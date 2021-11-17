Что стало с актерами из «Папиных дочек»

Ситком «Папины дочки» стартовал на российских экранах в 2007 году. Его звезды в одночасье приобрели массовую любовь зрителей, а сам проект с успехом шел на телевидении в течение целых 20 сезонов — вплоть до 2013-го. О том, как сложилась дальнейшая судьба актеров культового шоу, в материале «Газеты.Ru».

Маша – Мирослава Карпович

Мирослава Карпович, сыгравшая старшую сестру Машу, запомнилась зрителям благодаря образу модной и легкомысленной сердцеедки. По сценарию ее героиня мечтала сделать карьеру в шоу-бизнесе и отличалась любовью к розовому цвету, а также песням Сергея Лазарева. После окончания съемок в сериале актриса продолжила сниматься в кино, играть в театре — а еще по ходу последних сезонов появилась на обложке мужского журнала. При этом обывателей в последнее время куда больше интересует личная жизнь Карпович. Она вот уже около двух лет встречается со своим коллегой Павлом Прилучным — бывшим мужем и отцом детей Агаты Муцениеце. Их роман начался на съемках «Фау-2. Побег из ада» и вызвал волну негодования подписчиков, обвинивших артистку в разрушении семьи.

Даша – Анастасия Сиваева

За время съемок «Папиных дочек» героиня Анастасии Сиваевой претерпела кардинальное преображение — из мрачной готессы в замужнюю женщину и маму. Как и ее персонаж-интроверт, в жизни Сиваева не отличается показушностью и не афиширует личную жизнь. К тому же неожиданно для поклонников она приостановила свою актерскую деятельность и не появляется на светских мероприятиях. В настоящий момент актриса много путешествует и периодически радует подписчиков (их около 144 тыс.) яркими фотографиями на фоне садов и достопримечательностей из Кореи, Бельгии, Швеции, Греции, Эстонии, Германии и других стран.

Женя — Дарья Мельникова

Дебютная роль обаятельной пацанки и спортивной фанатки Жени в «Папиных дочках» принесла Дарье Мельниковой не только известность, но и открыла двери в мир большого кино. После съемок в сериале актриса исполнила главные роли в «Стальной бабочке» и «Соври мне правду», а ее партнерами по площадке были Дарья Мороз, Павел Прилучный, Филипп Янковский, Сергей Гармаш и другие коллеги. Кроме того, Мельникова не раз успела стать героиней глянцевых обложек, в том числе запечатлившись в откровенных съемках мужского журнала. В настоящее время актриса играет на сцене театра им. Ермоловой, воспитывает детей от брака с коллегой Артуром Смольяниновым, а также участвует в ледовом шоу.

Галина Сергеевна — Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова впервые появилась на экране еще в совсем детском возрасте, но всенародную любовь ей принесла именно роль рассудительной девочки-вундеркинда, к которой даже в семье обращаются исключительно по имени-отчеству. В отличие от героини актриса любит подчеркивать свою женственность, зачастую, как считают поклонники, появляясь в образе «тургеневской барышни». Сегодня актриса продолжает сниматься в кино, играть в театре и периодически выступать в развлекательных шоу. Во время участия в одном из таких проектов она познакомилась с будущим мужем — фигуристом и тренером Ильей Авербухом, в браке с которым у них родился сын Лев. Несмотря на разницу в возрасте в 22 года, между партнерами царит полное понимание и гармония.

Пуговка — Екатерина Старшова

Екатерина Старшова, сыгравшая самую младшую сестренку Полину, которую в семье ласково прозвали «Пуговкой», покорила зрителей своей непосредственностью и артистичностью. Помимо съемок в «Папиных дочках», Старшова активно занималась фигурным катанием, снималась в рекламных роликах и телешоу. Однако вопреки ожиданию поклонников, она не пошла по актерской стезе, поступив на медицинский факультет в МГУ им. Ломоносова. В Instagram Старшова делится фотографиями со своим молодым человеком, а также lifestyle-снимками, на которых гуляет с собаками, общается с друзьями и катается на коньках. Также она выступает волонтером, привлекая внимание своих подписчиков к проблеме бездомных животных.

Папа — Андрей Леонов

close 100% Актер Андрей Леонов на церемонии вручения премии имени Андрея Миронова «Фигаро» в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова» в Санкт-Петербурге, март 2018 года Александр Гальперин/РИА «Новости»

Образ мягкого и любящего отца Сергея Васнецова, воспитывающего пятерых очень разных дочерей, исполнил Андрей Леонов. По сюжету его герой, от которого ушла жена, работает психотерапевтом, пытающимся решить семейные проблемы чужих людей. Несмотря на популярность сериала, Леонов позднее покинул проект из-за занятости, вернувшись лишь в заключительных эпизодах. Ныне актер, сын Евгения Леонова, продолжает сниматься в кино и воспитывать детей и внуков.

Мама – Нонна Гришаева

После того как сериал покинул Леонов, продюсеры пригласили в проект Нонну Гришаеву, которая исполнила роль вернувшейся после долгого отсутствия мамы девочек. По синопсису она пытается наладить контакт с детьми, а уже впоследствии становится им действительно близким человеком. Сейчас Гришаева — одна из главных звезд проекта до его старта — не только продолжает сниматься в кино и участвовать в различных шоу, но также является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады ГИТИСа.

Илья Полежайкин — Михаил Казаков

Еще одним ярким персонажем сериала стал сильный, но добрый двоечник Илья Полежайкин в исполнении Михаила Казакова. Согласно сюжету, когда сдавшая экстерном программу Галина Сергеевна приходит в старшие классы, Полежайкин защищает ее от нападок одноклассников, провожает до дома и вообще — «перевоспитывается». Впоследствии их приятельские отношения перерастают в романтические.

Жизнь самого актера сложилась непросто. Так, еще в 2005 году он вступился за свою знакомую и не рассчитал силы — в итоге юношу судили по подозрению в убийстве, но реальный срок не дали. Еще по ходу съемок в ситкоме он женился, в браке у него родился сын. Также он стал много времени уделять спорту, но пока не возвращается в кино.

Прошлым летом с артистом приключилось другое несчастье: он оступился и упал с 12-метровой высоты, после чего год провел в инвалидном кресле.