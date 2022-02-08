Объявили номинантов на премию «Оскар» (если помните такую). Даем свои прогнозы

Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» 2022 года. На звание лучшей картины претендуют в том числе «Белфаст», «Не смотрите наверх», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса» и «Вестсайдская история». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков дает собственные прогнозы — а также рассуждает о том, насколько «Оскар» и другие премии актуальны сегодня.

Номинантов на «Оскар» и их шансы мы, разумеется, обсудим, но сначала хочется понять, какой во всем этом смысл. Складывается ощущение, что звезды по-прежнему зажигают, но это уже не кому-нибудь, а вообще почти никому не нужно. С середины 2010-х рейтинги трансляций всех крупных премий последовательно снижались, а в прошлом году просели катастрофически. По сравнению с показателями 2020-го «Оскар» упал на 56% (23,6 млн зрителей против 10,4 млн), «Золотой глобус» — на 62% (18 млн против 6,9 млн), музыкальная «Грэмми» — на 51% (18,6 млн против 9,2 млн). Надо учитывать, что здесь речь именно про телевизионную аудиторию, часть из которой просто переключилась на стриминг. Но лишь часть — и вряд ли значительная.

Предыдущие четыре года в моей жизни регулярно случалась бессонная ночь ведения текстовой трансляции вручения «Оскаров» (здесь необходимо поблагодарить Игоря Карева, Наталью Нефедову, Александра Обносова и Дмитрия Кузьмина, с которыми мы в разные годы разделяли эту участь). В финальном сообщении последней трансляции я пообещал читателям, что мы «встретимся в следующем году». Думаю, пришла пора взять эти слова назад. Бессонную ночь в обнимку с «Оскаром» я, наверное, все-таки проведу, но уже в свое удовольствие и не прилипая к клавиатуре.

Объяснений возрастающему безразличию к такого рода мероприятиям много. Угасание монокультуры, нишевизация энтертейнмента, перераспределение интересов. Теперь «Оскар» сложно назвать развлечением для всей планеты, а трансляция The Game Awards меж тем набирает больше 80 млн просмотров. Кризис селебрити-культуры. Людей все меньше тянет следить за богачами с экрана. Особенно после двух лет пандемии. И особенно в условиях, когда границы «звездности» сильно размыты: для того, чтобы стать знаменитым, достаточно смартфона и аккаунта в соцсети. Технический прогресс, обновление аудитории и изменение ее потребительских привычек. Какой смысл смотреть многочасовые церемонии с постоянными рекламными перебивками, если можно за минуту узнать список призеров в Twitter?

Последняя церемония вручения «Золотых глобусов» проходила за закрытыми дверями и никуда не транслировалась (премия в очередной оказалась в центре скандала, постоянный партнер «Глобусов», канал NBC, поддержал призывы к бойкоту и разорвал контракт с Голливудской ассоциацией иностранной прессы). Никаких «And the Golden Globe goes to…», никаких ковровых дорожек. На мероприятии не было ни самих номинантов, ни просто звездных гостей, ни журналистов. По данным СМИ, на церемонии присутствовали только лица, «получившие благотворительную поддержку от Ассоциации». Они же взяли на себя роль ведущих. Давно закрадывалось подозрение, что награды и церемонии — преимущественно вещь в себе, но в таком виде это не тянет даже на голливудский междусобойчик. И что-то не видно, чтобы по «Глобусам» кто-то активно скучал.

У Американской киноакадемии, которая раздает «Оскары», со скандалами попроще, поэтому обстоятельное мероприятие все-таки пройдет в традиционном формате (27 марта — чтобы не соперничать с февральскими Олимпиадой и Супербоулом). Снова в театре «Долби» (в том году ютились на вокзале Юнион-Стейшн, откуда, по слухам, предварительно выдворили бездомных; искусство, что называется, требует жертв). Снова с отдельным ведущим (в последние разы приглашенные звезды передавали эту эстафетную палочку по ходу пьесы). Тут любопытно, переманит ли Академия постоянного хоста «Золотого глобуса» Рики Джервейса, чья остроумная прожарка аудитории была единственной адекватной причиной все это смотреть. Вернут, судя по всему, даже привычную картинку: режиссурой вновь занимается Гленн Вайс, но уже без продюсерского стояния над душой Стивена Содерберга с его киношными кульбитами.

В сложившихся обстоятельствах эта церемония (не результаты голосования академиков, а само шоу) интересна разве что в контексте рейтингов — да и то лишь неравнодушным людям. Будет ли новый антирекорд? Или выйдет немного реабилитироваться после прошлогоднего провала? Посмотрим.

Что до непосредственного распределения статуэток — здесь интереснее. Статусы номинанта и призера «Оскара» вроде бы по-прежнему имеют какое-то значение, но, разумеется, давно перестали быть определяющим фактором в успешности или неуспешности картин.

Отчасти это связано с ужасной неповоротливостью древних институций, к числу которых принадлежит и «Оскар». Анонсированный в 2020-м «новый свод правил» почему-то вызвал много шума в России, однако ничего революционного в нем на самом деле не обнаружить (стоит только внимательно изучить, что пишут дальше заголовка). Это дежурно составленная бумажка, фиксирующая уже устоявшиеся порядки американского кинопроизводства. Потребуется большое количество усилий, чтобы им не соответствовать. Так себе «каток толерантности».

