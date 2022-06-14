Эволюция Эндрю Гарфилда: от роли Человека-паука до фаворита Мартина Скорсезе

«Мальчик А» («Boy A»), 2007 / «Львы для ягнят» («Lions for Lambs»), 2007
Впервые на экране Гарфилд появился в 2005 году, снявшись в нескольких эпизодических ролях в британских сериалах — правда, особой известности они ему не принесли. Параллельно актер выступал в «Королевском биржевом театре» — играл Ромео в постановке «Ромео и Джульетта».
Из-за отсутствия особого фидбэка на телевидении Гарфилд сфокусировался на большом кино — и в 2007 году вышло сразу два заметных проекта (причем по обе стороны Атлантики) с участием молодой звезды. «Мальчик А» — скромная британская драма, рассказывающая о вышедшем из тюрьмы герое, который пытается адаптироваться к жизни на воле. Эта работа принесла Гарфилду награду британской киноакадемии BAFTA.
«Львы для ягнят» — увесистая картина мэтра Роберта Редфорда, в которой Гарфилду довелось сыграть с титанами Голливуда: Мэрил Стрип и Томом Крузом. В центре истории сразу три сюжетные линии, соединяющиеся в точке критической оценки войны в Афганистане и роли США в ней. Гарфилд исполнил роль очарованного пропагандой моралиста, готового бросить обучение и отправиться в самое пекло чужой войны, рискуя при этом своей жизнью.
Кадр из фильма «Львы для ягнят» (2007)Andell Entertainment
«Социальная сеть» («The Social Network»), 2010
Спустя три года Гарфилд сорвал настоящий большой куш — попал в звездный каст байопика Дэвида Финчера «Социальная сеть» о создании Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Эндрю сыграл близкого друга и соратника Марка Цукерберга — Эдуардо Саверина. Вместе они сперва создали глобальную соцсеть, а потом долго и болезненно делили причитающиеся за нее миллиарды.
Роль Саверина принесла актеру первую номинацию на «Золотой глобус», а также стала проходным билетом в первую лигу голливудских любимчиков.
Кадр из фильма «Социальная сеть» (2010)Columbia Pictures
«Не отпускай меня» («Never Let Me Go»), 2010
До еще одного большого прорыва в роли Человека-паука Гарфилд успел сняться в одноименной экранизации романа «Не отпуская меня» Кадзуо Исигуро. Вместе с Кэри Маллиган и Кирой Найтли он сыграл особенных детдомовцев, между которыми возникал любовный треугольник.
Это не самый успешный фильм в карьере Гарфилда в год своего выхода. Однако — настоявшись — картина все же получила свою долю признания у зрителей, рассмотревших в ней меланхоличную антиутопию для миллениалов, растерянного и потерянного, как герои фильма, поколения.
Кадр из фильма «Не отпускай меня» (2010)Fox Searchlight
«Новый человек-паук», («The Amazing Spider-Man»), 2012
Тот самый big break moment, о котором мечтают миллионы актеров и актрис по всему свету, но который удается пережить лишь единицам. На волне успеха «Социальной сети» и внимания со стороны больших студий Гарфилд получил роль Питера Паркера в перезапуске «Человека-паука».
Эта работа не только позволила молодому актеру замахнуться на внушительный гонорар (хотя за съемки в первой части он получил «всего» $500 тыс., которые смог удвоить до семизначной суммы только с выходом второго фильма), но и подарила встречу с Эммой Стоун — экранной и на долгое время буквальной любимой девушкой Гарфилда.
Кадр из фильма «Новый Человек-паук» (2012)Columbia Pictures
«Молчание» («Silence»), 2016 / «По соображениям совести» («Hacksaw Ridge»), 2016
Наигравшись в киногероику (тем более что обе части «Человека-паука» с участием Гарфилда по каким-то причинам были встречены прохладно), актер взял небольшой тайм-аут и сконцентрировался на более авторских проектах. К роли иезуитского священника Себастьяна Родригеса в исторической драме Мартина Скорсезе «Молчание» Гарфилд готовился год. Он расстался со Стоун после пяти лет отношений, отдав всего себя проекту.
