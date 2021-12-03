В Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет умерла народная артистка РСФСР Нина Ургант

В своей ленинградской квартире на 93-м году жизни умерла актриса Нина Ургант. Она исполнила более 30 ролей в Александринском театре, а также снялась в более чем 50 фильмах и сериалах. Наиболее известная роль знаменитой бабушки Ивана Урганта — роль медсестры Раи в киноленте «Белорусский вокзал».

Народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Как сообщили в Александринском театре, где она служила более 30 лет, актриса «не болела, просто ей было много лет». Сама Ургант в 2014 году рассказывала, что у нее диагностировали болезнь Паркинскона.

Бабушка знаменитого телеведущего Ивана Урганта практически не покидала дом, пишет StarHit. Иван и его отец знаменитый актер Андрей Ургант рассказывали, что купили родственнице новую квартиру, обустроив ее всем необходимым. Таким образом родные хотели создать ей более комфортные условия. Окна новой квартиры Нины Ургант выходили на Мариинский театр, канал Грибоедова и Никольский собор.

Иван Ургант нередко говорил, как любит свою бабушку, которая фактически воспитала его, в то время как его родители были на гастролях.

Когда Нине Ургант исполнилось 85 лет, ее внук написал: «Говорить нечего. Я тебя обожаю! Твой внук».

Своего первенца Иван Ургант назвал в честь любимой бабушки. Его дочь Нина родилась в 2008 году. Спустя семь лет на свет появилась вторая дочь Ивана – Валерия, ее телеведущий назвал в честь матери – актрисы Валерии Киселевой.

Биография Нины Ургант

Родилась актриса в Ленинградской области 4 сентября 1929 года. Во время Великой Отечественной войны вместе с семьей жила в оккупированном латвийском городе Даугавпилс. После войны Урганты переехали в Ленинград.

В 1953 году Нина Ургант окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского. В течение года после этого она проработала в Ярославском драмтеатре им. Ф. Г. Волкова. Затем вернулась в Санкт-Петербург, где устроилась в Ленинградский театр им. Ленинского комсомола (ныне — театр-фестиваль «Балтийский дом»).

С 1962 года она входила в труппу Александринского театра в Санкт-Петербурге. Там она сыграла более 30 ролей. В частности, она играла в спектаклях по произведениям Уильяма Шекспира, Дениса Фонвизина, Александра Пушкина, Антона Чехова и других не менее знаменитых классиков литературы.

close Нина Ургант в кадре из фильма «Вступление», 1963 год Михаил Долгинин и Нина Ургант в сцене из спектакля «Петр Гюнт», 1979 год Нина Ургант и Владимир Высоцкий в кадре из фильма «Я родом из детства», 1966 год Нина Ургант в кадре из фильма «Белорусский вокзал», 1970 год Нина Ургант и Борис Токарев, 1963 год Полную галерею можно посмореть

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Но наибольшую популярность актрисе принесли роли в кино. Всего на ее счету около 50 ролей в фильмах и сериалах. Среди них – дебютная роль Олечки Михайловой в «Укротительнице тигров». Наибольшую популярность Ургант принесла драма «Белорусский вокзал», где она сыграла небольшую роль медсестры Раи. Считается, что она стала популярной во многом за счет исполненной актрисой песни «Нам нужна одна победа» на стихи Булата Окуджавы.

«Белорусский вокзал» — на все времена. Один раз сыграла, один раз спела — и это на все времена. Такие пронзительные ноты. Ужасно. Таких людей больше не будет. Очень жалко. Без них будет хуже намного. Уходят такие важные, такие нужные и такие замечательные люди. Их голос очень важен», — сказала в разговоре с «Газетой.ru» актриса Лия Ахеджакова.

Она добавила, что дружила с Ниной Ургант. «Я очень-очень ее люблю и очень скорблю. Это удивительный и замечательный человек, потрясающая актриса», — подчеркнула Ахеджакова, говоря о смерти актрисы.

Нина Ургант награждена орденами «Знак Почета» (1971), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2006, 1999), Почета (2016). Кроме того, она является лауреатом театральных премий «Золотой софит» (2001) и «Золотая маска» (2014).

Всего Нина Ургант была трижды замужем. Первый брак состоялся с актером Львом Милиндером. От брака с ним родился сын Андрей. Вторым супругом актрисы стал актер Геннадий Воропаев, третьим — балетмейстер Кирилл Ласкари.

«Мы много времени проводили вдвоем. Я никогда не видел бабушку в замужестве: к тому моменту, когда я появился, все ее замужества уже закончились. Для меня она всегда существовала отдельно, роль ее мужчины исполнял я. Она меня кормила, обстирывала, одевала, покупала мне вещи, возила меня на машине», — рассказал ТАСС внук актрисы Иван Ургант к ее 90-летию.