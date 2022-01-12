Богиня и ангел смерти: лучшие роли Ренаты Литвиновой

«Три истории», реж. Кира Муратова (1997)
Кадр из фильма «Три истории: Офелия» (1997)Odessa Film Studio
Сотрудничество, а впоследствии дружба с режиссером Кирой Муратовой стала поворотной в карьере Литвиновой. По собственному признанию, на тот момент она видела себя исключительно сценаристом и всячески отвергала приглашения о съемках в кино, которые поступали к ней от коллег. «Я никогда не чувствовала в себе актерских талантов. Более того, свое лицо я считала нефотогеничным. Всегда отказывалась, когда меня звали сниматься. А отказать Кире Муратовой было невозможно», — объясняла она.
Дебют в «Увлечениях» Муратовой оказался удачным, и вскоре Литвинова приняла участие в еще одной ее картине — «Три Истории», где сменила образ роковой искусительницы на мстительницу с говорящим именем Офелия. По сюжету фильма-антологии героиня Литвиновой работает в роддоме акушеркой, которая убивает матерей-отказниц. Тем самым она мстит своей матери, которая когда-то оставила ее в доме малютки и убила в ней любовь: «Я не люблю мужчин, женщин, детей. Этой планете я бы поставила ноль».
При этом сама Литвинова признавалась, что вжиться в образ ей было нетрудно, поскольку с детства она росла в окружении медицинских справочников – ее родители были врачами. При этом ей также пришлось пережить уход отца из семьи: «Когда ко мне кто-нибудь приходил в гости, я вешала дедушкин плащ в прихожей и шляпу. И всегда говорила, что «папа поздно придет». Мне кажется, все знали, что я вру».
«Граница. Таежный роман», реж. Александр Митта (2000)
Кадр из сериала «Граница. Таежный роман» (2000)ОРТ
Народное признание молодой актрисе принесла роль экстравагантной Альбины Ворон в сериале «Граница. Таежный роман» Александра Митты. Действие драмы разворачивается в военном гарнизоне на советском Дальнем Востоке. Именно с Литвиновой связано множество комичных эпизодов, в которых ее романтически настроенная героиня «боится умереть на границе с Китаем, помешивая щи». Даже угодив в болото, она пытается выглядеть изящно и не слишком надрывать голос, чтобы позвать на помощь. Само имя Альбина Ворон как бы намекает, что она здесь чужая. Позднее Литвинова признавалась, что в школе ее также считали белой вороной, из-за чего она часто держалась особняком и находила утешение в книгах и искусстве.
«Небо. Самолет. Девушка», реж. Вера Сторожева (2002)
Кадр из фильма «Небо. Самолет. Девушка» (2002)Богвуд кино
За ролями у Митты и Муратовой последовало предложение Веры Сторожевой сняться в мелодраме «Небо. Самолет. Девушка» — ремейке известной советской картины «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной. Причем на этот раз адаптацией пьесы Эдварда Радзинского в сценарий занималась лично Литвинова. Она же и воплотила образ главной героини – слегка странноватой, но привлекательной стюардессы Лары, которая не жалеет себя ради любви.
«Радзинский хорошо сказал, что написал тогда «Идиота» в юбке. Но наш фильм совсем-совсем другой. Из него выпущены все социальные приметы. Он абсолютно очищен от быта. Очень аскетичный», – объясняла актриса. Как и Дорониной, которой посвятили фильм, Литвиновой также свойственна жеманная манера говорить с придыханием, однако именно это сходство сыграло ей на руку — настолько естественно и органично смотрелась она в трагикомичной роли.
«Настройщик», реж. Кира Муратова (2004)
Кадр из фильма Киры Муратовой «Настройщик» (2004)Пигмалион Продакшн
Несмотря на возросший интерес зрителей, Литвинова не гналась за славой и по-прежнему тщательно выбирала роли, близкие ей по духу. И неудивительно, что, когда Муратова вновь позвала ее в новый фильм, актриса незамедлительно согласилась. В «Настройщике» ей досталась роль роковой красавицы-интриганки Лины, которой по сюжету удается с помощью любовника (Георгий Делиев) провернуть аферу, обманом заполучив деньги престарелой вдовы (Нина Русланова).
По словам Литвиновой, образ Лины в тот момент полностью соответствовал ее авантюрному состоянию души, который частично перекликался с Офелией из «Трех историй». Несмотря на жестокость, героиня Литвиновой не лишена человечности. Одним из ярких моментов в фильме стала сцена, в которой Лина приглашает за свой стол в ресторане бездомную и кормит досыта.
Позднее этот прием актриса позаимствует у Муратовой в своих режиссерских работах, где также будет задействовать непрофессиональных и нетипичных актеров. «Мне нравятся городские сумасшедшие. Они вдохновляют меня гораздо больше, чем модели из журналов», — признавалась актриса.