При этом если претенциозная работа Скорсезе так и осталась картиной для избранных, ключ к пониманию которой, кажется, не смогли подобрать даже самые опытные критики, то вышедшая в том же году военная драма «По соображениям совести» расставила все по своим местам. В картине Мела Гибсона, основанной на реальных событиях, Гарфилд исполнил привычную для себя роль искреннего максималиста Десмонда Досса, отказавшегося убивать во время Второй мировой. Этот образ в высшей степени порядочного человека с железобетонными принципами принес Гарфилду первую номинацию на «Оскар».
Кадр из фильма «Молчание» (2016)Cappa Defina Productions
«Дыши ради нас» («Breathe»), 2017 / «Ангелы в Америке» («Angels in America»), 2017
Следующий год стал для Гарфилда началом спада в кино, но триумфом на театральных подмостках. В то время как в кинотеатрах выходила среднестатистическая драма «Дыши ради нас», в «Королевском национальном театре» гремели «Ангелы в Америке». В очередной постановке знаменитой пьесы Тони Кушнера Гарфилд исполнил мощную роль главного героя-гея, узнающего, что у него СПИД, и видящего необычные галлюцинации.
И пока киношники не могли определиться, достоин ли актер больших наград, театралы оказались более щедры на призы: за роль в «Ангелах в Америке» Гарфилд получил главную театральную награду «Тони».
Кадр из театральной постановки «Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум» (2017)Helen Maybanks/National Theatre
«Под Сильвер-Лэйк» («Under the Silver Lake»), 2018 / «Мэйнстрим» («Mainstream»), 2020
Доказав и массовой аудитории, и эстетам, на что он способен, Эндрю снизил обороты, свернув в сторону более экспериментального кино. В 2018-м на экраны вышла мистическая и напичканная отсылками к массовой культуре прошлого картина-лабиринт «Под Сильвер-Лэйк».
Двумя годами позже состоялась премьера треш-триллера «Мэйнстрим» — редкого провального проекта в карьере Гарфилда, которому в этот раз чутье изменило.
Кадр из фильма «Под Сильвер-Лэйк» (2018)Salem Street Entertainment
«Тик-так, бум!» («Tick, Tick... Boom!»), 2021 / «Человек-паук: Нет пути домой» («Spider-Man: No Way Home»), 2021 / «Глаза Тэмми Фэй» («The Eyes of Tammy Faye»), 2021
Проделав работу над ошибками и затосковав за серьезными драматическими ролями, в 2021-м Гарфилд пережил второе рождение своей карьеры. Метил актер во все зрительские категории сразу: в музыкальной драме «Тик-так, бум» вышибал слезу у ценителей музыки, в «Человеке-пауке: Нет пути домой» заигрывал с зумерами, которые внезапно открыли в нем нового кумира, а в надрывном байопике «Глаза Тэмми Фэй» о скандальных супругах-евангелистах — прицеливался на «Оскар».
Все три ставки сработали — с той лишь разницей, что номинацию на главную кинопремию мира ему все же принес «Тик-так, бум!».
Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)Columbia Pictures
«Под знаменем небес» («Under the Banner of Heaven»), 2022
Самая свежая на сегодняшний день работа Гарфилда — роль рефлексирующего детектива-мормона, расследующего страшное преступление и переживающего кризис веры. Сериал «Под знаменем небес» основан на реальной истории, хотя образ героя Гарфилда — плод авторского воображения.
Но актер, которому особенно хорошо удаются роли страдающих идеалистов, блестяще показал на экране человека, состоящего из хрустальной хрупкости и несгибаемой воли — самый понятный и востребованный образ сегодняшнего дня.
Кадр из сериала «Под знаменем небес» (2022)FX Productions