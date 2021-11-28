Лучшие фильмы Альфонсо Куарона по версии «Газеты.Ru»

28 ноября мексиканскому режиссеру и лауреату «Оскара» Альфонсо Куарону исполнилось 60 лет. За свою карьеру он снял ряд картин от подростковых роуд-муви до блокбастеров вроде «Гравитации», а его авторский стиль сделал его узнаваемым за пределами родины. В юбилей Куарона «Газета.Ru» рассказывает, каким был путь мексиканца к успеху в Голливуде.

«Маленькая принцесса» (1995)

close 100% Кадр из фильма «Маленькая принцесса» (1995) Warner Bros.

«Если бы я смог спасти один из своих фильмов, это была бы «Маленькая принцесса». Этот фильм делает меня счастливым», — сказал Альфонсо Куарон в одном из интервью. Идея перенести книгу Фрэнсис Бернетт на экран пришла его близкому другу и бессменному оператору Эммануэлю Любецки. «Я только что прочел сценарий, который тебе понравится», — с порога заявил он. Не дочитав и до середины, Куарон позвонил на студию Warner Bros., однако продюсеры не сразу согласились доверить проект мексиканцу.

«Маленькая принцесса» рассказывает о девочке, которая из экзотической Индии попадает в пансион после призыва на войну ее отца. Мечтательная и жизнерадостная по натуре она становится возмутительницей спокойствия, что приводит к конфликту с директрисой и сверстниками. Несмотря на все невзгоды, ей удается изменить их отношение, научить доброте и показать красоту жизни.

Когда лента вышла на экраны, имя Альфонсо Куарона еще никому не было известно. Фильм прошел незамеченным и не собрал достаточно денег, несмотря на то, что был номинирован на «Оскар» за лучшую операторскую работу. Сам режиссер признавался, что даже после успеха «Гравитации» считает «Маленькую принцессу» своей любимой работой.

«Сначала вас поздравляют с выходом фильма, а затем наступает момент, когда эти же самые люди говорят: «К сожалению, он не собрал кассу». В Голливуде есть такая особенность — говорить милые вещи в пассивно-агрессивном тоне. Почему нельзя просто сказать: «Мне нравится твое кино»», — отмечал Куарон.

«Большие надежды» (1998)

close 100% Кадр из фильма «Большие надежды» (1998) 20th Century Fox Film Corporation

Вторым проектом Куарона в Голливуде стала современная интерпретация романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». На этот раз в экранизации был занят звездный актерский состав — Итан Хоук, Гвинет Пэлтроу и Роберт Де Ниро.

Действие фильма происходит в ХХ веке. Главный герой Финн встречает свою любовь детства Эстеллу, но та не может ответить ему взаимностью и выходит замуж за богача. Не понимая своих чувств, девушка следует совету своей приемной матери — безжалостно разбивать сердца мужчин. Вопреки всем испытаниям Финну удается не только обрести состояние, но и растопить сердце Эстеллы.

И хотя визуально фильм благодаря художнице по костюмам Джулианне Маковски стал отражением духа и моды 90-х, сценарий был довольно слабым. Сам Куарон, как и его верный оператор Любецки, называли его «полной неудачей». «Первая мысль была — отказаться от проекта, но по кое-каким причинам я позволил себя втянуть в это дело», — признавался режиссер.

Куарон пояснил, что именно этот опыт помог ему найти свой стиль: «Единственная причина снимать кино — это не сделать его хорошо или плохо, а попытаться понять, чему ты научился за то время, пока снимал свой предыдущий фильм».

«И твою маму тоже» (2001)

close 100% Кадр из фильма «И твою маму тоже» (2001) Anhelo Producciones

После разгромных отзывов на «Большие надежды» Куарон и Любецки решили покинуть Голливуд и вернуться к своим корням — на родину в Мехико.

«Давай сделаем такой фильм, как будто его сняли новички, которые не пошли учиться в киношколу», — предложил режиссер Любецки. Тогда же Куарон вспомнил о сценарии, который написал со своим братом Карлосом более 10 лет назад.