Другой пример: несколько лет назад Академия, реагируя на падение рейтингов, попыталась ввести новую категорию для «популярных фильмов» (в ней предполагалось отмечать супергеройские блокбастеры, которые Мартин Скорсезе и за кино не считает), но в итоге не сложилось. Пока ничего менять не станут — говорят, надо все хорошенько обдумать. Что ж, пускай думают: гигантскому числу людей, для которых лучшим фильмом 2021 года стал последний «Человек-паук», до этого, скорее всего, нет никакого дела.

Это все понятно, а победит-то кто?

Ситуация неутешительная, но вроде бы разобрались — можно переходить к прогнозам, домыслам и чаяниям. Сразу сбросим с себя этот груз: русский след обнаружен в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм», это «БоксБалет» Антона Дьякова, 15-минутная история любви хрупкой балерины Оли и мрачного боксера Евгения.

Теперь к главному: в основной номинации для разнообразия собрали кино на любой вкус. Душа болеет за «Белфаст» Кеннета Браны — трогательное воспоминание о детстве в Ирландии конца 60-х, составленное по образу «Ромы» Альфонсо Куарона. У «Белфаста» серьезные шансы на победу — вспоминаем триумф столь же сентиментальной «Зеленой книги». Снова есть иностранное (если точнее, азиатское) кино: «Сядь за руль моей машины» Рюсуке Хамагути по рассказу Харуки Мураками. Но на повторение успеха «Паразитов» рассчитывать не приходится, это гораздо менее зрительское и популярное кино. Редкий случай: на звание лучшего фильма претендует чистокровная комедия (пускай и до ужаса едкая) — «Не смотрите наверх» Адама Маккея, которая как раз-таки стала народным хитом.

Проверку на дайверсити «Оскар»-2022 формально проходит. «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина — спортивный байопик об отце сестер-теннисисток Уильямс. Исполнитель главной роли Уилл Смит ожидаемо номинирован на актерскую статуэтку и выступает фаворитом в категории наряду с Бенедиктом Камбербэтчем (наши симпатии на его стороне, отдельно приятно видеть в этой компании Эндрю Гарфилда). Антимаскулинный вестерн «Власть пса» Джейн Кэмпион пока выглядит основным конкурентом «Белфаста», также у ленты больше всего номинаций — 12 штук. «Звук металла» этого года — семейная драма «CODA: Ребенок глухих родителей» Шан Хидер, внезапный триумфатор прошлого «Сандэнса».

«Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Дюна» Дени Вильнева, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга ни вопросов, ни удивлений не вызывают. Огорчает отсутствие «Последней дуэли» Ридли Скотта. Она полностью проигнорирована премией, хотя заслуживает как минимум номинации за сценарий. Радует отсутствие «Дома Gucci» Ридли Скотта. Он просочился разве что в категорию грима и причесок (достойно, но уступает «Круэлле», которой обязательно надо давать за костюмы). А вот пролет Леди Гаги — пожалуй, трагедия (не Макбета), поскольку мы лишились битвы квир-икон среди кандидаток на звание лучшей актрисы. Зато не будет никаких угрызений совести от возможной победы Кристен Стюарт, сыгравшей принцессу Диану в «Спенсер» Пабло Ларраина. В соперницы ей годится разве что Оливия Колман («Незнакомая дочь»).

Пробежимся по остальным. За режиссуру, вполне вероятно, наградят Кэмпион (она станет третьей женщиной с «Оскаром» в этой категории, и по-хорошему Академии после этого стоит голосовать таким вот образом еще хотя бы лет семь подряд). Полнометражный мультфильм — «Энканто», Disney переиграл сам себя, у «пиксаровского» «Луки» почти нет шансов, остальных традиционно нет смысла даже трогать. Хотя важно отметить наличие датской анимационной докудрамы «Побег», которую также можно найти среди лучших международных фильмов и лучших документалок. Актриса и актер второго плана (при идеальном раскладе) — Кирстен Данст и Коди Смит-Макфи, последнего можно заменить Джесси Племонсом (все — «Власть пса»).

Две категории, где имеются затруднения: адаптированный сценарий и оригинальный саундтрек. В первой тянет сразу отмести «Дюну» (ей, пожалуйста, операторскую и спецэффекты), потому что порезать пополам книгу — это не адаптация, и «CODA», просто потому что это не самое выдающееся кино. Остаются в равной степени убедительные «Сядь за руль моей машины», «Неизвестная дочь» и «Власть пса». В саундтреках глаза разбегаются еще сильнее — «Не смотрите наверх», «Дюна», «Энканто». Выбиваются разве что «Параллельные матери», и, может быть «Власть пса», да и то лишь потому, что Джонни Гринвуд эти оркестровки может писать уже во сне, признаться, на месте «Власти» хотелось бы увидеть его же музыку к «Спенсер».

Среди оригинальных сценариев болеем за «Лакричную пиццу», в международной категории держим кулачок за «Худшего человека на свете» Йоакима Триера, а второй — за «Руку Бога» Паоло Соррентино. Из песен выбираем «бондовскую» «No Time to Die» Билли Айлиш, но только потому, что в Disney ткнули куда-то не туда и вместо «We Don't Talk About Bruno», которая стала бешеным хитом, отправили на премию никому не нужную «Dos Orugutas» (это все из «Энканто»).

Интриги мало, но все равно — встретимся в конце марта.