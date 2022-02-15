«Если начнется война, кому нужно будет мое искусство?»

В западных СМИ утверждают, что война между Украиной и Россией может начаться 16 февраля. «Газета.Ru» узнала у представителей российского шоу-бизнеса — верят ли они, что вооруженное столкновение стран действительно произойдет.

Владимир Познер, журналист

close 100% Владимир Познер Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

— С большой тревогой отношусь к ситуации и сильно надеюсь, что вторжения не будет. Склонен доверять нашим лидерам, опровергающим сообщения о подобных планах, но опасаюсь провокаций. Боюсь, есть люди и с этой, и с той стороны, которые бы хотели данного столкновения. На 75% уверен, что войны не будет, но на 25% — может быть.

Юрий Кара, режиссер

close 100% Юрий Кара Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

— К сожалению, война возможна, потому что у Бориса Джонсона, Джо Байдена и Владимира Зеленского плохая ситуация [в политическом плане]. Мы помним подобный пример, когда у Билла Клинтона был импичмент — и он стал бомбить Югославию. Не будь той попытки отстранить его от президентства, Клинтон бы не решился на столь крайние меры.

Война, конечно, не нужна. Наше руководство делает все, чтобы ее избежать. Надеюсь, она все-таки не состоится.

Юрий Лоза, певец

close 100% Globallookpress.com

— Я всегда был пацифистом и против вооруженного столкновения — для меня даже худой мир лучше доброй войны. Хочу, чтобы мы дружили. Но речь же об условных генералах, каждый из них мечтает о маленькой победоносной войне.

Есть такое выражение: «Когда пушки грохочут, музы молчат». Ведь если война начнется, кому нужно будет мое искусство? Никому. Ездить на передовую и выступать перед солдатами? Мы уже это проходили во времена Великой Отечественной войны, хватит. Это не надо — ни артистам, ни кому-то еще.

Генералы хотят воевать, политики — добиться чего-то через войну. Говорят, что «война все спишет». Вот и хотят некоторые через нее отмыть свои доходы.

Анатолий Вассерман, телеведущий

close 100% Анатолий Вассерман Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

— Война между Украиной и Российской Федерацией возможна только по инициативе Украины. Неоднократно говорил, что в случае войны она продлится четыре дня. Потому что вооруженные силы РФ, обладатели нынешнего рекорда после Пятидневной войны (речь о вооруженном конфликте в Южной Осетии 2008 года — «Газета.Ru»), постараются действовать как великие спортсмены — оставят запас для будущих рекордов. При этом понятно, что пленение вооруженных формирований, подчиненных Киеву, должно занять куда меньше времени.

Полагаю, Украина постарается не совершать самоубийство. Но, скорее всего, ее вынудят — примерно в августе. Это произойдет, когда Демократическая партия США придет к выводу, что у нее нет иного способа избежать полного провала на ноябрьских парламентских выборах.

Иосиф Пригожин, продюсер

close 100% Владимир Трефилов/РИА «Новости»

— У многих россиян есть украинская кровь — так что это равно войне с близкими родственниками. Украинские политики должны отрезветь и не играть в свои игры, народ — не пушечное мясо. Нужно садиться и договариваться, по максимуму использовать дипломатические инструменты.

Меня поражает Владимир Зеленский — будучи юмористом, он всячески критиковал власть. Но сейчас превратился в то самое пугало, над которым сам же и смеялся. В прошлом мы его любили и уважали как творческую личность. Но президентство — не Comedy Club, а судьбы людей. Он мог бы выиграть выборы и потом уйти, сказав, мол, не потяну. Народ бы его тогда еще больше уважал. Если же все-таки прыгнул в это дело, то пусть играет как политик и дипломат.

Не обвиняю ту или иную сторону. Меня раздражает фальсификация в информационном поле фактов и действий, которые не совершает Россия. Во всей ситуации меня больше всего беспокоит именно ложь западных СМИ.

Евгений Попов, телеведущий

close 100% Евгений Попов РИА «Новости»

— Уверен, войны не будет. Локальная войсковая операция возможна только в случае, если Киев «попрет» в Донецк и Луганск. Но едва ли Зеленский самоубийца. Шумиха вокруг «войны», подозреваю, — внутренняя игра США. Инфляция, промежуточные выборы, «конвой свободы» (протесты против COVID-паспортов — «Газета.Ru») — где-то здесь надо искать. На нашем же континенте Вашингтону просто «подтявкивают».

***

Накануне, 14 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия подготовила 10-страничный документ с ответом США и НАТО по гарантиям безопасности. 15 февраля официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что войска Южного и Западного военных округов завершили учения на западе России и в Белоруссии — и возвращаются в свои гарнизоны.