Канье отказался от своего имени и стал Йе. Какие странные поступки он делал прежде

Канье Уэст снова всех удивил: рэпер официально сменил имя на Йе (Ye), а также отказался от среднего имени Омари и фамилии. «Газета.Ru» рассказывает, чем еще отличился музыкант — от участия в президентских выборах до хождения по воде.

Смена имени

Рэпер сменил имя на Йе (Ye) в соцсетях еще в 2018 году, когда вышел его одноименный альбом. В интервью радиоведущему Биг Бою Канье объяснил, что сочетание Йе — составная часть его настоящего имени и самое употребляемое слово в Библии, которое со староанглийского переводится как «ты».

«Я — это ты, я — это мы. Йе происходит от Канье и означает «единственный». Оно также символизирует все хорошее, плохое и странное, что происходит в мире», — говорил Уэст.

Поддержка Трампа

close 100% Рэпер Канье Уэст во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, 11 октября 2018 года Kevin Lamarque/Reuters

В 2018 году Канье написал немало твитов в поддержку на тот момент действующего президента США Дональда Трампа. «Толпа не может заставить меня не любить его. У нас обоих есть энергия дракона. Он мой брат», — заявил рэпер.

Вскоре от Уэста отписались его звездные друзья — Кендрик Ламар, Джастин Бибер, Рианна, Ники Минаж и Кэти Перри. Публично в защиту артиста выступил только Chance the Rapper, написав, что темнокожие не обязаны быть демократами.

Уэст поддерживал Дональда Трампа и в ходе избирательной кампании 2016 года. Он встречался с политиком в его небоскребе в Нью-Йорке и неоднократно фотографировался в кепке с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

Канье — президент

Однако в 2020 году Уэст в интервью Forbes заявил, что больше не поддерживает Трампа и будет баллотироваться в президенты США. Рэпер сравнил Америку будущего с Вакандой, вымышленной страной из комикса про Черную пантеру, выступил против абортов и смертной казни, а также поддержал легализацию марихуаны.

Но участие Канье в выборах изначально было обречено на провал: рэпер подал заявку слишком поздно и успел зарегистрироваться только в 12 штатах. По итогу он набрал около 60 тыс. голосов и намекнул, что вернется в президентскую гонку уже в 2024 году.

«Рабство — выбор темнокожих»

В 2018 году Уэсту пришлось оправдываться за свои слова. В интервью TMZ хип-хоп-исполнитель заявил, что рабство было осознанным выбором темнокожих. Тогда у него завязался спор с ведущим Вэном Лейтоном, который обвинил Канье в том, что он совершенно оторван от реальности. Сам рэпер поспешил объясниться, но вышло еще более абстрактно:

«Я имел в виду, что мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово «тюрьма», потому что рабство слишком ассоциируется с темнокожими. Как Холокост — это евреи, так рабство — это темнокожие».

What @kanyewest is doing and saying right now on @TMZLive is so wild, @HarveyLevinTMZ put his cup down. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) May 1, 2018

Война с лейблом

В 2020 году Уэст объявил войну музыкальным лейблам, назвав их одной из форм современного рабства. Сначала артист без объяснения опубликовал 114 твитов со скринами своего контракта с Universal и призвал «каждого юриста» взглянуть на них. Затем он назвал себя «бэби Путиным», а также показал видео, где мочится на статуэтку «Грэмми». При этом уже в 2021-м Уэст заключил соглашение с лейблом Def Jam, подразделением все того же Universal.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Во всем виновата Тейлор Свифт

Началом вражды Уэста и Тейлор Свифт стала премия MTV Video Music Awards в 2009 году. Певица тогда выиграла награду за лучший клип и уже начала свою речь, как на сцену внезапно поднялся рэпер — и заявил в микрофон, что победить должна была Бейонсе.

В 2016 году Уэст снова все испортил. В песне «Famous» он спел, что Тейлор «задолжала ему секс», ведь это он сделал ее знаменитой. Трек вызвал огромный скандал, поскольку Свифт утверждала, что не давала разрешение на упоминание ее в треке. Запись телефонного разговора, слитую Ким Кардашьян, звезда назвала смонтированной: по словам Тейлор, она действительно сказала, что в строчке про секс «нет ничего обидно», но попросила дать ей время подумать. Но Уэста уже было не остановить: следом он пожаловался на то, что песни с альбома «Life of Pablo» отказались крутить на радио именно из-за нее.

