Эволюция Эндрю Гарфилда: от роли Человека-паука до фаворита Мартина Скорсезе

Эндрю Гарфилд — изначально театральный актер, попавший в актерство случайно: с детства хотел изучать бизнес, но влюбился в театр, и понеслось. На протяжении своей 17-летней карьеры он умело балансирует между студийными блокбастерами и скромными авторскими картинами. За эти годы Гарфилд пережил не один взлет и падение, но 2021-й после долгого затишья стал для него едва ли не самым удачным в карьере. В честь «второго пришествия» актера «Газета.Ru» вспоминает его 15 лучших ролей.

«Мальчик А» («Boy A»), 2007 / «Львы для ягнят» («Lions for Lambs»), 2007

Впервые на экране Гарфилд появился в 2005 году, снявшись в нескольких эпизодических ролях в британских сериалах — правда, особой известности они ему не принесли. Параллельно актер выступал в «Королевском биржевом театре» — играл Ромео в постановке «Ромео и Джульетта».

Из-за отсутствия особого фидбэка на телевидении Гарфилд сфокусировался на большом кино — и в 2007 году вышло сразу два заметных проекта (причем по обе стороны Атлантики) с участием молодой звезды. «Мальчик А» — скромная британская драма, рассказывающая о вышедшем из тюрьмы герое, который пытается адаптироваться к жизни на воле. Эта работа принесла Гарфилду награду британской киноакадемии BAFTA.

«Львы для ягнят» — увесистая картина мэтра Роберта Редфорда, в которой Гарфилду довелось сыграть с титанами Голливуда: Мэрил Стрип и Томом Крузом. В центре истории сразу три сюжетные линии, соединяющиеся в точке критической оценки войны в Афганистане и роли США в ней. Гарфилд исполнил роль очарованного пропагандой моралиста, готового бросить обучение и отправиться в самое пекло чужой войны, рискуя при этом своей жизнью.

close 100% Кадр из фильма «Львы для ягнят» (2007) Andell Entertainment

«Социальная сеть» («The Social Network»), 2010

Спустя три года Гарфилд сорвал настоящий большой куш — попал в звездный каст байопика Дэвида Финчера «Социальная сеть» о создании Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Эндрю сыграл близкого друга и соратника Марка Цукерберга — Эдуардо Саверина. Вместе они сперва создали глобальную соцсеть, а потом долго и болезненно делили причитающиеся за нее миллиарды.

Роль Саверина принесла актеру первую номинацию на «Золотой глобус», а также стала проходным билетом в первую лигу голливудских любимчиков.

close 100% Кадр из фильма «Социальная сеть» (2010) Columbia Pictures

«Не отпускай меня» («Never Let Me Go»), 2010

До еще одного большого прорыва в роли Человека-паука Гарфилд успел сняться в одноименной экранизации романа «Не отпуская меня» Кадзуо Исигуро. Вместе с Кэри Маллиган и Кирой Найтли он сыграл особенных детдомовцев, между которыми возникал любовный треугольник.

Это не самый успешный фильм в карьере Гарфилда в год своего выхода. Однако — настоявшись — картина все же получила свою долю признания у зрителей, рассмотревших в ней меланхоличную антиутопию для миллениалов, растерянного и потерянного, как герои фильма, поколения.

close 100% Кадр из фильма «Не отпускай меня» (2010) Fox Searchlight

«Новый человек-паук», («The Amazing Spider-Man»), 2012

Тот самый big break moment, о котором мечтают миллионы актеров и актрис по всему свету, но который удается пережить лишь единицам. На волне успеха «Социальной сети» и внимания со стороны больших студий Гарфилд получил роль Питера Паркера в перезапуске «Человека-паука».