«Богиня: как я полюбила», реж. Рената Литвинова (2004)
Кадр из фильма «Богиня: как я полюбила» (2004)Богвуд Кино
Во время съемок в «Настройщике» Литвинова параллельно продолжала работу над собственным фильмом «Богиня: как я полюбила», к которому она не только написала сценарий, но и исполнила в нем главную роль. Съемки шли трудно, однако старания окупились сторицей. В полнометражном дебюте постановщицы проявился характерный макабрический режиссерский стиль — эстетика декаданса, наряды от кутюр, тема любви и смерти, духи и сумасшедшие, встреча с двойником, гротескные персонажи и абсурдные ситуации. А также музыка Земфиры.
Сюжет мистической сказки — именно так охарактеризовала жанр сама режиссер — повествует о женщине-следователе Фаине, которая попадает в потусторонний мир, где духи из жалости наделяют ее даром любви, превращая в богиню. После выхода ленты на экраны Литвинову начали ассоциировать с небожительницей, сама же она уверяла, что сыграла персонажа лишь потому, что «полностью с ним совпадает», а времени найти подходящую актрису попросту не было.
«Мне не больно», реж. Алексей Балабанов (2006)
Рената Литвинова в роли Таты и Александр Яценко в роли Миши в фильме Алексея Балабанова «Мне не больно» (2006)Кинокомпания CTB/ТАСС
После эпизодического появления в «Жмурках» Алексей Балабанов предложил Литвиновой главную роль в мелодраме «Мне не больно», где актриса перевоплотилась в содержанку Тату. По сюжету ее героиня живет под покровительством преуспевающего мужчины Сергея (Никита Михалков) и неожиданно влюбляется в молодого дизайнера интерьеров Мишу.
Несмотря на то, что образ искренней и порывистой Таты до сих является одним из самых любимых у зрителей, сама Литвинова признавалось, что ей не понравилось играть беззащитную героиню: «Из меня Леша Балабанов сделал полную жертву, а Кира меня никогда жертвой не видит — поразительная история, да? И мне уже кажется, что эта девушка, моя героиня, не вполне жертва. Она просто придумала для себя такую маску».
Любопытно, что после съемок у режиссера «Брата» Литвинова объявила, что больше не будет сниматься в кино. Обещание она не сдержала.
«Последняя сказка Риты», реж. Рената Литвинова (2011)
Татьяна Друбич и Рената Литвинова в фильме «Последняя сказка Риты» (2012)Фонд «Запределье»
В работе над следующей картиной — «Последняя сказка Риты» — Литвинова снова исполнила одну из ведущих ролей: ангела смерти, который в обыкновенной жизни маскируется под сотрудницу морга Таню Неубивко. По сюжету ее героиня коллекционирует красивые души, которые могут быть только у тех, кто испытал любовь. Именно такой душой является Маргарита Готье в исполнении Ольги Кузиной.
Несмотря на очевидную параллель с «Дамой с камелиями» Дюма-сына, Литвинова говорила журналистам, что образ главной героини был списан с реальной женщины с таким же именем, которая в детстве излечила ее от ангины.
Фильм был создан полностью на собственные средства режиссера, съемки продолжались в течение двух лет. Одной из немногих соратниц Литвиновой в проекте была Земфира, которая не только написала музыку к истории, но и выступила продюсером картины.
После выхода в прокат «Последнюю сказку Риты» окрестили черной комедией, а саму Литвинову начали упрекать в одержимости идеей смерти: «Меня все спрашивают о том, не боюсь ли я так заигрывать со смертью. Я не фамильярничаю и не боюсь. Я сама и есть эта тема. Не приближайтесь ко мне, если боитесь. На земле вообще много существ, которые прикидываются людьми».
«Северный ветер», реж. Рената Литвинова (2021)
Кадр из фильма «Северный ветер» (2021)Фонд «Запределье»
Особенно поэтичной оказалась сказка-притча «Северный ветер» о великом матриархате, которая изначально существовала в виде театральной пьесы и до сих пор собирает аншлаги в МХТ им. Чехова. Несмотря на обещания Литвиновой, что фильм будет отличаться от постановки, многие персонажи, их манера игры и сама мизансцена получились нарочито театральными и гротескными.
Главную роль в истории исполнила сама Литвинова, сыгравшая главу Северного клана, властную Маргариту, которая умеет перемещаться во времени. По сюжету в канун Нового года в ее поместье собираются родственники, включая сына Бенедикта (Антон Шагин) и его невесту Фанни (Ульяна Добровская). Однако в результате несчастного случая Фанни погибает, а сын главной героини в отчаянии женится на ее сестре Фаине (Софья Эрнст). С этого момента начинается деградация прежде процветающей династии.
Если предыдущие работы Литвиновой зачастую получали противоречивые отзывы, то «Северный ветер», напротив, удостоился высокой оценки зрителей и прессы. В этот раз лейтмотивом творчества Литвиновой стал дефицит сильных мужчин в эпоху матриархата, а также ожидания любви «до гроба и после гроба». Помимо сильных актерских работ, значительную роль в повествовании играли грим и костюмы героев. «Я перерыла тонны имен. Без идей Надежды Балабановой, вдовы Алексея, без костюмов Демны Гвасалия ничего бы не получилось — я их поштучно — художников — отбираю. Вещественный мир и даже мода — часть моих фильмов», – отмечала режиссер.