Канье — антиваксер

В самый разгар президентских выборов 2020 года Уэст заявил, что не признает вакцину от коронавируса, которую тогда уже активно использовали в США. В частности, он назвал ее «меткой зверя», с помощью которой чипируют людей, чтобы они не попали в рай. И, естественно, получил справедливую порций хейта — в том числе и от поклонников.

«I Am a God»

close 100% Канье Уэст во время исполнения песни «Jesus Walks» на церемонии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, 2005 год Kevork Djansezian/AP

Уэст объявил себя новым мессией еще до музыкальных воскресных служб (Sunday service) и альбома «Jesus Is King» (2019). Впервые он примерил образ Иисуса в 2006 году, когда снялся для обложки Rolling Stones с терновым венцом, намекнув на их сходство. В интервью рэпер сказал, что он тоже борется за признание и страдает за свой успех. В 2013 году Канье выпустил альбом под названием «Yeezus», в котором уже прямым текстом провозгласил, что он — бог («I Am a God»). В 2019 году исполнитель обратился в христианство.

Зависимость от порно

Канье победил зависимость от секса — не без божьей помощи, конечно. В интервью Зейну Лоу рэпер признался, что в пять лет в его руках оказался журнал Playboy, — и с тех «порнография стала влиять на все его решения».

«Сейчас я на службе Христа, моя работа — проповедовать Евангелие, чтобы люди узнали, что Иисус сделал для меня», — сказал он.

Уэст также признался, что хотел уйти из рэпа, потому что это «дьявольская музыка», где много похоти и секса. Его остановил пастор, заявивший, что артист должен использовать данный богом талант и «читать рэп для бога».

Миллиарды Цукерберга

В 2016 году Уэст сообщил, что задолжал банкам $53 млн. Рэпер написал, что не понимает, почему с него вообще требуют денег — он «покорил трон рэпа» и мог бы сделать мир еще лучше, но ему не хватает на это средств. Тогда Канье попросил Марка Цукерберга его проспонсировать. Неизвестно, сблизился ли рэпер с миллиардером настолько, чтобы тот вкладывался в его идеи, но зато мы точно видели их совместное фото из караоке.

We sang Backstreet Boys I want it that way pic.twitter.com/IzGHk7i7OP — ye (@kanyewest) November 15, 2018

Биф с Дрейком

«Я всю жизнь боролся с такими, как ты. Ты никогда от этого не оправишься, я обещаю», — написал Уэст в Twitter этой осенью, прикрепив фотографию Хоакина Феникса в роли Джокера. Вскоре рэпер слил домашний адрес Дрейка, с которым открыто враждует уже несколько лет. Незадолго до этого Дрейк задиссил Канье и его друга Pusha T в песне «Betrayal» с Trippie Redd. Публикацию с адресом Уэст по итогу удалил.

TikTok для христиан

В 2020 году Уэст заявил, что хочет создать Jesus Tok — христианскую версию TikToka.

«У меня только что было видение — Jesus Tok. Я смотрел TikTok вместе со своей дочерью, и значительная часть контента у меня — как христианского отца — вызвала беспокойство», — написал рэпер, пообещав заняться разработкой приложения «во имя Иисуса».

Хождение по воде

close 100% Instagram

В рамках очередной воскресной службы Уэст однажды прошел по мелководью с хором. Артист воспроизвел известный библейский сюжет, в котором Иисус пригласил Петра прогуляться по воде.

«Я не буду петь, пока вы не встанете»

В 2014 году Уэст попросил своего поклонника в инвалидной коляске встать на концерте в Сиднее. Большинство мест в зале были сидячими, но перед песней «Good Life» музыкант попросил всех подняться. «Я не буду петь, пока вы не встанете. Исключение делается для людей со специальными парковками и прочей [чепухой]», — сказал Канье. Как отмечает BuzzFeed, Уэст тогда успокоился лишь после того, как фанат помахал ему своим протезом.

Секс после свадьбы

Во время работы над альбомом «Jesus is King» Уэст попросил членов команды не заниматься сексом до свадьбы.

«Я просил людей, причастных к альбому, не заниматься сексом до брака, пока пластинка не готова. Я подходил к людям и говорил: «Ты точно можешь сосредоточиться на альбоме?» — рассказал он в интервью Зейну Лоу.