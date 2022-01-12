Канье Уэст, возможно, приедет в Россию и встретится с Путиным. Что об этом известно

Канье Уэст (или просто Йе) якобы собрался покорять Россию — в его планах встреча с Владимиром Путиным, проведение госпел-шоу «Воскресная служба» и деловые переговоры с влиятельными бизнесменами. «Газета.Ru» рассказывает, что об этом известно на данный момент.

Что произошло

11 января издание Billboard со ссылкой на доверенное лицо и стратегического советника Канье Уэста Амира Судана сообщило о планах рэпера посетить Россию. По его словам, визит должен состояться весной или летом 2022 года, в рамках поездки музыкант собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным, провести «Воскресную службу» («Sunday Service»), а также расширить свой бизнес в стране. С последним ему якобы готовы помочь Араз и Эмин Агаларовы, руководители Crocus Group, — источник сообщает, что стороны ведут переговоры, а сама Россия «станет для Уэста вторым домом, так как здесь он будет проводить много времени». Кроме того, с Эмином, также являющимся известным поп-исполнителем, он якобы планирует выпустить совместный релиз.

Вскоре после публикации новости Роб Голдстоун, представитель Эмина Агаларова, подтвердил Rolling Stone факт переговоров, но подробности раскрывать не стал. При этом PR-директор рэпера Пьер Ружье категорически опроверг планы Канье в ближайшее время посетить Россию.

«Это полностью сфабриковано. Вымысел или принятие желаемого за действительное русскими людьми», — заявил Ружье.

Сам музыкант пока никак не комментировал данную информацию.

Что по этому поводу говорят в Кремле

12 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Газеты.Ru», признался, что в Кремле не столь знакомы с творчеством Уэста, чтобы давать ему оценку.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя — ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки. [Знаком с деятельностью Канье Уэста] не столь глубоко, чтобы давать оценки», — сказал Песков.

Что Канье связывает с Россией

Пока — практически ничего. Так, рэпер за всю свою 25-летнюю карьеру ни разу даже не выступил на территории страны. Да и в целом с визитом в Россию он приезжал всего раз — в 2016 году Уэст посетил Москву ради встречи с дизайнером Гошей Рубчинским.

При этом музыкант несколько раз публично отождествлял себя с президентом России. Так, в 2020-м в одном из твитов он назвал себя «бэби-Путиным», а спустя год развил мысль в эфире ток-шоу Drink Champs.

«Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет», — заявил он.

Также Канье однажды опубликовал фото Путина, сделанное во время занятий президента дзюдо.

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again pic.twitter.com/CuIRmEZiiq — ye (@kanyewest) September 16, 2020

(«Правило номер 1 — слушайте Уэста»)

Что такое «Воскресная служба», куда Канье хочет пригласить Путина

В последние годы Уэст сильно углубился в веру — это нашло непосредственное отражение в его творчестве. «Воскресные службы», авторские госпел-шоу Канье, изначально были частью промокампании рэпера, приуроченной к выходу альбома «Jesus Is King». В рамках подобных мероприятий, регулярно проходящих с 2019 года, музыкант предстает в образе мессии, исполняя собственные «религиозные» хиты и каверы в сопровождении хора. Иногда к артисту присоединяются другие топовые звезды — от Кэти Перри до Кида Кади.

Ранее Канье обвиняли в связи с проведением подобных мероприятий в кощунстве и оскорблении чувств верующих, а также недоступности «Воскресных служб» для небогатых людей. Подробнее о «службах» — здесь.

Кто такой Канье Уэст — максимально коротко

Канье Уэст — американский рэпер, родившийся в 1977 году в Атланте. Он является одним из рекордсменов «Грэмми», называется едва ли не величайшим хип-хип-артистом 21 века, входит в число самых продаваемых музыкантов современности.

При этом деятельность Уэста уже давно выходит далеко за рамки непосредственно музыки — он, в частности, зарабатывает миллионы долларов на продаже кроссовок и одежды собственного производства, а в 2020 году участвовал в президентских выборах с достаточно одиозной программой, вдохновленной одним из фильмов Marvel.

Отдельной строкой в биографии Канье стоят его смелые выходки — от поддержки Дональда Трампа, из-за которой на рэпера ополчилась примерно половина американского шоу-бизнеса, до планов по созданию христианского TikTok.

Долгое время Уэст состоял в отношениях с Ким Кардашьян, с которой воспитывает четырех общих детей, однако в прошлом году пара распалась — одной из причин называлось биполярное расстройство, диагностированное исполнителю в 2016 году. В настоящий момент музыкант встречается с актрисой Джулией Фокс.

Кстати, с октября 2021 года Канье Уэст уже и не Канье Уэст вовсе — он официально сменил имя на Йе.