По сюжету двое старшеклассников отправляются на летних каникулах на пляж «Врата рая». Неожиданно к ним присоединяется их знакомая — замужняя женщина, с которой у обоих завязываются отношения. Во время путешествия прежде верные друзья превращаются в соперников, исследуют новые грани своей сексуальности и пытаются найти ответы на сложные жизненные вопросы.

Стилистически лента представляла собой сплав жанров — комедии, роуд-муви, эротики, социальной драмы и даже документалистики.

«Я показал своему брату «Мужское и женское», в котором Годар впервые использует прием рассказчика от третьего лица, и он сказал мне: «Все, я понял тебя, так и сделаем», — вспоминал Куарон.

Однако режиссер не был уверен, удастся ли их эксперимент, и прямо спросил оператора. Любецки ответил с иронией: «Выглядит как полный отстой. Потрясающее будет кино!» — и не прогадал. Фильм «И твою маму тоже» удостоился более 30 наград, в том числе приз Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий, и стал образцом «новой волны» мексиканского кино.

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)

close 100% Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) Warner Bros. Pictures

В отличие от многих режиссеров, Куарон и не помышлял о том, что ему посчастливиться приложить руку к созданию третьей части культовой киносаги о Гарри Поттере. Как и в случае с «Маленькой принцессой», он согласился участвовать в проекте по совету друга — мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. После успеха фильма «И твою маму тоже» Куарону предлагали несколько проектов, но он не рассматривал их всерьез, поскольку прежние попытки снять кино в Голливуде оказывались провальными.

Вмешался случай. Как-то Гильермо дель Торо поинтересовался, есть ли у Куарона что-то на примете. Тогда режиссер рассказал о предложении снять «Гарри Поттера».

«Можешь себе представить? Мне даже смешно. Ведь я и книг-то не читал и даже не смотрел ни одного фильма», — как бы с издевкой поделился он.

Однако реакция коллеги была неожиданной: «Ты не читал «Гарри Поттера»? Ах ты, высокомерный ублюдок, а ну-ка быстро собирайся в чертов книжный».

Как оказалось, именно Гильермо дель Торо должен был взяться за продолжение «Гарри Поттера», однако на тот момент мексиканец уже согласился снимать «Хэллбоя». По этой причине он убедил продюсеров, чтобы следующую экранизацию сделал его друг.

Если поначалу Куарон был настроен скептически, то впоследствии его увлекла работа над адаптацией. «Это великолепная литература», — он был вынужден признаться своему протеже. Вопреки всем ожиданиям режиссера часть «Гарри Поттер и узник Азкабана» не только оказалась коммерчески успешной, но и до сих пор является одной из самых любимых не только среди поклонников фэнтези, но и самой писательницы Джоан Роулинг.

«Дитя человеческое» (2006)

close 100% Кадр из фильма «Дитя человеческое» (2006) Universal Pictures

Успех «Гарри Поттера» укрепил позиции Куарона в Голливуде и позволил ему приступить к съемкам картины «Дитя человеческое». Перенести историю на экран мексиканец захотел еще в 2001 году, но тогда Universal Pictures с недоверием отнеслась к нему как к режиссеру. К тому же замысел сильно отклонялся от первоисточника, одноименной антиутопии Филлис Джеймс.

«В оригинале было описано авторитарное общество, а мне же хотелось рассказать историю, которая происходила бы в современном демократическом обществе», — пояснил Куарон. По этой причине он ввел в повествование актуальную тему мигрантов, а само действие — в 2027 год.

Кроме того, режиссер отказался снять фильм в современных декорациях: «И вот начались все эти сверхмощные автомобили, небоскребы, гаджеты и прочая чушь. Я сказал, что вы, ребята, молодцы, но я собираюсь снимать другое кино. И положил на стол фотографии из Ирака, Сомали, Шри-Ланки, Северной Ирландии, Балкан и Чернобыля. Не воображаемый мир, а реальный».