Эта работа не только позволила молодому актеру замахнуться на внушительный гонорар (хотя за съемки в первой части он получил «всего» $500 тыс., которые смог удвоить до семизначной суммы только с выходом второго фильма), но и подарила встречу с Эммой Стоун — экранной и на долгое время буквальной любимой девушкой Гарфилда.

close 100% Кадр из фильма «Новый Человек-паук» (2012) Columbia Pictures

«Молчание» («Silence»), 2016 / «По соображениям совести» («Hacksaw Ridge»), 2016

Наигравшись в киногероику (тем более что обе части «Человека-паука» с участием Гарфилда по каким-то причинам были встречены прохладно), актер взял небольшой тайм-аут и сконцентрировался на более авторских проектах. К роли иезуитского священника Себастьяна Родригеса в исторической драме Мартина Скорсезе «Молчание» Гарфилд готовился год. Он расстался со Стоун после пяти лет отношений, отдав всего себя проекту.

При этом если претенциозная работа Скорсезе так и осталась картиной для избранных, ключ к пониманию которой, кажется, не смогли подобрать даже самые опытные критики, то вышедшая в том же году военная драма «По соображениям совести» расставила все по своим местам. В картине Мела Гибсона, основанной на реальных событиях, Гарфилд исполнил привычную для себя роль искреннего максималиста Десмонда Досса, отказавшегося убивать во время Второй мировой. Этот образ в высшей степени порядочного человека с железобетонными принципами принес Гарфилду первую номинацию на «Оскар».

close 100% Кадр из фильма «Молчание» (2016) Cappa Defina Productions

«Дыши ради нас» («Breathe»), 2017 / «Ангелы в Америке» («Angels in America»), 2017

Следующий год стал для Гарфилда началом спада в кино, но триумфом на театральных подмостках. В то время как в кинотеатрах выходила среднестатистическая драма «Дыши ради нас», в «Королевском национальном театре» гремели «Ангелы в Америке». В очередной постановке знаменитой пьесы Тони Кушнера Гарфилд исполнил мощную роль главного героя-гея, узнающего, что у него СПИД, и видящего необычные галлюцинации.

И пока киношники не могли определиться, достоин ли актер больших наград, театралы оказались более щедры на призы: за роль в «Ангелах в Америке» Гарфилд получил главную театральную награду «Тони».

close 100% Кадр из театральной постановки «Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум» (2017) Helen Maybanks/National Theatre

«Под Сильвер-Лэйк» («Under the Silver Lake»), 2018 / «Мэйнстрим» («Mainstream»), 2020

Доказав и массовой аудитории, и эстетам, на что он способен, Эндрю снизил обороты, свернув в сторону более экспериментального кино. В 2018-м на экраны вышла мистическая и напичканная отсылками к массовой культуре прошлого картина-лабиринт «Под Сильвер-Лэйк».

Двумя годами позже состоялась премьера треш-триллера «Мэйнстрим» — редкого провального проекта в карьере Гарфилда, которому в этот раз чутье изменило.

close 100% Кадр из фильма «Под Сильвер-Лэйк» (2018) Salem Street Entertainment

«Тик-так, бум!» («Tick, Tick... Boom!»), 2021 / «Человек-паук: Нет пути домой» («Spider-Man: No Way Home»), 2021 / «Глаза Тэмми Фэй» («The Eyes of Tammy Faye»), 2021

Проделав работу над ошибками и затосковав за серьезными драматическими ролями, в 2021-м Гарфилд пережил второе рождение своей карьеры. Метил актер во все зрительские категории сразу: в музыкальной драме «Тик-так, бум» вышибал слезу у ценителей музыки, в «Человеке-пауке: Нет пути домой» заигрывал с зумерами, которые внезапно открыли в нем нового кумира, а в надрывном байопике «Глаза Тэмми Фэй» о скандальных супругах-евангелистах — прицеливался на «Оскар».

Все три ставки сработали — с той лишь разницей, что номинацию на главную кинопремию мира ему все же принес «Тик-так, бум!».

close 100% Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) Columbia Pictures

«Под знаменем небес» («Under the Banner of Heaven»), 2022

Самая свежая на сегодняшний день работа Гарфилда — роль рефлексирующего детектива-мормона, расследующего страшное преступление и переживающего кризис веры. Сериал «Под знаменем небес» основан на реальной истории, хотя образ героя Гарфилда — плод авторского воображения.

Но актер, которому особенно хорошо удаются роли страдающих идеалистов, блестяще показал на экране человека, состоящего из хрустальной хрупкости и несгибаемой воли — самый понятный и востребованный образ сегодняшнего дня.