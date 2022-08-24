Интервью со звездой «Майора Грома» Тихоном Жизневским — о российском кино, любви к Питеру и «Зените»

23 августа на Яндекс Музыке вышла первая аудиокнига о полицейском Игоре Громе. Ее озвучил Тихон Жизневский, сыгравший главную роль в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». В интервью «Газете.Ru» актер рассказал о преимуществах аудиоформата и первом опыте озвучивания книги, а также оценил состояние современного российского кинетомаграфа.

— Почему историю о «Майоре Громе» — помимо комиксов и фильма — решили преподнести в формате аудиокниги?

— Медиа-пространство расширяется, нужно давать что-то новое огромному количеству поклонников комиксов студии BUBBLE и фильма, а также привлекать новых фанатов. Круто, что именно «Майор Гром» откроет вселенную аудиокниг от издательства BUBBLE, которые можно послушать на Яндекс Музыке эксклюзивно.

— Насколько сильно отличаются аудиокнига и кино по содержанию? В чем преимущество аудиоформата?

— Изначально преимущество аудиокниги в том, что ее можно слушать во время тренировки или по дороге куда-нибудь. Что касается фильма — в нем история сжата из-за хронометража, все туда не поместится. В аудиокниге история Майора Грома рассказана подробнее — больше внимания уделяется его отношениям с друзьями, любовной линии и другим моментам. Как в комиксе, но еще более объемно.

— Сколько примерно длится книга — и дополнена ли она какими-то музыкальными эффектами?

— Около шести часов, они разделены на 20 глав, чтобы было удобно слушать. У аудиокниги есть полный саунд-дизайн, то есть на фоне повествования звучит музыка, аудиоэффекты.

— Должно быть, озвучивать книги — это непросто. Что было самым сложным в этом процессе?

— Это мой первый опыт в озвучивании аудиокниг. И непростой труд, приходилось вспоминать речевые разминки, какие-то азы институтские. Как оказалось, очень тяжело два с половиной часа сидеть и начитывать вслух — начинает садиться голос, уходить в какие-то низы, язык заплетается.

— Посоветуйте метод речевой разминки, который оказался для вас самым действенным.

— Один из самых эффективных способов и чаще всего мною используемых — перед записью взять пробку от вина или шампанского, наполовину засунуть в рот, зафиксировать передними зубами и проговаривать какие-то скороговорки или текст, который ты собираешься читать. Потом достаешь ее — и дикция значительно улучшается. Но лучше это делать минуту, долго нельзя — может челюсть свести. Либо сделать несколько подходов с передышками.

— Нравится ли вам, как вы звучите в аудиозаписи?

— Нет, не нравится. Наверное, у большинства людей есть такой момент самокритики: когда слышишь свой голос в записи или видишь себя на видео, кажется, что ты выглядишь не так — и голос твой звучит ужасно. Поэтому я к себе отношусь предвзято. Мне кажется, что мой голос звучит неправильно. И вообще, почему я, если есть настоящие мастера озвучивания книг — которые долго учатся, набираются опыта, потому что это очень сложная профессия.

— Это вы сказали про голос в записи аудиокниг, а что касается пения?

— Песни я пою — успел попеть и в кино, и в театре. Мне нравится петь не дома или когда друзья приходят, а где-то на сцене или в кино. Это доставляет мне большое удовольствие. Честно говоря, я особенно не занимаюсь самоанализом и разбором того, как звучу — я же это не для себя пою в первую очередь. Вернее, для себя тоже, но не для того, чтобы переслушивать запись — а чтобы получать удовольствие в процессе исполнения песен.

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— Вы стали первым исполнителем главной роли в большой российской полнометражной экранизации комикса и озвучили первую аудиокнигу от издательства BUBBLE. Каково это — быть первооткрывателем?

— Мне кажется, это здорово — делать что-то первым. Ты можешь ошибаться, и это даже тебе немного спускается с рук, ведь первооткрыватели всегда идут по тонкому льду и не знают толком, что и как.

— В приквеле «Майор Гром: Трудное детство», премьера которого ожидается в начале 2023 года, вашего персонажа в детстве играет 14-летний Кай Гетц. На ваш взгляд, похож ли он на вас?