По сюжету фантастического фильма человечество поражено массовым бесплодием. На фоне всеобщего хаоса главный герой Тео (Клайв Оуэн) по просьбе бывшей жены Джулианны (Джулианна Мур) помогает перевезти из Великобритании беременную беженку Ки, чтобы доставить ее группе ученых, пытающихся решить проблему бесплодия. Однако на пути их преследует террористы, пытающиеся выкрасть ребенка, чтобы с его помощью шантажировать правительство и остановить войну.

Несмотря на то, что фильм не окупился в прокате, «Дитя человеческое» удостоилась трех номинаций «Оскар» и высоких оценок критиков, которые назвали интерпретацию Куарона предсказанием.

«Гравитация» (2013)

close 100% Кадр из фильма «Гравитация» (2013) Warner Bros. Pictures

Настоящим прорывом в карьере Куарона стал фантастический триллер «Гравитация» с участием Сандры Буллок и Джорджа Клуни. Фильм не только собрал большую кассу, но и удостоился 6 премий BAFTA и 7 статуэток «Оскара», в том числе за лучший фильм, режиссерскую и операторскую работу. В центре повествования — двое астронавтов, которые после катастрофы пытаются выжить в открытом космосе и своими силами добраться до МКС.

Идея снять фильм в космосе пришла Куарону еще в 8 лет: «В детстве я мечтал стать астронавтом, а моей единственной страстью была режиссура. Тогда я понял, что не хочу выбирать одно из двух и сказал себе, что стану режиссером, который будет снимать фильмы в космосе».

Возможность воплотить замысел в жизнь представилась в 2009 году, когда его сын Хонас показал ему черновой сценарий будущего фильма о духовном перерождении человека перед лицом испытаний.

Для воплощения амбициозной задачи Куарон пригласил в команду оператора Любецки, композитора Стивена Прайса и специалистов по спецэффектам. Чтобы воссоздать у зрителя эффект присутствия в космосе и избежать технических ошибок, съемочная группа общалась с реальными астронавтами из NASA.

«Нам пришлось сначала сделать анимационный фильм, поскольку так мы могли рассчитать звук и решить, каким должно быть освещение. Затем все это легло в раскадровки, в которых было расписано движение камеры и позиция актеров в кадре», — рассказывал кинематографист.

Несмотря на то, что Куарон старался придерживаться документального стиля, как и в прежних картинах, он признавался, что в «Гравитации» были неточности, оправданные с художественной точки зрения. Например, в сцене, когда герои используют дрель: в космосе звук было бы невозможно услышать.

«Рома» (2018)

close 100% Кадр из фильма «Рома» (2018) Pimienta Film

После триумфа «Гравитации» Куарон вошел в голливудский A-лист. Однако вместо того, чтобы штамповать блокбастеры, режиссер вернулся в родную Мексику. Мексиканец заключил контракт со стриминговой платформой Netflix и снял ностальгическую картину «Рома», посвященную детству.

В центре сюжета семейной саги — судьба няни Клео, роль которой на экране воплотила дебютантка Ялица Апарисио. Образ ее героини списан с реальной няни режиссера Либории «Либо» Родригес. Сложная жизнь и несчастная любовь девушки находит отклик в сердцах четырех детей, с которыми она проводит все время, пока их отец-врач находится в постоянных командировках. Между тем в районе Колониа Рома, где живут герои, в 1971 году в разгар мексиканской войны происходит массовое убийство студентов.

Сам Куарон вспоминает, что при создании картины руководствовался эмоциональными порывами, а не технической стороной: «90% кадров всплыли у меня в памяти в процессе съемок. Я старался в точности воспроизвести локации и свой родной дом, а также набрать в актерский состав людей, идентичный той эпохе. То же касалось и костюмов».

Куарон признался, что таким образом хотел поблагодарить свою няню за воспитание: «Как многие домработницы, Либо выходила за рамки своей работы и брала на себя роль, которую должны выполнять родители».

«Рома» — самое автобиографичное творение Куарона. Для него он выступил режиссером, продюсером, сценаристом и оператором. Работа одержала победу в 3 номинациях «Оскар» в категориях «лучший режиссер», «лучший фильм на иностранном языке» и «лучшая операторская работа».