязательно придется по душе фанатам Тайки Вайтити («Паранормальный Веллингтон» — его рук дело).

Здесь абсурдное вступает в сговор с потусторонним, но все показанное на экране настолько смешно и гармонично, что с фильмом хочется побыть как можно дольше. И еще: исполнитель главной роли Никита Фролов — новый Саша Паль, артист с той же самобытной органикой и талантом быть смешным в кадре.

«Рыбалка»

close 100% Кадр из фильма «Рыбалка» Пресс-служба фестиваля «Короче»

Постановщик фильма Георгий Болдугеров был признан лучшим режиссером фестиваля. Главный герой картины — вышедший по УДО Олег (звезда «Чик» Сергей Гилев), который отправляется на рыбалку вместе с братом и их двумя малолетними сыновьями. Стихийный отдых оборачивается криминальной драмой: герои случайно находят в озере мертвое тело — и пока решают, стоит ли обращаться в полицию или есть риск, что их без суда и следствия сделают подозреваемыми, представители правопорядка сами их находят.

На фоне взрослых внутренних терзаний, сдобренных хорошей комедией положений, разворачивается отдельная история, рассказанная с позиции детей, для которых долгожданная рыбалка — своего рода инициация и важное приключение. Именно этот синтез криминального анекдота и романа воспитания с парафразами из «Возвращения» Андрея Звягинцева превращает «Рыбалку» в многослойное произведение, в котором нашлось место и взрослому ужасу и детской радости.

«Шурик»

close 100% Кадр из фильма «Шурик» Пресс-служба фестиваля «Короче»

Родители оставляют маленького Сашу с его бабушкой (демоническая Роза Хайруллина), которая плохо ладит с окружающей реальностью и довольно быстро становится источником опасности для ребенка. В рамках квартиры родственницы мальчик пытается познать мир вокруг, заходя на запретный второй этаж и стараясь не захлебнуться в душе во время устроенной бабушкой «пытки». Постепенно саспенс нарастает и странное поведение героини обретает новый масштаб ужаса, поглотившего и ее саму, и крохотного Сашу.

Картина Александра Самсонова — крепкая заявка на стильный хоррор в духе автора «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астера. У фильма все прекрасно и с режиссурой, и с операторской работой, и с музыкальным сопровождением, которое автоматически шазамишь на финальных титрах.

«На глубине»

close 100% Кадр из фильма «На глубине» Пресс-служба фестиваля «Короче»

Отчасти биографичная анимационная работа Лизы Стариковой о дочери, которая вымаливает отца-подводника у моря, потому что ассоциирует стихию с монстрами и соперничает с ней за внимание родителя. А потом спасает папу, не умеющего жить на суше и страдающего без любимой воды.

Пронзительная и чувственная история о крепких семейных связях и детской оптике, которая, с одной стороны, все гиперболизирует, а с другой — подмечает магию, не очевидную взрослому взгляду.

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Также в рамках фестиваля состоялось награждение студентов киношкол, принявших участие в новоорганизованной творческой лаборатории смотра. Победителем в номинации «Лучший фильм» стала работа «Первая охота» Екатерины Бартовой, приз за «Лучшую идею» получил фильм «Духота» Вячеслава Беломестных, а «Лучшим режиссером» был признан Владислав Емелин за фильм «Четверг — Рыбный день».