— Да, Кай — замечательный парень, он похож на молодого красивого меня. Сам я в детстве совсем по-другому выглядел — он симпатичный, а я был не очень, как мне кажется. Одну из сцен снимали этой весной на Исаакиевской площади, я приходил к ребятам, познакомился с Сережей Мариным (исполнителем роли отца Грома — «Газета.Ru»).

— Какой из проектов с вашим участием кажется вам наиболее социально значимым?

— Я знаю, что очень многим нравятся «Огонь», «Майор Гром» и другие фильмы. Лично меня больше всего привлекла работа в сериале «Топи» — там у меня была наибольшая актерская амплитуда. А так — в каждом проекте есть что-то интересное и социально значимое для отдельных людей, сложно выделить из них один.

— Важно ли для вас смотреть крупные зарубежные премьеры — в том числе с профессиональной целью? Как сейчас справляетесь без них?

— Почему без них? Часть зарубежного контента по-прежнему доступна к легальному просмотру в онлайн-кинотеатрах, причем одновременно с мировыми премьерами: например, «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов», который ждал весь мир. Для актера, безусловно, очень важно смотреть новые фильмы и сериалы. Я стараюсь это делать, в последние месяцы, правда, времени на просмотр фильмов катастрофически не хватает.

— Смотрите ли вы российские сериалы? Если да, какие последние посмотрели — и что можете о них сказать?

— Научились у нас снимать очень хорошо, потому что благодаря платформам появилась живая конкуренция. Платформы — это двигатель кино во всем мире, и у нас в стране в том числе. Люди борются за аудиторию и стараются делать максимально качественный продукт. Поэтому сейчас много качественных отечественных сериалов. Из последнего, что я смотрел, мне очень понравились «Нулевой пациент» на Кинопоиске — Никитосик [Ефремов] большой молодец, «Карамора». «Большую секунду» посмотрел целиком быстро.

— По вашему мнению, будущее за онлайн-кинотеатрами — или классические залы бессмертны?

— По факту, если посмотреть на цифры, они как раз-таки смертны. Хотелось бы верить, конечно, что кинотеатры вернутся, но пока все очень плачевно. Поэтому мне кажется, что на данном этапе, конечно, будущее за платформами.

— В сентябре в Сочи состоится первый в России фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Как вы относитесь к идее сделать для платформ отдельный фестиваль, поедете ли на него?

— Почему бы нет? Это замечательная идея — сделать отдельный фестиваль для платформ, которые, как я уже сказал, стали двигателем кино у нас в стране. Я поеду туда с несколькими проектами.

— Как часто посещаете свой родной город Зеленоградск? Насколько сильно он изменился в последние годы?

— Позавчера только прилетел, на несколько дней уезжал. Замечательно отношусь к этому городу. Он очень изменился в лучшую сторону — там поставили систему «умный город», значительно снизили преступность. Там нет клубов никаких, абсолютно семейный город, красивый, нафаршированный и упакованный для семейного отдыха. Конечно, город украсили и сделали его курортным — там стало очень много людей. Но вот старые дома не ремонтируют — такие, где я с родителями жил.

— Живя в Петербурге, болеете ли вы за футбольный клуб «Зенит»?

— Да, я топлю за «Зенит», слежу за играми и иногда посещаю стадион. К культуре боления отношусь замечательно, просто прекрасно — но только когда это без фанатизма и нарушения закона.

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— Как проводите свободное время?

— Могу что-то посмотреть, в компьютер поиграть. Погулять, на самокате покататься. Ничего особенного — крестиком не вышиваю. У меня нет хобби кроме работы, скучный я человек. Могу поубирать квартиру, пропылесосить, что-нибудь помыть. Вот это я люблю.

— А путешествовать любите?

— Нельзя сказать, что я сильно люблю путешествовать, хотя много где бывал. Может быть, 2-3 места понравилось.

— Если была бы возможность сейчас оказаться в любой части света — не задумываясь, что бы вы выбрали?

— С удовольствием бы вернулся в Японию и искупался в горной речке.

— Привязаны ли вы к какому-то месту, которое считаете своим домом?

— Все-таки, Петербург, потому что я здесь с 2009 года. Наверное, это уже мой дом. Конечно, лимита я тоже, но все равно я уже здесь давно и провожу большую часть времени. Я привязан к Питеру. Здесь мне нужно бывать хотя бы раз в месяц.

— Вы домашний человек?

— Да, я не люблю мероприятия и всякие публичные дела, никуда не хожу — лучше дома.